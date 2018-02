Csődvédelem alatt a Wileyfox

Csődvédelem alá került az olcsó okostelefonjairól ismert brit Wileyfox. Egyelőre még nem lehet biztosan tudni, hogy mi történik a vállalattal, mert hivatalos közlemény nem érkezett, és az Amazonon továbbra is kaphatók a gyártó okostelefonjai. A cég helyzetéről először Redditen írt egy (volt) alkalmazott, akit elbocsájtottak a munkájából, és mint írja, a Wileyfox ügyeivel kapcsolatban már csak csődvédelmi biztos rendelkezik. A The Registernek sikerült elérni a cég által megbízott Quantuma szóvivőjét is, így a cég helyzete már teljesen hivatalosan megállapítható, de a következményeket még így sem lehet tudni.

A Wileyfox okostelefonjai 2015 óta kaphatóak Európában, amelyek a költségtakarékos kategóriában a legjobbak közé tartoznak, a tech újságírók "brit OnePlus" címmel is illetik. A Trusted Reviews idén januári ajánlójában felsorolt kilenc mobil közül kettő jelenleg is Wileyfox, a nagyjából ötvenezer forintnak megfelelő árú Swift 2 és a 70-80 ezer forintos kategóriában lévő Swift 2 X is. A telefonok egyik legnagyobb előnyeként a Cyanogen operációs rendszer futtatását hozták fel korábban a vásárlók, de ez a tavalyi év második felében változott, és a készülék más androidos platformra váltott. Később a fejlesztők bejelentették, hogy mégis egy jó alternatívát találtak, és a telefonok az Alexát fogják futtatni, így ez lesz a "leglcsóbb alexás készülék", ami megfelelő váltásnak tűnt a rajongók számára.

Közben új típusok is megjelentek, a Wileyfox Pro érkezését a tavalyi IFA-n jelentette be a vállalat, amely érdekes módon a már kifutó kategóriának tűnő Windows 10 Mobile csoportba tartozik. Továbbá szintén tavaly év végén érkezett a Wileyfox Add-X, amely az Amazon Prime Exclusive sorozathoz hasonlóan reklámokat tartalmaz a záróképernyőn, és így még olcsóbban kapható.

Tehát a vállalat többféle ötlettel próbálkozott, amellyel vonzóvá teheti a készülékeit vagy legalábbis egyedivé és kedveltté egyes rétegek számára, de a stratégia nem volt eléggé kifizetődő a brit gyártó számára, hogy fenntartsa az üzletet. A kritikus helyzetet konkrétan a cég eddigi fő támogatója, az orosz Promsvyazban (PSV) bank idézte elő, amellyel kapcsolatban tavaly december óta az orosz központi bank rendelkezik, és megtiltotta számára az országon kívüli hitelezést. Így többek közt a Wileyfox működőtőkéjét is "átmenetileg felfüggesztette" a bank - mondta Andrew Andronikou, a csődvédelmet intéző Quantuma partnere a The Registernek. A szakértő szerint több probléma is akad a Wileyfox-szal, amelynek nem sikerült eléggé elterjedni a piacon "és még nagyon sokat kellene a marketingre költeni".

Ahogy az IDC okostelefonos piaci jelentéseiből is látszik, a Wileyfoxot is magába foglaló "egyéb" kategória egyre inkább olvad - a legutóbbi jelentés szerint 17,6 százalékot esett az értékesített darabszám a 2016-os utolsó negyedévhez képest. A cég üzleti eredménye tehát nem feltétlen a saját rossz döntések, hanem a piaci konszolidáció következménye is, mivel jelenleg alacsonyabb a kereslet a kisebb gyártók termékei iránt. Az elemzők szerint a Wileyfox nem bírta az erős versenyt a nagy gyártók mellett, többek közt mivel a cég által képviselt olcsótelefonos üzleti modell túlságosan ki van téve a komponensek árváltozásának, részben az árfolyamváltozás miatt - mutatott rá a The Registernek nyilatkozó elemző.

A céges dolgozók a Wileyfox kapcsán még átstrukturálásban vagy felvásárlásban reménykednek a Redditen nyilatkozó korábbi alkalmazott megjegyzése alapján - a csődvédelemért felelős Quantuma hozzátette, hogy 20 alkalmazottat bocsátottak el, és a költségeket a minimumra tekerték. Frissítésekben nem igazán lehet bízni a fejlesztő szerint, a javítások és a garancia kérdése pedig a csődvédelmi biztos döntésén múlik. A holland Tweakers magazinnak a helyi igazgatósági tag, Robert de Hoo szintén átalakításokat említett, amelynek eredményéről "a következő hetekben" lehet majd részleteket megtudni, például hogy sikerül-e új befektetőt találni a cég megmentéséhez.