A német bíróság szigorúbb adatvédelmet vár el a Facebooktól

Pert indított a német Fogyasztói Szervezetek Szövetsége (Verbraucherzentrale Bundesverband, röviden VZVB) a berlini helyi bíróságon a Facebook adatkezelése miatt, mivel véleménye szerint az amerikai szabályokat fókuszba helyező oldal nem eléggé veszi figyelembe a német adatvédelmi törvényeket. A VZVB panaszának egyik fő eleme, hogy a közösségi óriás csak valódi névvel engedi a regisztrációt, nem lehet azt anonim módon vagy álnéven használni, amit a német bíróság is jogszerűtlennek ítélt - írja a közlemény. A döntés szerint a szolgáltatás a kötelező valódi neveken keresztül próbálja rejtett módon megfigyelni a felhasználóit, amihez nem lenne joga.

Szintén megállapította a német bíróság, hogy a Facebook nem ad egyértelmű lehetőséget az alapbeállításokkal kapcsolatban, mint például chaten a tartózkodási hely megadása vagy a keresőkben a profil elérhetővé tétele. A hivatkozott német törvény szerint nem szerepelhetnének eleve aktivált beállítások a regisztrációkor, hanem átlátható módon kellene megjeleníteni az egyes lehetőségeket, és elmagyarázni, hogy a vállalat milyen adatot pontosan milyen célból gyűjt. Továbbá a bíróság kifogásolja a záradékokat, amelyek lehetővé teszik a vállalat számára a személyes információk, mint például a nevek és profilképek használatát "kereskedelmi, szponzorációs" vagy ehhez köthető célokból, és az adatok átadását az Egyesült Államoknak.

Egyébként a VZVB a szóban forgó panaszoknál többet is felhozott a közösségi oldal ellen, de a bíróság nem mindegyikkel értett egyet. Például a fogyasztóvédelmi szervezet szerint téves az a szlogen, hogy "a Facebook ingyenes és mindig is az marad", miközben a felhasználók ugyan nem pénzzel, de az adataikkal fizetnek a használatért. A bíróság azonban úgy ítélte, hogy az immateriális javak nem tekinthetők költségnek, ezért a vállalat továbbra is reklámozhatja magát ingyenesként.

Mindkét fél fellebbezést tervez a bíróságon, mivel a német szervezet szerint túl enyhe a döntés, amely nem ítélt jogosnak minden panaszt. A Facebook pedig alapvetően nem ért egyet a német bírósággal, de emellett a szóvivő megjegyezte, hogy a közösségi oldal változásokat fog eszközölni a döntésnek megfelelően. "Keményen dolgozunk azon, hogy biztosítsuk, hogy a szabályaink tisztán és könnyen érthetők legyenek, és a Facebook szolgáltatása teljes összhangban legyen a törvénnyel." - mondta a cég szóvivője a Reutersnek.

A Facebooknak meggyűlik a problémája az európai felhasználókkal, mivel teljesen más szabályozás vonatkozik rájuk mint az Egyesült Államokban, de a globális használatra törekvő közösségi oldalnak minden ország szabályozásának meg kellene felelni, ahol a szolgáltatást használják. A valódi nevek használatát a német felhasználók már korábban is kifogásolták, 2015-ben a hamburgi adatvédelmi hatóság döntött emellett egy konkrét esetben, melyben az álnév megadása miatt a közösségi felfüggesztette egy német felhasználó profilját, majd saját hatáskörben az eredeti nevét rendelte a fiókhoz. A Facebook akkor elutasította a hamburgi adatvédelmi hatóság döntését, mondván európai központja Írországban található, és az ír hatóság nem találta szabálysértőnek a Németország törvénykezésével szembemenő gyakorlatot.

Ebben az esetben viszont a berlini helyi bíróság hozott ítéletet, de mivel mindkét fél fellebbezést tervez, ezért az ügy itt még nem ért véget. Egyelőre viszont a német szervezet próbálkozása egészen sikeresnek tűnik, hogy megváltoztasson néhány facebookos szabályt a fogyasztók védelme érdekében. A Facebook hozzátette, hogy a 2015-ös ügy óta már így is változtatott a szabályzatain és az adatvédelmén, illetve megtette az intézkedéseket, hogy megfeleljen a május 25-én hatályba lépő európai uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR követelményeinek is.