Nem sok Essential Phone talált gazdára tavaly

Finoman szólva is döcögős tavalyi évet tudhat maga mögött az Andy Rubin nevével fémjelzett Essential Phone, a készülékből ugyanis a piacra kerülést követő nagyjából fél évben alig 88 ezer darab talált gazdára. Az aggasztóan alacsony számról Francisco Jeronimo, az IDC kutatási igazgatója számolt be tweetjében, kiemelve hogy a telefonnak komoly piaci versenyben kell helytállnia - és a cég egyelőre messze van tőle, hogy sikeres vállalat legyen. Az Essential maga nem közölt hivatalos számokat, illetve nem is kommentálta az értesüléseket, a hallgatás ugyanakkor nem meglepő az épp csak piacra lépett csapattól.

Az Essential Phone-t bejelentésekor komoly érdeklődés övezte, egyrészt az egyedi, "kávamentes" kijelződizájn, másrészt az eszközön futó, lényegében módosítatlan, "vanilla" Android miatt - de persze arra is sokan felkapták a fejüket, hogy a készülék mögött nem más állt, mint az Android atyjaként is emlegetett Andy Rubin. A kiszivárgott képekkel és elejtett információmorzsákkal hónapok alatt felkorbácsolt várakozásokat ugyanakkor gyorsan csalódás követte, miután a készülék rajtja újra és újra eltolódott, többször is hetekkel odázva a megjelenést. Végül a telefon augusztusban került az első felhasználókhoz - az öröm ugyanakkor itt sem lehetett sokáig felhőtlen, ugyanis alig pár nappal az indulást követően a vállalat komoly adatvédelmi hibába futott bele, illetéktelen kezekbe juttatva számos megrendelőjének személyes okmányait.

A vásárlói bizalom tehát már a kezdetekkor megingott a cégben, amelyet a vállalat aztán tekintélyes leárazásokkal próbált helyreállítani az ősz folyamán, mint a fenti számok mutatják, kevés sikerrel - pedig a Cyber Monday akciók alatt egészen nettó 399 dollárig nyeste vissza az árat, az eredeti csaknem 700 dollárról. Jelenleg a készülék nettó 499 dollárért kapható, ezzel továbbra is jóval olcsóbban kínálva a tavalyi csúcshardvert mint a vetélytársak. Persze egy frissen indult gyártótól nem várható, hogy az Apple-hez vagy Samsunghoz hasonló, sokmilliós számokat produkáljon, a 90 ezernél is kevesebb eladott darabszám ugyanakkor még ennek fényében is kifejezetten vékony.

Noha a gyenge eladásokban minden bizonnyal szerepet játszott a cég kezdeti csetlése-botlása, az Essential eddigi küzdelme jól illusztrálja, hogy milyen nehézzé vált a nagy szereplők árnyékában betörni az okostelefonok szegmensébe, még egy olyan névvel felfegyverkezve is, mint Andy Rubin. Különösen igaz ez a csúcskategóriára, hiszen egy új, ismeretlen versenyzőnek kisebb valószínűséggel csengetnek ki a vásárlók nagyobb összegeket, mint a piacon már bizonyított óriásoknak.

A gyártó egyelőre mind a jelenlegi számok, mind pedig a későbbi tervek kapcsán hallgat, így nem tudni, hogy mire számíthatunk a készülék esetleges második generációja kapcsán. Az mindenesetre sejthető, hogy a vállalat nem sokat keres a leárazott modelleken, így kérsédes, hogy mekkora lendületet tud gyűjteni egy új verzió piacra dobásához.