Meglepően pozitív eredményeket hozott a Snap

Először sikerült pozitív eredményekkel meglepni a Snapnek az elemzőket a decemberrel záruló pénzügyi negyedéves jelentés kapcsán, főleg a napi aktív felhasználók számában, így a részvényárfolyam is a magasba szökött. A bevétel 285,7 millió dollárt ért el a 2017-es záró negyedévben, ami 72 százalékkal magasabb a vállalat előző éves azonos időszakánál, mikor még a Snap nem volt tőzsdei cég. Ez az eredmény kiemelkedően jónak számít az elemzők 253 millió dolláros várakozásához képest. A veszteség is enyhébb a vártnál, 350 millió dollár a várt 440 millió dollárhoz viszonyítva. A teljes veszteség már így is 3,45 milliárd dollárnál tart, de ennek jelentős része a részvényalapú kompenzációból adódik, ami a teljes 2017-es évre nézve 2,64 milliárd dollár volt.

Egy friss tőzsdei cégnél viszont a pénzügyi eredményeknél még fontosabb a növekedés lehetősége, ami részben a felhasználószámban mérhető. Az előző pénzügyi negyedéves jelentések kapcsán folyamatos stagnálást lehetett tapasztalni, főleg a Facebookkal-Instagrammal folytatott erős konkurenciaharc miatt. Ezúttal viszont a Snapchat kiugróan magas, 18 százalékos vagyis 28,8 milliós növekedést tudott felmutatni évről-évre (5 százalékkal több az előző negyedévhez képest), így már 187 millióan használják napi szinten a szolgáltatást.

Ennek megfelelően a Snap másik kedvenc mérőszáma, a felhasználónkénti bevétel (ARPU) is növekedett 46 százalékkal 1,53 dollárra az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest. A legtöbb bevételt természetesen az amerikai felhasználók hozzák, méghozzá fejenként 2,75 dollárt, de szépen emelkedik ezenkívül az európai (0,66 dollár) és a "világ többi részének" fejenkénti (0,56 dollár) bevétele is. Viszont a felhasználónkénti költség (CoRPU) is növekedett valamelyest, 5 százalékkal nagyjából egy dollárra.

Kezdenek bejönni a fejlesztések

Mindez annak ellenére történt, hogy az előző pénzügyi jelentés kapcsán bejelentette Evan Spiegel vezérigazgató a felület áttervezését, ami azóta már meg is jelent 40 millió felhasználónál, és egyelőre a negatív alkalmazásértékelésekből ítélve nem túl pozitív a fogadtatás. Erre egyébként Spiegel is számított, előre figyelmeztette a befektetőket, hogy az új felület miatt a "szokások átalakulhatnak" és ez "időleges fennakadásokat okozhat". A felhasználói statisztikák alapján viszont egészen jól sikerült a változtatás, a Stories-feltöltések száma 40 százalékkal nőtt a Felfedezés fülön, és a 35 év feletti felhasználók száma is látványosan emelkedett, vélhetően az egyszerűbb felület miatt - összegezte Spiegel az elemzői konferenciahíváson.

Szintén pozitív eredményeket hozott az új hirdetési rendszer, amely egyébként az előző negyedéves bevételkiesés tetemes részét okozta. A reklámok közvetlen értékesítése egy árverésen alapuló ajánlattételi rendszerbe helyeződött, és a most közölt adatok szerint a hirdetők 90 százaléka már valóban az új felületről vásárolt, ami hosszabb távon költségcsökkenést jelent a Snapnek. Tavaly novemberben jelentette be a cég a Metamarkets hirdetéstechnológiai startup felvásárlását, amellyel a jövőben reklámokhoz kapcsolódó adatokat, irányítópultot kampányteljesítményekre vonatkozó mérőszámokkal is tud mutatni a Snap a hirdetőinek.

Így kell elképzelni a Snapchat AR művészeti platformját

Biztatónak tűnnek a vállalat további fejlesztései is, melyeknek nagy része a kiterjesztett valósághoz, illetve az ehhez kapcsolódó lencsékhez köthető, mint például a személyre szabható Bitmoji avatárok és a nevezetességek előtt megjelenő AR alkotások. Ráadásul a nemrég bejelentett Lens Studióval - amellyel bárki tud saját AR lencséket létrehozni - az első hat hétben 30 ezer lencsét készítettek a felhasználók. Jelenleg a snapek 97 százaléka az app kamerájával készül, és Spiegel adatai szerint az amerikai 13-34 éves populáció több mint fele heti rendszerességgel használja a Snapchat lencséit - a népszerűség egy tavalyi amerikai felmérésből is kitűnik.

Az eredmények bejelentését követően a részvényárfolyam 26 százalékkal szökött magasabbra. Egyértelmű, hogy a befektetők értékelik a pozitív változást, hogy a fejlesztések a jelek szerint beváltják az ígéreteket, és nem csak a kitartó rajongók aktivitásának növekedésével kell hitegetnie a befektetőket, hanem végre új felhasználókat is sikerült bevonzani a Snapchatnek.