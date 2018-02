Barátkozik a 4K-val az új Steam béta

Nemrég frissült a Steam béta verziós kliense, amely több fontos, hiánypótló újítással is kiegészült. A csiszolásokból és új funkciókból a Windows, macOS és Linux platformoknak is jutott, illetve több általánosan elérhető újdonság is érkezik a Steam béta felületére.

A Valve bejelentése szerint a frissítés Windows alatt végre támogatást hoz a magas DPI értékkel rendelkező monitorokhoz a 2017-es Creators Update-et futtató Windows 10-es gépeken, illetve új áttűnési animációkat is kapnak a Steam ablakok, megnyitáskor, bezáráskor és tálcára küldéskor egyaránt. Utóbbin a kicsinyített Steam ablakokat a cég szerint a szoftver már több monitort használó elrendezéseknél is hatékonyabban kezeli.

Ami a macOS-t illeti, a gép újraindításához vagy lekapcsolásához már nem kell elhagyni a Steam teljes kijelzős Big Picture üzemmódját, a funkciók dedikált gombokat kapnak rajta. A kliens végre a macOS Spaces UI-jával is jobban együttműködik, tovább a Steam Input, illetve Streaming Audio driverek is megbízhatóbban használhatók az Apple rendszerével. A legfiatalabb, linuxos variánst sem kerülték el az újítások, a szoftver egyre jobban megbarátkozik a 4K monitorokkal, a frissítéssel kétszeres skálázódási üzemmóddal, valamint nagy felbontású szövegekkel és grafikus elemekkel idomul a hasonló kijelzőkhöz. Az ablakok átméretezése is zökkenőmentesebb lett, továbbá azt a bosszantó bugot is sikerült a fejlesztőknek kigyomlálni, amely a Steam futtatásakor megakadályozta egyes asztali appok bezárását.

Minden platform örülhet továbbá a visszanyesett processzorhasználatnak az egyes UI elemek újrarajzolásakor, illetve az újratelepítési folyamatok is okosabban zajlanak, a szoftver már ahol lehet elkerüli a letöltéseket és optikai lemezről vagy biztonsági másolatból állítja vissza a kiszemelt címeket. Mindezek mellett egy sor bugnak is búcsút intett a cég, például azt a Vulkan API-ra építő játékoknál jelentkező problémát is orvosolta, amely miatt a játékbeli Steam UI elemek lefagytak vagy összeomlottak. A Valve saját fejlesztésű Steam kontrollereinek párosítása során jelentkező bugokat is kiirtotta a cég, illetve egy az appokból való kilépésre használható kontrollerfunkciót is bevezetett a frissítéssel.