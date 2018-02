Mi lesz a Nokia Health okoskiegészítőkkel?

Bejelentette a Nokia, hogy stratégiai felülvizsgálatot végez a digitális egészségügyi üzletágban, amelynek következményeit viszont még pontosan nem lehet tudni. Sokat mondó, hogy a bejelentésre azután került sor, hogy a vállalat a legutóbbi pénzügyi negyedéves jelentésében 164 millió dolláros leírás látható a két éve 191 millió dollárért felvásárolt Withings egészségügyi startup felvásárlásából - vagyis a megvett cég értékének túlnyomó részét a Nokia veszteségként elkönyvelte.

A Withings eszközöket a felvásárlás óta a Nokia saját brandje alá sorolta, a kütyüket átmárkázta a vállalat Nokia Healthre. A portfólióba többféle konzumer kiegészítő, mint például okosórák, mérlegek, hőmérők és más digitális egészségügyi eszközök tartoznak. A közvetlenül fogyasztóknak gyártott és értékesített termékvonal esetleges jövőbeli átalakítását vagy eladását tervezi a Nokia, de a közleményében nagyon rejtélyesen fogalmaz.

"A digitális egészségügyi üzletág stratégiai felülvizsgálata lehet, hogy okoz, de lehet hogy nem okoz tranzakciót vagy másfajta változást. Bármilyen további bejelentésre akkor kerül majd sor az ágazattal kapcsolatban, amennyiben és amikor szükséges. A szabadalmakért felelős üzletág, a márkakapcsolatok és a technológiai licencekért felelős ágazatok [így a Nokia márkás okostelefonok] a Nokia Technologies-en belül nem tartoznak a felülvizsgálat fókuszába." - tartalmazza a közlemény.

Az üzletág teljes felszámolása azért is lenne meglepő, mert a Withings felvásárlásakor még a digitális egészségügy kiemelt szerepét hangsúlyozta a stratégiájában, amelynek hosszútávon is nagy szerepet szánt, és jelentős profitra számított. A bekebelezést követően neki is látott a fejlesztésnek, teljesen átalakította a Health Mate alkalmazást, de ez a felhasználók számára hibákkal és szinkronizálási problémákkal járt, ezért rögtön frissítések sorával kellett korrigálni az új verziót. Továbbá a Body Cardio mérlegből "szabályozói nyomásra" el kellett távolítani az aorta pulzushullám terjedési sebességét (PWV) mérő funkciót, ami a legfőbb piaci előnyét jelentette más okosmérlegekkel szemben.

A következmények a legutóbbi pénzügyi jelentésben szereplő leírásból is látszanak, mely szerint a felvásárolt Withings termékek kevésbé voltak annyira jövedelmezők mint a cég gondolta. A cégen belüli nehézségekhez viszont hozzáadódott, hogy a piac sem kedvezett az elmúlt időszakban az okoskiegészítőknek, az eladások stagnáltak, és több más nagyvállalatot is meghátrálásra késztettek. A Nokia rosszul időzítette a megjelenését a piacon, de a TechCrunch-nak elküldött közlemény szerint megfontolja, hogy mely termékekkel lesz még érdemes a jövőben is foglalkozni, és akár vállalatokkal vagy kórházakkal együttműködve folytatni a fejlesztést, például a SteelHR, a BodyPlus vagy a Nokia Sleep esetében.

A konzumer termékek nehézségeivel ellentétben a vállalati értékesítések továbbra is jövedelmezők. A teljes Nokia előző negyedéves bevétele 6,67 milliárd euró volt, ebből a fő bevételi forrást a nemzetközi távközlési üzletág jelenti 5,83 milliárd euróval. A Nokia Technologies összesen 554 millió eurót hozott az előző negyedévben a vállalatnak, és ezen belül is főképp a technológiai szabadalmi és licencportfólió termeli a pénzt a cégnek (mint például a tavaly év végén lezárult BlackBerryvel közös per) - ez előző negyedévben összesen 540 millió eurót hozott, miközben a Nokia Health-nek mindössze szerény 15 millió eurót sikerült elérnie. A Reuters információi szerint 425 fős leépítésre készül Finnországban a vállalat a több évre tervezett költségcsökkentés keretében, ami elképzelhető, hogy ezúttal a konzumer egészségügyi üzletágat fogja érinteni.