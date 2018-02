Megérkezett a Chrome hirdetésblokkolója

Mától lép életbe a Chrome hirdetésblokkoló megoldása, amely letiltja a felhasználók számára zavarónak ítélt reklámokat a böngészőből - figyelmeztet a Google blogja. A vállalat tavaly áprilisban jelentette be, hogy ilyen módon szeretne "jobb reklámokat" elérni a weben, és az előre jelzett időpontra, tehát február 15-re el is készült a fejlesztéssel, így a weboldalak tulajdonosainak több hónapos felkészülési ideje volt a változtatásra. A blokkoló 64-es Chrome asztali verziótól kezdve és a Chrome mobilalkalmazásból is elérhető, hiszen a reklámok főként mobilon tudnak nagyon zavaróak lenni, de a két típust egymástól külön vizsgálja a Google szűrője.

A vállalat nem egészen saját szabályokat hozott, hanem a hirdetések minőségét a Coalition for Better Ads 25 ezer felhasználó megkérdezésére alapozott Better Ads Standards gyűjteménye szerint állapítja meg, amely a felhasználók számára leginkább idegesítő reklámokat tartalmazza. Ennek alapján a Chrome hirdetésblokkoló kiszűri majd többek közt a felugró hirdetéseket, az automatikusan elinduló, hangos videókat, a "visszaszámolós" és egyéb teljes képernyős reklámokat, valamint a villogó, animált hirdetéseket - a képen látható a teljes lista.

Az oldalak tulajdonosai egyrészt az Ad Experience Report API-n keresztül kaphatnak értesítést a weboldaluk értékeléséről. Ennél részletesebb eredményeket pedig a Google Search Console-on keresztül az Ad Experience Reportban tekinthetnek meg. A vállalat háromféle jelölést használ az oldalakhoz kapcsolódóan, a Passing a hibahatár alatt átment a vizsgálaton (korábbi közlés szerint 2,5 százalékos lesz a "hibatűrés"), a Warning rendelkezik átnézendő hirdetéssel, amit 30 napon belül javítani kell, a Failing pedig már a blokkolás kategóriájába lépett a javítási határidőt követően.

Fontos, hogy a Chrome nem csak azt a reklámot blokkolja az oldalon, ami nem felelt meg az előírt követelményeknek, hanem ebben az esetben minden egyes reklámot letilt az oldalon. Ha egy felhasználó ellátogat egy weboldalra, akkor a Chrome szűrője először ellenőrzi hálózat szinten, hogy megfelel-e a követelményeknek, és ha nem, akkor meggátolja a hirdetés betöltődését. A látogatóknak egy értesítés jelenik meg a felületen a blokkolásról, amit feloldhatnak, ha mégis szeretnék valamiért látni a reklámokat. Az asztali böngészőben ez a meglévő Chrome pop-up blokkolóhoz lesz hasonló - jegyzi meg a Chromium Blog. Az androidos felhasználók pedig az oldal alján láthatnak erről egy információs mezőt, és a "részletek" feliratra kattintás után módosíthatják a beállítást. Az oldal tulajdonosának is van lehetősége a tiltás feloldására, amennyiben kijavítja a problémát, majd az újbóli felülvizsgálatot igényli.

Bár a Google megjegyzi, hogy a blokkolt reklámok közé akár a saját hirdetései is bekerülhetnek, mégis problémásnak tűnik, hogy egy nagyrészt hirdetésekből élő vállalat kezdi el blokkolni egy termékében a reklámokat, ami például a versenytársai ügynökségéhez tartozik. Ráadásul a Google eközben azt a célt szeretné elérni, hogy a felhasználók kapcsolják ki a saját hirdetésblokkolóikat, ami egyébként veszélyezteti a Google hirdetéseinek megjelenését, így a "webes tisztítási szándék" inkább a saját dominancia növelését célzó lépésnek tűnik.

Arról nem is beszélve, hogy a Coalition for Better Ads inkább csak irányadásként tette közzé a zavaró reklámok gyűjteményét, de a Google kvázi szabályként kezdte előírni ezek tiltását - jegyzi meg a The Washington Post. Érthető módon a hirdetők és a kiadók ezért nem fogadták pozitívan a Chrome blokkolójának bevezetését. A látogatók számára viszont a változás akár valóban előnyös is lehet, ha a Google-nek helyesen sikerül szűrnie a zavaró hirdetéseket.