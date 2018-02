Kriptokaszinót nyit az Atari

Egészen váratlan szereplő bukkant fel a kriptopénzek, illetve a blockchain technológia piacán: a videojátékok hőskorából ismert Atari jelentette be, hogy a szegmensben két fejlesztési projektet is indít. A vállalat egy kriptodevizákkal is használható kaszinóplatform, illetve egy Atari Token névre hallgató kriptopénz létrehozását is tervezi.

A Tokent a cég a gibraltári Infinity Networksben vásárolt részesedésére támaszkodva dobná piacra - a vállalatból, amely blockchainre építő, decentralizált "digitális szórakoztatóplatform" fejlesztésén dolgozik, az Atari 15 százalékos résszel rendelkezik. A megállapodás értelmében az Infinity Networks használhatja az Atari márkanevet, amelyet platformjánál jó eséllyel be is vet majd, főként hogy utóbbi szolgál majd az Atari Token kriptovaluta piacteréül is. A szóban forgó platform egyébként a tervek szerint tartalmak széles skáláját kínálja majd, a játékoktól a videókon át a zenékig. Arról egyelőre nincs információ, hogy a tartalom- és alkalmazásbolt mikor nyílik meg.

Ami az Atari "kriptokaszinóit" illeti, azokhoz a vállalat már meglévő partnerét, a Pariplay-t hívta segítségül, egyben meghosszabbítva az együttműködést a céggel. A tervek szerint az első ilyen online platform még idén megnyitja majd a kapuit, és a hagyományos pénzek mellett a "legtöbb" kriptodevizát is elfogadja majd. A kaszinó felületén egy sor Atari játék is elérhető lesz, a fentebb említett Atari Token helyett ugyanakkor erre a platformra egy Pong Token nevű, ugyancsak újonnan indított alternatívát készít a cég.

Az egyértelműen látszik, hogy a kriptodevizái, illetve kaszinóplatformja mögötti lendületet, legalábbis eleinte a vállalat márkanevétől, illetve a nosztalgiától fűtött felhasználóktól várja. Az elmúlt egy-két évben divatossá vált nosztalgiahullámra már több vállalat is felült, a legsikeresebben talán a Nintendo lovagolta meg azt, amelynek retró minikonzoljait a vásárlók elképesztő ütemben kapkodták el - persze utóbbi termékek valamivel hatékonyabban elevenítették fel a felhasználók kedves emlékeit, mint egy a cég nevével fémjelzett digitális pénz. Az Atari egyébként ezen a területen is megpróbálkozott, saját nosztalgiakonzolját, az Atariboxot tavaly nyáron jelentette be, a tervek szerint az idén tavasszal lát majd napvilágot, különlegessége pedig, hogy nem csak a retró játékokat, de "modern" címeket is futtat majd, noha az egyelőre nem világos, milyen szoftverekről van szó - a legnagyobb esély talán az androidos appokra van.

A kriptopénz-rajt mindenesetre nem egyedülálló a "régi nagyok között" az Atari részéről, év elején Kodak is hasonló projektet jelentett be, KodakCoin nevű kriptodevizájával, amelyhez egy licencmegállapodásnak hála igény szerint saját bányászhardvert is mellékel, a Kodak KashMiner formájában. A taktika elsőre mindkét cég részéről inkább tűnhet kétségbeesettnek mint átgondoltnak, ugyanakkor a részvényárfolyamok mindkét esetben pozitív megerősítést adnak a vállalatok részére, a Kodaknál a bejelentés 200 százalékkal dobta meg az árfolyamot, az Atari estében pedig 60 százalékos volt a növekedés.