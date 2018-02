Dell: megosztott az ember-gép kapcsolat jövőképe

A Dell Technologies friss kutatása alapján az üzleti vezetők megosztottak az ember-gép kapcsolat jövőképe kapcsán. Bár a szakemberek döntő többsége egyetért abban, hogy a közeljövőben még szorosabbra fonódik alkalmazottaik és az általuk használt gépek kapcsolata, ennek esetleges hatásait már eltérően látják. A megkérdezettek fele szerint az automatizált rendszerek időt szabadítanak fel, a szakemberek másik része szerint viszont az ember-gép viszony változása nem gyakorol majd ilyen hatást. Hasonló a megosztottság a produktivitás kérdésében, ugyanis a vezetők kevesebb, mint fele szerint hoz majd javulást a szorosabb kapcsolat, a megkérdezettek nagyobbik része viszont ilyen téren sem számít pozitív fordulatra.

A Dell ember-gép jövőképét vizsgáló, Realizing 2030 globális tanulmánya világszerte 3800 üzleti vezetőt kérdezett meg arról, hogy az automatizált rendszerek bevezetése milyen hatást gyakorolhat majd a dolgozókra, illetve közvetlenül vagy közvetetten a vállalatok működésére. Ahogy arra számítani is lehetett, a kutatás szerint a következő évtized végére a technológiai fejlődés még tovább mélyíti az emberek és a gépek kapcsolatát. A megkérdezettek döntő többségét jelentő 82 százaléka szerint vállalataik dolgozói és gépei öt éven belül integrált csapatként működnek majd együtt.

A többi kérdésben már élesen eltérnek a vélemények. A válaszadók pontosan 50 százaléka szerint a szorosabbra fonódás egyenes következményeként a dolgozók több szabadidővel rendelkeznek majd, ergo csökkenhet a munkaidő. A megkérdezettek másik fele épp ellenkezőleg látja a jövőt, szerintük az integráltság nem gyakorol majd ilyen hatást. Ehhez kapcsolódóan merült fel az információkezelés kérdése. Az eredmények alapján a többség (54%) úgy gondolja, hogy bő tíz éven belül jelentősen megváltozik az információk fogyasztása és menedzselése. Ezzel szemben csak a válaszadók 42 százaléka gondolja úgy, hogy nehezebb lesz elszakadni a technológiától, tehát a különféle gépektől, eszközöktől.

Visszatérve a munkára: ugyancsak élesen eltérnek a produktivitással kapcsolatos nézetek. A megkérdezettek 49 százaléka szerint ugyanis az ember-gép kollaboráció javulása pozitív hatással lesz a produktivitásra, 51 százalék viszont nem számít szignifikáns változásra. Érdekes kérdés, hogy a munka bármilyen okból kényelmetlennek érzett részét gépekre hárítva javulhat-e az dolgozók elégedettsége. A válaszadók 42 százaléka úgy hiszi, hogy ez pozitív hatással lenne, a többséget jelentő 58 százalék viszont inkább nem élne a lehetőséggel.

Csak a változás lesz állandó

A munkához kapcsolódóan oktátásra vonatkozó kérdések is szerepelnek a tanulmányban. Izgalmas pont a módszer, a megkérdezettek 56 százaléka szerint ugyanis ma már a "mit" helyett sokkal inkább a "hogyanra" kellene helyezni a hangsúlyt, a tárgyi tudás ellenében inkább az új ismeretek elsajátításának helyes módja ("tanuljunk meg tanulni") kapja a prioritást. A tanulmány ezzel kapcsolatban a jövőkutató IFTF (A Jövő Intézete) előrejelzését is idézi, amely szerint a 2030-ra prognosztizált különféle munkák 85 százaléka jelenleg egyszerűen nem létezik, tehát ezekre az oktatás tipikus módszereivel nem lehet jól felkészülni - ezért is lenne fontos a tanulásra vonatkozó ismeretek elsajátítása, mivel ha minden változik, akkor a jövőben folyamatosan tanulni kell majd például az átképzések miatt.

A megosztottság az oktatás mellett az üzleti jövőkép szempontjából is fennáll. A kutatásban résztvevő válaszadók pontosan fele ugyanis bizonytalan abban, hogy 10-15 év múlva hogyan fog kinézni az ipar, ezért arról sincs elképzelése, hogy az alkalmazottak számára mit hozhat a jövő. Ez azt is eredményezheti, hogy az adott vállalat nem végzi el időben a versenyképesség szempontjából kritikus fontosságú lépéseket, változtatásokat. Ezt erősíti azon mutató is, amely szerint egyelőre csupán a megkérdezettek 27 százaléka gondolja úgy, hogy élen jár a digitális megoldások bevezetésében. 42 százalék nem tudja, hogy képes lesz-e tartani a versenyt a következő évtizedben, a többségnek (57%) pedig jelenleg is nehézséget okoz lépést tartani a fejlődés tempójával. A legnagyobb buktatónak a válaszadók a jövőkép és stratégia, illetve a munkaerő hiányát érzik, ezek 61-61 százalékkal a lista első helyén szerepeltek, a sorban ezután a technológiai korlátok következnek 51 százalékkal.

Konkrétabb kérdés az AR (kiterjesztett valóság) jövője. Ezzel kapcsolatban a válaszadók 46 százaléka gondolja úgy, hogy a technológia szerepet játszik majd a jövő munkáinak elsajátításában. Ide kapcsolódik, hogy az AR/VR megoldások fejlesztése komoly lökést kaphat a következő év során. Jelenleg csupán a vállalatok 27 százaléka foglalkozik ezen technológiákkal, a prognózis szerint viszont ez a szám 2023 környékére elérheti a 78 százalékot.

