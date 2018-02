Már iOS-es appjában is hirdeti a Facebook házi VPN-jét

Már fő mobilalkalmazásából is kínálgatja házi VPN-kliensét a Facebook: az Onavo Protect VPN-t a TechCrunch a cég iOS-es appjának "Protect" menüpontja alatt szúrta ki, arra bökve a felhasználókat az alkalmazás a VPN szolgáltatás App Store oldalára továbbítja. Később a közösségi óriás maga is megerősítette, hogy a VPN már közvetlenül az alkalmazásból is telepíthetővé vált az iOS felhasználók számára az Egyesült Államokban. Korábban a funkció Nagy-Britanniában is felbukkant, mind iOS, mind Android platformon.

Persze valószínűleg senki nem gondolja, hogy a Facebook egyetlen célja a termékkel, a felhasználók online biztonságának védelme: a VPN-nel a cég ugyanis ha egyes szereplők elől el is rejtheti a felhasználók online tevékenységét (legalábbis amíg nem érkezik arra vonatkozó hatósági adatbekérés), az appon keresztül a Facebook díszpáholyból követheti a böngészési, illetve alkalmazáshasználati szokásokat. Ezáltal a vállalat rengeteg, számára kincset érő adathoz juthat, a felhasználók viselkedése, illetve a rivális termékek kapcsán is. Mindezt a cég nem is nagyon titkolja, hiszen az alkalmazásboltokban az Onavo leírásában is szerepel, hogy az a Facebook tulajdonában áll, megfigyeli az adatforgalmat, és hogy a cég azt "termékeinek és szolgáltatásainak" fejlesztésére szolgálja, illetve hogy betekintést nyerjen a népszerű szolgáltatásokba.

Ahogy a TechCrunch is kiemeli, a közösségi oldal által 2013-ban felvásárolt Onavo Protectből szerzett információk már az elmúlt időszakban is több fontos döntésben segíthették a céget, mint például a tinédzsereket célzó "bókoló app" a gyorsan növekvő népszerűségű Tbh felvásárlása. De a Wall Street Journal már tavaly nyáron is beszámolt róla, hogy a cég az Onavo segítségével kap rálátást a konkurens szolgáltatások felhasználói szokásaira. A Sensor Tower adatai szerint jelenleg összesen 33 millió iOS-es és androidos eszközön található meg az Onavo Protect VPN. Az Android platform a teljes bázis mintegy 62 százalékáért felel, vélhetően ezért kapcsolt most rá az iOS-es appban a termék népszerűsítésére a vállalat. Az appban persze találunk biztonsági funkciókat, például figyelmeztet, ha a felhasználó potenciálisan kártékony weboldalra téved, ugyanakkor ezek viszonylag keveset nyomnak a latban a szolgáltatás üzleti modelljét nézve.

Az Onevo Protect tehát meglehetősen ellentmondásos termék, hiszen míg a felhasználók jellemzően privát szférájuk, online biztonságuk védelme céljából veszik igénybe a VPN szolgáltatásokat, a Facebook termékével ennek lényegében az ellenkezője történik, és tálcán kínálják személyes információikat, online szokásaikat a közösségi oldalnak. A legtöbben persze valószínűleg ennek nincsenek tudatában, még ha ezt valamilyen formában a cég fel is tünteti az alkalmazás leírásánál, jó eséllyel ezt kevesen olvassák végig a letöltést megelőzően.