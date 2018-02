Chromecast, HDR és 8K támogatással érkezett meg a VLC 3.0

Főverziót vált a VLC, a népszerű videólejátszó legújabb frissítésével megkapta a 3.0-s címkét. Az új kiadás rengeteg újítást hoz, amelyekkel a tavalyi-idei videós trendekhez is igazodik a lejátszó, mint például a HDR támogatás - de végre Chromecasttal is használható lesz, ami komoly hiánypótló frissítés, hiszen a szoftver kedvelői már évek óta várnak a funkcióra.

A Google közkedvelt tévéokosítójának támogatására már lehetett számítani, azt tavaly előtt nyáron, az akkor még fejlesztés alatt álló VLC 3 nigthly verzióban már láthattuk felbukkanni, ugyanakkor ezután még több mint másfél évre volt szükség, mire a stabil változatba is megérkezett a funkció. A fejlesztőcsapat az Ars Technicának küldött levelében elmondta, a Chromecast támogatás implementációja azért tartott ennyi ideig, mert nem a Google hivatalos, zárt forráskódú kódját használták hozzá, helyette házon belül fejtették vissza a kütyü kommunikációját, és nulláról építettek hozzá saját megoldást. Erre azért volt szükség, mert egyrészt a nyílt forrású VLC-ben jogi okok miatt sem használhatták volna fel a hivatalos kódot, másrészt pedig annak több funkcióbeli korlátja is akad, egyebek mellett csak kodekek meglehetősen szűk körét támogatja. A VLC csapatának megoldása ezzel szemben bármivel megbirkózik amit a lejátszó képes dekódolni, (még ha a Chromecast nem is támogatná azt natívan) illetve nem utolsó sorban teljesen nyílt forrású minden platformon, így a későbbiekben akár más fejlesztőcsapatok is hasznát vehetik.

A Vetinari néven is emlegetett új VLC főverzióba emellett már a 10 és 12 bites színmegjelenítéssel dolgozó HDR támogatása is megérkezett, a lejátszó továbbá alapértelmezetten bekapcsolja a hardveres dekódolást, ezzel nem csak a 4K, de akár a 8K tartalmak előtt is megnyitva kapuit. A szoftver a helyi hálózati meghajtókkal, illetve a NAS-okkal is együtt működik, a videofájlok a lejátszó felületéről böngészhetők a tárolókon, illetve a Blu-Ray JAVA menük is megjeleníthetők vele. A frissítéssel már 360 fokos videók is nézhetők a VLC-vel, illetve az alkalmazás a 3D hangzást is támogatja, így a gömbpanoráma-videók forgatása közben a nézőpont változásával a videó hangja is a mozgásnak megfelelően változik.

Ahogy az a lejátszó frissítéseikor lenni szokott, a kodekek terén is egy sor újdonság érkezik, egyebek mellett az OggSpots, valamint az egyelőre kísérleti AV1 és Daala videódekóderek is támogatottak a 3.0-s verzióban. A VLC androidos kiadása néhány exkluzív újítást is kapott, ilyen a PiP (Picture in Picture) mód, valamint az Android Auto esetében a hangparancsok támogatása is. A szoftver minden Android TV-vel szerelt eszközön is elérhető, illetve a Chromebookokat, sőt, a Samsungtól megismert asztali androidos DeX felületet is támogatja.

A legújabb, 3.0-s VLC főverzió már letölthető asztali vagy UWP-s Windows appként, illetve macOS, Linux, Android, iOS és Windows Phone (!) platformokra is. A letöltésekért, forráskódért, valamint az újdonságok részletes listájáért érdemes felkeresni a fejlesztők weboldalát.