Az üzletmenetet érintő kérdésekben sincs egyetértés. Mindössze a felmérésben résztvevők 50 százaléka szorgalmazza az egyértelmű protokollok bevezetését az autonóm gépek meghibásodása esetére, a megkérdezettek másik fele szerint ez vagy nem fontos, vagy egyszerűen nem érdekli a kérdés. Ugyancsak aggasztó, hogy a válaszadók csupán 48 százaléka gondolja azt, hogy minél inkább a technológiára támaszkodunk, annál több vesztenivalónk lesz egy esetleges kibertámadás esetén; 52 százalék szerint ettől nem kell tartani. Végül, de nem utolsó sorban 45 százalék szerint a számítógépeknek képesnek kell lennie arra, hogy különbséget tegyenek jó és rossz parancsok között; 55 százalékuk szerint viszont erre nincs szükség.

A kutatásról A kutatást a Dell Technologies rendelte meg és a Vanson Bourne független kutatócég végezte el 2017 júniusa és augusztusa között, 3800 üzleti vezető megkérdezésével, akik Európa 17 országának közép- és nagyvállalataiban dolgoznak. A válaszadók 12 különböző iparághoz tartoznak, és mindannyian a felhasználói élményt befolyásoló vezető feladatokat látnak el (a tulajdonosoktól az informatikai, marketinges, ügyfélszolgálatos, kutatási és fejlesztési, illetve pénzügyi döntéshozókig). A kutatás azt vizsgálja, hogyan változik az ember és a technológia kapcsolata, milyen hatással vannak az új technológiák a vállalkozásokra és munkamódszerekre, és az üzleti és informatikai vezetők hogyan szeretnének sikeresek maradni az elkövetkező 10-15 évben.

„Érthető, hogy az üzleti világ megosztott ezekben a kérdésekben. Általában két szélsőséges jövőkép a jellemző: az aggódó, hogy az emberi hozzájárulás feleslegessé válik, valamint az optimista szemlélet, miszerint a technológia majd megoldja a legnagyobb társadalmi problémáinkat. E különböző nézőpontok megnehezíthetik a vállalatok számára a jövőre való felkészülést, és minden bizonnyal hátráltatják a vezetők azon törekvéseit, amelyek a szükséges változtatások bevezetésére irányulnak” – mondta Jeremy Burton, a Dell Technologies marketingigazgatója.

Az ember-gép csapat integráció mellett jóformán csak az átalakulás szükségességében, illetve a rövidtávú, öt éves célokban van egyetértés. A megkérdezettek 94 százaléka a megfelelő kiberbiztonsági védelem bevezetését tartja a legfontosabbnak, ezt követően pedig a különféle termékek szolgáltatásként való biztosítása következik. Ugyancsak nem meglepetés, hogy a harmadik helyen a szoftveralapú üzleti működés adaptálása szerepel.

És mi a helyzet a Dellel?

A tanulmány publikálásának apropóján Budapestre látogatott a Dell EMC EMEA régióért felelős elnöke, Aongus Hegarty, illetve a CEE régiót vezető alelnök, Anja Monrad. A HWSW kérdésére Hegarty elmondta, hogy cége több tényező miatt is képes segítő kezet nyújtani bizonytalan partnereinek az útkeresésben. Technológiai vállalatról révén szó a Dell EMC az IT-piac folyamatosan és gyorsan változó pályáján mozog, ami miatt az elmúlt több, mint három évtized során számos átalakuláson kellett keresztülmenjen a cég. A vállalatnak tehát kvázi lételeme a változás, így az ezzel járó, különféle folyamatokban otthonosan mozog.

A kutatást elsősorban azért készíttette a Dell EMC, hogy pontosabb képet kapjon a 2030-ig várható igényekről, változásokról. Az eredmények alapján a vállalat képes lehet pontosabban behatárolni, hogy az általa kínált termékpaletta miként illeszkedhet az átalakuló igényekhez, illetve esetlegesen milyen módosításokat érdemes eszközölni a jövőbeni szükségletek kielégítéséhez. Hegarty szerint privát szeplőként (a cég évekkel ezelőtt kivonult a tőzsdéről) a Dell EMC rugalmasabb, az ügyfelek igényeinek könnyebben megfelelhet, amelyből hosszabb távon természetesen vállalata is profitálhat. A régiónkért felelős szakember továbbá elmondta, hogy határozottan elégedettek a Dell EMC hardverekre alapozó stratégiájával, illetve annak eddigi eredményeivel.

A HWSW további, a cég magyarországi helyzetére irányuló kérdésre a két szakember elmondta, hogy vállalatuk "fantasztikusan" teljesített az elmúlt 3-4 évben, amelyet például az IDC adatai is alátámasztanak. Ezen felbuzdulva Hegarty további befektetésekről beszélt, szavai alapján ebből mind a magyarországi Dell EMC, mind pedig azok partnerei profitálhatnak majd. Végül, de nem utolsó sorban a szakember kiemelte a magyar gazdaság helyzetét, amely szerinte nem csak a régióban, de az egész EU-ban erősnek számít. Hegarty hozzátette, hogy a magyar cégek igényei nem maradnak el a nyugati országokétól, amelyet a Dell EMC hazánkra összeállított termékmixe is alátámaszt.