Gmailbe is érkezik az AMP formátum

Bejelentette a Google, hogy a fejlesztők a Gmail Developer Preview programon keresztül kipróbálhatják az AMP for Email szolgáltatást is, amellyel a Gmailbe érkező céges leveleket lehet interaktívabbá tenni. Az Accelerated Mobile Pages vagyis röviden AMP a Google 2015 óta ismert webes megoldása a mobiloldalak gyorsabb betöltődéséhez, de az eddig ismert formáján kívül most a vállalat az amszterdami AMP Conf 2018 rendezvényen több új lehetőséget is felvillantott, köztük az emailes támogatást.

Mint a Google a közleményben írja, a felhasználók az idejük jelentős részét az emailekkel töltik, minden nap 270 milliárd üzenetet küldenek, amelyek közt a személyes beszélgetéseken kívül megjelennek a hivatalos, kiadóktól érkező üzenetek is. A vállalat leginkább ezeket a céges emaileket szeretné interaktívabbá tenni, hogy a felhasználók ne navigáljanak el a linkeken keresztül külső oldalakra, hanem lehetőség szerint mindent a leveken belül oldjanak meg, egy rendezvényre jelentkezéstől kezdve egy kérdőív kitöltésén át egy szállodai szoba lefoglalásáig.

Egyelőre három partner csatlakozott, hogy bemutassa a gmailes AMP lehetőségeit. A Booking.com levelében a különböző szállodai ajánlatok között lehet navigálni, a Doodle-ön keresztül be lehet jelölni egy eseménynél a felhasználó számára megfelelő időpontokat. A Pinteresten pedig nem csak böngészni lehet a képek közt, hanem a képeket is lehet menteni különböző albumokba.

A jelenleginél nyilvánvalóan tovább mutat a formátum, feléve ha a cégek nyitottak lesznek a fejlesztésre, amiről még nem lehet biztosan tudni, hogy sikeres lesz. Ugyanez ez igaz az idei AMP Conf másik nagy bejelentésére, a keresőben megjelenő Snapchathez és Instagramhoz hasonló Stories formátumú bejegyzésekre. A kiadóknak ebben az esetben sincs konkrét eszközkészlet a kezükben a sztorik megjelenítéséhez, hanem saját fejlesztéssel kell azt megoldaniuk. Arról nem is beszélve, hogy ez külön tartalomkészítést is igényel a cégektől, mivel a Stories elemei teljesen különálló tartalmak a weboldaltól.

A gmailes AMP esetében érthetők azok az előnyök, hogy a felhasználók számára egyszerűbb a kezelés, és valószínűleg kevesebben morzsolódnának le, ha egy tevékenységet az email törzsében is elvégezhetnek, mintha új oldalt kell megnyitniuk. Ugyanakkor a TechCrunch szerint az email olyan szükséges rossz a felhasználók életében, amivel nem szeretnének még több időt tölteni és amúgy is inkább a statikus üzenetekhez szoktak az emailben megjelenített "alkalmazások" helyett, ezért érthetetlen a Google ötlete.

Továbbá a kiadóknak potenciális veszélyt jelent, hogy csökken a saját oldalon látogatószám, és nehezebben tudják rábírni a felhasználókat is, hogy minél tovább az oldalon maradjanak újabb tartalmak felfedezése miatt. Ez a szállásfoglalás vagy közös időpontválasztás esetében nem jelent annyira nagy veszélyt, de a Pinteresthez hasonló közösségi oldalak szempontjából egy mérlegelendő kérdés. Az AMP for Email GitHubon itt található és itt lehet feliratkozni az új szolgáltatás Gmail Developer Prview programjába.