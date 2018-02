Mixed Reality headsetje mellé izmos munkaállomással jelentkezett a HP

Egy Windows Mixed Reality szemüveget, illetve egy akár annak erőforrásigényét is kényelmesen kiszolgáló munkaállomást jelentett be a HP. Előbbi specifikációi nagyrészt egyeznek a konkurensek, név szerint például a Lenovo és az Asus tavaly ősszel bemutatott megoldásaival, az árazást is beleértve. A Z4 G4 munkaállomás esetében a HP jóformán mindent beleadott, az akár tizennyolcmagos processzor mellé 256 gigabájt memóriát és két Nvidia Quadro vagy AMD Radeon videokártyát is kérhet a a vásárló.

Windows Mixed Reality headsetjét professzionális felhasználáshoz szánja a HP, legalábbis erre próbál utalni a termékre aggatott Professional Edition jelző. A konkurensek hasonló megoldásai alapján viszont nem a hardverben kell keresni az eltérést, a HP terméke ugyanis a külsőségeket leszámítva szinte teljesen egyezik a Lenovo vagy az Asus Mixed Reality szemüvegével. Előlapjára két kamera került a felhasználó helyzetének követéséhez és az AR alkalmazásokhoz, a tartalom pedig két 2,89 hüvelykes képátlójú 1440x1440 pixeles kijelzőn jelenik meg. A képfrissítés legfeljebb 90 hertzes lehet, ám ehhez a videokártya oldaláról már HMDI 2.0 csatoló szükséges.

A kontrollerek sem maradnak ki a kínálatból, ezeken a HP logója alatt is a Microsoft referenciája húzódik. A headset a tervek szerint márciusban tűnik fel a boltok polcain, árát pedig kontrollerekkel egybe csomagolva nettó 449 dollárnál húzta meg a gyártó, amely centre egyezik a már említett Lenovo és Asus termékek árával.

A hardver tehát gyakorlatilag semmi extrát nem mutat, egy kvázi referenciadizájnról beszélhetünk. A HP inkább a szoftveres körítéssel próbálja differenciálni professzionálisnak kikiáltott megoldását. A HP VR Launch Kit segítségével például CAD-ban készült különféle dizájnokat lehet VR-be átültetni, az ígéret szerint viszonylag egyszerűen. A kit az Unreal Engine-re épül, és több, mint 20 különféle szoftvert támogat. A listán a Maya mellett a Cinema 4D, a Moto Auto/Archi CAD, illetve a Solidworks is szerepel.

A HP Z4 G4 munkaállomás

Akár Mixed Reality headset kiszolgálására, illetve AR/VR tartalomtervezésre is remek alapot nyújthat a szemüveggel párhuzamosan bejelentett Z4 G4 munkaállomás. Az egyprocesszoros konfigurációba Intel Xeon vagy Core processzorokat kérhet a vásárló, előbbi esetében négytől, utóbbinál pedig hattól tizennyolcig skálázódik a magok száma. A két processzor között a memória típusa és kapacitása jelenti a legnagyobb különbséget. A Xeonhoz ugyanis legfeljebb 256 gigabájt regiszteres ECC memória társítható, miközben a Core processzorok esetében 128 gigabájt a plafon non-ECC UDIMM (nem regiszteres) modulok mellett.

A Xeonnal szerelt konfiguráció további előnye, hogy az alaplap két M.2-es SSD-t képest fogadni és a hátlapon két gigabites Ethernet portot kínál, a Core CPU-s konfiguráció esetében viszont meg kell elégedni egyetlen foglalattal és hálózati csatolóval. A beépíthető videokártyák típusa és száma már platformfüggetlen, mindkét variáns rendelhető akár két darab NVIDIA Quadro P6000 vagy AMD Radeon WX9100 grafikus vezérlővel, de természetesen ezeknél szerényebb képességű (és árú) VGA is kérhető. Az alapfelszereltségű Z4 G4-ért nettó 1500 dollárért kér a HP, amely összeg erősebb processzorral, illetve több és jobb videokártyákkal könnyen többszörösére is feltornászható.