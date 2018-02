Újabb csoportadminisztrátor funkciók érkeznek Facebookra

Elindul a Facebook Közösségi Vezetők Program (Facebook Community Leadership Program), melynek tagjai számára 10 millió dollárt különít el a vállalat a költségvetésből a csoportadminisztrátorok képzésére és a közösségi kezdeményezéseik megvalósítására - jelentette be a vállalat a most zajló Facebook Communities Summit Europe rendezvényen Londonban. Az ösztöndíjprogrammal együtt több új funkció is érkezik a közösségi oldal csoportjainak kezeléséhez, és a londoni biztonsággal foglalkozó fejlesztőcsapat is bővül.

Az adminisztrátorok mostantól egy felületen kezelhetik majd a csoportba való jelentkezéseket, úgy általában a tagságok kezelését és a Group Insight-okat. A csoport oldalának a tetején pedig már tíz információt is lehet majd rögzíteni, ami például egy aktuális eseménnyel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Az eddig jellemzően a rögzített bejegyzések közt található csoportházirendet mostantól egy erre dedikált oldalon lehet közzétenni. A csoportok kinézetét pedig az admin állíthatja majd, legalábbis egyelőre csak a színét.

Az európai csúcstalálkozó azért is kapta a londoni helyszínt, mivel az Egyesült Államokon kívül itt található legnagyobb biztonságért felelős fejlesztőcsoport. Ennek dolgozói létszámát 2018 végéig szeretné a cég megduplázni - talán az új csapattagok pont a most bejelentett vezetői programból kerülhetnek ki, de sem ezt, sem a fejlesztők jelenlegi és tervezett létszámát nem említi a közlemény. Azt viszont igen, hogy a biztonsági funkciókkal foglalkozó fejlesztők jelenleg a hamis fiókok beazonosításán és letiltásán dolgoznak, továbbá "a zaklatások, átverések számának csökkentésén" szűrőeszközökkel, valamint "a kártékony tartalmak jelentésének továbbfejlesztésén" a visszajelzési funkciók egyszerűsítésével - ami az algoritmust egészíti ki.

A közösségi csúcstalálkozón bejelentett funkciókkal párhuzamosan a Facebook egy vonatkozó új funkciót is elindított, amellyel a felhasználók a bejegyzéshez érkező helytelen, közösséget sértő vagy félrevezető hozzászólásokat szavazhatják le. A vállalat szóvivője állítja hogy ez nem egy "nem kedvelem" gombot jelent, hanem inkább a nem odaillő megjegyzésekről szeretnének a fejlesztők visszajelzéseket kapni, ami összecseng a kártékony tartalmak jelentésének fejlesztésével. A funkció egyelőre csak az Egyesült Államokban működik, de a tesztelést követően akár nemzetközileg is elterjedhet.

Támogatás az ötletekre

A Facebook Közösségi Vezetők Programba legfeljebb 100 olyan adminisztrátort választ be a vállalat, akik képzést és egyenként legfeljebb 50 ezer dollár értékű támogatást kaphatnak a közösségi kezdeményezéseik megvalósításához. Közülük pedig maximum 5 ember kiemelt közösségi vezető is lehet, aki további szakmai támogatásban részesül és akár 1 millió dollárt is biztosít a vállalat az általa javasolt közösségi projekt megvalósításához a facebookos fejlesztők személyes szakmai segítségével együtt. Mint a közlemény kiemeli, a most bejelentett funkciók és úgy általában a változtatások nagy részét az adminisztrátorok kérik, ezért kaphatnának most nagyobb teret az ötleteik.

A képzések magukban foglalják majd a vezetői készségek fejlesztését, amelyre egy nagyméretű csoport adminjának szüksége lehet, továbbá kis csoportokban szakértői segítséget is kapnak a programba bekerülő közösségi koordinátorok. Összesen négy személyes találkozót tervez a vállalat régiós szinten, így az esetleges magyar csoportvezetők valószínűleg ismét Londonba utazhatnának a találkozókra. A kiemelt vezetők pedig ezenkívül a Facebook jogi, szabályozói forrásaihoz is hozzáférnek majd, és a régiós irodákba is látogatást tehetnek.

Ezenkívül az adminok szorosabban tartanák a kapcsolatot a vállalat tervei szerint, részben a Közösségi Vezetői Körökön keresztül, melyet tavaly az Egyesült Államokban már tesztelt a cég. Másrészt pedig a Facebook Power Adminok számára is külön csoportok jönnek létre az eddigi amerikai és brit mintára - ezek az adminisztrátorok segítenék a fejlesztőket visszajelzésekkel az új funkciók tesztelésekor.

A kezdeményezés hasonló ahhoz, mint amivel a Google Maps a Local Guides Summit kapcsán próbálkozik, és szintén a kiemelt régiós "idegenvezetőktől" kéri segítséget a funkciók teszteléséhez és az új ötletekhez. A Facebook viszont annyival tovább ment a szervezésen, hogy már külön programot szervezett köré, és pénzt is ad az ötletek megvalósításához, amivel mondhatni kiszervezi a fejlesztést. Ez elsőre talán olcsóbb megoldásnak tűnhet, de kockázatot is hordoz magában, hogy milyen ötletek és fejlesztések megvalósulása lesz sikeres ezek közül - a programba itt lehet jelentkezni a csoportvezetőknek. Alapvetően pedig pozitívnak tűnik, hogy a Facebook teret ad az aktív adminisztrátorok ötleteinek, és pénzt is ad a megvalósításukhoz.