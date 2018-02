Bányászkártyával jelentkezhet az Nvidia

Iparági pletykák szerint kriptopénz kitermeléséhez tervezett termékkel készül az Nvidia. A chiptervező állítólag márciusi GTC rendezvényén mutatja be a kódfejtés nagymestereként is ismert brit matematikusról elnevezett Turing kódnevű fejlesztését, amelyet kifejezetten GPU-s kriptovaluta-bányászat, illetve blokklánccal kapcsolatos műveletek gyorsításhoz készít. A fejlesztést egyelőre teljes homály fedi, így nem tudni, hogy a Turing esetleg egy új mikroarchitektúrát takar, vagy a már piacon lévő Pascalra/Voltára építve készít egyedi GPU-t, netán új termékvonalat hoz be a cég. Amennyiben a pletyka végül beigazolódik, abból az Nvidia mellett a videokártyák árainak normalizálódásával a játékosok is sokat nyerhetnek majd.

A lépés logikus lenne, hisz bár a chiptervező vállalat százmillió dolláros nagyságrendű forgalomnövekedést köszönhet a decemberben kiújult bányászláznak, a rendhagyó jelenség negatívan befolyásolja a jól bejáratott stratégiát. Az Nvidia bevételének több, mint fele (kb. 1,7 milliárd dollár) a játékosoktól származik, pontosabban a PC-s videojátékokhoz tervezett GeForce termékekből folyik be. A cég erre építi fel marketingstratégiáját, szponzorációit, azaz különféle költéseit, amelyekkel közvetlenül vagy közvetve a játékosokat szólítja meg. Jelen esetben ennek inkább kontraproduktív hatása van, hisz a megcélzott közönség most elsősorban csillagászati árakat és készlethiányt lát, a legújabb játékokhoz szükséges erősebb videokártyákat csak egy szokatlanul nagy összeg és némi utánajárás árán lehet beszerezni, leginkább másodkézből.

Ezzel kapcsolatban Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója még múlt héten elmondta, hogy cége számára továbbra is a játékosok élvezik a legmagasabb prioritást, a kriptopénz piac ugyanis volatilis, és várakozások szerint az is marad. Huang továbbá közölte, hogy a raktárkészletek mélyponton vannak, cégével pedig lázasan dolgoznak a megoldáson, illetve azon, hogy a GeForce-ok elsősorban az azokat megillető játékosok PC-iben landoljanak. Vezérigazgató szavai alapján cége nem változtatott árazásán, a csillagászati összegekért kizárólag a forgalmazók felelnek.

A vezérigazgató által emlegetett megoldás a Turing lehet, amely egy kifejezetten bányászathoz tervezett, vélhetően drágább, de a célterület szempontjából hatékonyabb GPU (és/vagy kártya) lehet. Az alapötlet nem új, tavaly nyáron már több gyártó, köztük az Asus és a Sapphire is előrukkolt kifejezetten kriptopénz kitermelésre tervezett videokártyával. Ezek azonban csak néhány aprósággal tértek el a játékokos számára készített termékektől, így például a szerveres gyorsítókhoz hasonlóan hiányoztak a kijelzőcsatolók, illetve magasabbra lehetett feltornászni a memória órajelét a gyorsabb kitermelés érdekében.