Tovább automatizál az Oracle

Adatbázisa után felhőszolgáltatását is az automatizálás útjára tereli az Oracle. Az ígéret szerint a Cloud Platform szolgáltatásai ezzel kvázi önjáróvá, önvezérlővé válnak, a felhő az önbiztosítás (self-securing) mellett önjavításra is képes lesz. Ahogy tavaly ősszel leleplezett adatbázis-megoldása esetén, úgy az előnyök között az első helyen most is alacsonyabb költségeket és kockázatot, illetve gyorsabb üzletmenetet emleget az Oracle, amelyeket az év második felétől élvezhetnek az ügyfelek.

Az Oracle Cloud Platform Autonomous Services néven elérhető platformszolgáltatás lényege ugyanis minimalizálni az emberi beavatkozás szükségegességét, és ahol lehet szabványos, automatizált megoldásokkal kiváltani azt. Larry Ellison vállalata szerint automatizált felhőjük a finomhangolás mellett a frissítést, patchelést, valamint a backupot is képes elvégezni, miközben a rendszer teljesítménye, rendelkezésre állása, illetve biztonsága is javulhat. Emellett az alkalmazásfejlesztés lehetősége is javul az automatizálható adatintegrációnak és analitikának hála.

Utóbbihoz többek között az öntanuló (chat)botokat hozza fel az Oracle, amelyekre a cég szerint számos feladatot át lehet ruházni. Emellett akár az alkalmazás kódjának vizsgálata is automatizálható lehet a CI/CD (Continuous Integration and Delivery) pipeline-on keresztül, valamint data lake-et is képes lesz automatikusan létrehozni az Oracle felhő.

A másik hatalmas előnyt biztonságban látja az Oracle. Az esetleges félrekonfigurálás lehetőségének kizárásával az emberi hibát igyekszik kizárni az automatizált felhő. Az alapértelmezésben biztonságos konfigurációt sem figyelmetlenségből, sem pedig szándékosságból nem tudják majd elrontani az adminisztrátorok. Ez bár lekezelően hangzik a szakemberek felé, de a valóságban a legjobbak is hibázhatnak, ez pedig egy olyan veszélyforrás lehet, amit az igazán nagy és kritikus rendszerekkel szemben bizonyos szervezetek nem tudnak megengedni maguknak.

Az Oracle szerint fejlesztésének hála a költségek csökkentése mellett gyorsulhat az üzletmenet, amelyből ügyfeleik versenyelőnyt kovácsolhatnak. "A sikeres IT nagyvállalatok jövője a teljes, végponttól végpontig tartó automatizáció. Az Oracle-nél azon dolgozunk, hogy ez mihamarabb valósággá váljon. Autonóm képességekkel vértezzük fel szolgáltatásainkat, így segítve ügyfeleinket, hogy rendszereik biztonságosabbak és gyorsabbak legyenek." - mondta Amit Zavery, az Oracle Cloud Platform és integrációs termékekért felelős alelnöke.

Mi lesz a rendszergazdákkal?

Az "önvezérlő felhő" gépi tanulásos módszerrel fogja elvégezni az eddig jellemzően emberi beavatkozást igénylő feladatokat - hogy ez pontosan miként működik majd a gyakorlatban, azt egyellőre nem tudni, de a cég kifejezett szándéka szerint erre bármiféle beavatkozás nélkül kerülhet majd sor. Az új terméket taglaló konferenciahíváson a HWSW kérdésére Amit Zavery elmondta, hogy új fejlesztésük miatt az adminisztrátoroknak azért még nem kell majd nyugdíjba menniük, tudásukat más, magasabb hozzáadott értéket generáló feladatokra fordíthatják majd az esetlegesen szükség továbbképzéseket követően.

Új adatközpontok, szűkebb SLA

Felhőszolgáltatásának változása mellett más fejlesztésekről is beszámolt az Oracle. A vállalat tizenkét új adatközpontot, illetve "régiót" hoz létre. Ázsiában Kína, India, Japán, Szaúd-Arábia, Szingapúr, illetve Dél-Korea bővül, Európában Amszterdam és Svájc ad majd otthont új központoknak, Amerikában és Kanadában pedig két-két új komplexum épül. Emellett az Oracle bejelentette, hogy kiterjeszti a felhős iparágban egyedülálló, 99,995 százalékos SLA-ját automatizált adatbázisára is, a tervek szerint pedig idővel a többi felhős szolgáltatás is megkapja a rendelkezésre állási szintet.