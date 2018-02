Számos erősítő és hangszóró búcsúzik a Spotifytól

A több felhasználót is igen kellemetlenül érintő változás hátterében a Spotify egyik fejlesztése áll, amely szolgáltatásának backend platformjához hozzányúlva immár egy új szoftveres interfészhez köti a közvetlen zenestreaming működését. A változás lekövetése szoftverfrissítést igényel, amit bizonyos gyártók nem készítenek el termékeihez. Ennek pontos okáról egyelőre nincs információ, tehát nem világos, hogy az érintett szórakoztatóelektronikai eszközök gyártói, vagy inkább a Spotify áll a meglehetősen kellemetlen visszhangot keltő lépés mögött.

Bár a cég már hónapokkal ezelőtt publikálta szándékát, a hatályba lépés csak az elmúlt pár hét során történt meg, ekkor erősödött fel az elégedetlen felhasználótábor hangja. E szerint a Spotify jövőbeni fejlődése érdekében átgyúrta backend platformját, amely a Spotify Connect funkció működéséhez szükséges API-t alapjaiban érintette. Ez biztosítja, hogy egyes eszközökön, például TV-ken, erősítők, vagy önálló hangszórókon is működjön a zenestreaming.

A funkció Chromecast működési logikájához hasonló. A kompatibilis, internet támogatással rendelkező hangrendszerek vezérelhetőek a Spotify asztali vagy okostelenfonos kliensből. Néhány másodperc alatt átadható a zenelejátszás a hangrendszernek, úgy, hogy a zenefolyam nem a mobilon keresztül utazik, tehát a már csak kvázi távirányítóként funkcionáló klienst vagy az azt futtató készüléket akár le is lehet kapcsolni. A megoldás bizonyos esetekben rendkívül kényelmes. Az alternatívát jelentő Bluetoothnak ugyanis egyik problémája, hogy a mobil (vagy PC) erőforrásait használja, így például már egy bejövő hívás is megzavarhatja a lejátszást, ráadásul a hangminőség is csorbul az újratömörítés során. A Spotify Connect esetében viszont a kliens csak az utasítást adja a kompatibilis eszköznek, amely saját internetkapcsolatán keresztül önmaga streameli a tartalmat a Spotify szervereiről.

A Spotify Connect támogatással rendelkező különféle termékek az évtized elején kezdtek terjedni, számos cég építette be termékeibe a bimbózó zenestreaming szolgáltatást. Első körben hálózati kapcsolatra felkészített házimozi erősítőkben jelent meg a funkció, a nagy gyártók közül pedig a Denon, a Marantz, az Onkyo, a Pioneer, illetve a Yamaha is meglovagolta a lehetőséget. Ezt követően egyes, jellemzően drágább önálló hangszórókban is megjelent a Spotify Connect, a Bang & Olufsen mellett a Logitech, a Philips, illetve a Teufel is jelentkezett ilyen termékekkel.

A Spotify szóban forgó változtatásával a felsorolt gyártók hangszóróinak nagy része elveszítette Spotify Connect támogatását, a cég rövid álláspontja szerint pedig már esély sincs arra, hogy a jövőben esetleg támogatást kapjon az esetenként akár sok tízezer forintért megvásárolt eszköz. Talán ennél is fájóbb, hogy a listán pár tucat házimozi erősítő is szerepel. A idehaza is népszerű Onkyo péládul tizenhárom 2011-2012 környékén piacra került modellt sorol fel, amelyek között 600 000 forintos áron kínált csúcskategóriás termék is szerepel. A legnagyobb csapás a Pioneer kínálata szenvedte, ugyanis a Spotify listáján nem kevesebb, mint ötven olyan termék sorakozik fel, amely búcsúzik a Spotify Connect támogatástól.

Szerencsére pozitív meglepetés is akad, a Yamaha például 2013-ig visszamenőleg az összes érintett erősítőjéhez készített firmware frissítést. Ennek telepítése után zavartalanul használható tovább a szolgáltatás, de hasonló megoldást kínál a Denon és a Marantz is. Arról egyelőre csak találgatni lehet, hogy miért csak néhány gyártó kezelte felhasználóbarát módon a váltást. Egy lehetséges magyarázat lehet, hogy a Spotify valamilyen díjat kér a támogatásért cserébe, amit bizonyos cégek nem szerettek volna kifizetni. A másik potenciális lehetőség, hogy az eszközök egyszerűen nem frissíthetőek, de sajnos az sem zárható ki, hogy a gyártók egyszerűen nem szeretnének erőforrást fordítani több éves termékeik további támogatására - ahogy azt például az androidos ökoszisztémából már ismerjük.

Bármelyik is legyen a magyarázat, a készülékek tulajdonosait vélhetően egyik nem vigasztalná. A Spotify Connect támogatás ugyanis könnyen lehetett szempont a vásárláskor, a gyártók pedig termékeik piaci értékének növeléséhez használták az implementációt, illetve a Spotify logóját, amely számos esetben szerepel(t) vásárlómágnesként a termékeken, valamint azok csomagolásán. Az érintett eszköz tehát most egy csapásra butultak egy fokozatot, amely vélhetően sem a Spotify, sem pedig az adott gyártó renoméjára nincs pozitív hatással.

A zenestreaming szolgáltató hivatalos fórumán például folyamatosan nő a panaszok száma, egyes felhasználók Spotify előfizetésük megszüntetésével, mások pedig már perrel fenyegetőznek. A készülékek tulajdonosainak felháborodása azért is érhető, mert az érintett eszközöket jellemzően hosszabb távra, 5-10 évre vásárolják.