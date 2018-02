Minden várakozást felülmúlt az Nvidia

Újfent felülmúlta saját, illetve a piac előzetes várakozásait az Nvidia. A chiptervező tavaly november elején nagyjából 2,65 milliárd dolláros forgalmat várt, amellyel szemben végül 2,91 milliárdon állt meg mutató, közel 10 százalékkal felülmúlva prognózist. Ezzel természetesen egy évvel korábbi bevételét is alaposan túlszárnyalta a cég, tizenkét hónap alatt 34 százalékkal gyarapodott az összeg, amely újabb rekordnak számít az Nvidia történelmében. Ezzel párhuzamosan a profit is durván megszaladt, az egy évvel korábbi 655 milliós nyereséget 71(!) százalékkal überelte a cég, a mutató így végül 1,12 milliárd dolláron állt meg, értelemszerűen ez is rekord. Utóbbihoz az amerikai adóreform is hozzájárult, amely egy egyszeri 133 millió dolláros tételt jelentett a könyvelésben. Szintén említésre méltó a bruttó árrés, amely már 60 százalék felett jár, egészen pontosan 61,9 százalékon állt meg a mutató (Intel: 63,1%, AMD: 35%).

A fentieknél kevésbé meglepő, hogy a közel 3 milliárdos forgalom több, mint feléért továbbra is a gaming termékeknek titulált GeForce videokártyák felelnek. Az ezekből befolyt összeg egy év leforgása alatt 29 százalékkal 1,74 milliárd dollárra nőtt. A GeForce-ok népszerűsége tehát töretlen, igaz a számottevő növekedésben most (is) komoly szerepet játszott a decemberben ismét fellángolt bányászláz. Az eredményeket kiértékelő konferenciahívásban természetesen számos erre irányuló kérdést kapott a a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang. Az elemzők többek között arra voltak kíváncsiak, hogy mennyi GeForce-ot vásároltak bányászok.

A kérdésre az Nvidia sem tudja a pontos választ, Huang csupán annyit mondott, hogy az utolsó negyedévben nőtt a bányászatra vásárolt kártyák aránya. A vezérigazgató ismét elmondta, hogy cége számára továbbra is a játékosok élvezik a legmagasabb prioritást, a kriptopénz piac ugyanis volatilis, és várakozások szerint az is marad. Hunag továbbá elmondta, hogy a raktárkészletek mélyponton vannak, cégével pedig lázasan dolgoznak a megoldáson, illetve azon, hogy a GeForce-ok elsősorban az azokat megillető játékosok PC-iben landoljanak. Vezérigazgató szavai alapján cége nem változtatott árazásán, a csillagászati összegekért tehát kizárólag a forgalmazók felelnek.

Huang szerint a problémák javarészt megmaradnak az első negyedévre is, így legkorábban áprilistól normalizálódhat a helyzet. A konferenciabeszélgetésben szóba került a konkurens AMD is, amely pár héttel ezelőtt a termékekhez szükséges különféle memóriák hiányát hozta fel magyarázat gyanánt a hiányra. Az Nvidia vezérigazgatója szerint ugyanakkor cége számára ez nem probléma, ellátásuk ugyanis több lábon áll, köszönhetően az utóbbi néhány évben mutatott növekedésüknek, amellyel Huang szerint már tízszer nagyobbak, mint az AMD.

Bár szerényebb mértékben, de növekedtek a munkaállomásokba szánt Quadro kártyák eladásai is, az előző évhez viszonyítva 13 százalékkal, 254 millióra nőtt a professzionális termékekből származó bevétel. Az Nvidia legutóbb egy évvel ezelőtt mutatott be új Quadro kártyát, azóta egészséges növekedést produkálnak a professzionális termékek. A vállalat szerint ezt elsősorban a high-end valós idejű renderelés, a különféle szimulációs alkalmazások, illetve a professzionális VR hajtja.

A legdurvább gyarapodást most is az adatközpontokba szánt termékek produkálták, az ebből származó bevétel 105 százalékkal több mint kétszeresére nőtt, 296-ról 606 millióra felrántva a befolyt összeget. A Teslákkal tehát mostanra egy kisebb második lábat növesztett a cég, amennyiben pedig hasonló ütemű lesz a növekedés, úgy pár éven belül az adatközpontos kártyák könnyen beérhetik a GeForce-okat Az Nvidia szerint a növekedés a gyorsítókártyák iránti összes fronton növekvő keresletnek köszönhető, a mesterséges intelligencia mellett a szuperszámítógépek, a hyperscale rendszerek, valamint a virtualizált szolgáltatások oldaláról is folyamatosan nő az érdeklődés a Tesla kártyák iránt. A vállalat kiemelte, hogy a legutóbbi TOP500-as listában már 87 Teslával szerelt rendszer van, amely fél év alatt 74 százalékos javulás.

Végül, de nem utolsó sorban az autós fejlesztések értékesítését is részletezte az Nvidia, ami szerény növekedést produkált, az előző év hasonló időszakához képest csupán 3 százalékkal 132 millió dollárra tudott emelkedni a részleg bevétele. A vállalat ezzel a részleggel inkább hosszabb távon számol, Huang a következő évtized elejére, 2021-2022 környékére datálja a robbanást. Az Nvidia a jelenlegi forgalom nagy részét generáló infotainment megoldásokról fokozatosan helyezi át erőforrásait az önvezető platformra, amelyen már összesen több mint 2000 mérnök dolgozik.

A következő negyedévre az Nvidia 2,9 (+/-2%) milliárd dolláros bevételre számít, ami nagyjából 50 százalékos növekedést jelentene az előző év hasonló időszakához képest.