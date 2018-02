Alkalmi játékosoknak indult játékközvetítő platform

Újabb közösségi videojáték-közvetítő platform, a Caffeine indulását jelentették be az Apple korábbi mérnökei - a szolgáltatás egyébként már megy egy ideje, de a tervek és egy 46 millió dolláros kockázati tőkés befektetői kör nyilvánosságra hozatalára csak most került sor. A megoldás nem kisebb céllal indult, mint hogy a nagyvállalatok streamingóriásai, az Amazon-féle Twitch, a YouTube Gaming vagy éppen a microsoftos Mixer és a twitteres Periscope versenytársa legyen. Ezek ellen viszont csak igazán új és egyedi funkciókkal lehet szembe menni, amit az Apple-nél edződött szakemberek igyekeztek is beépíteni az új szolgáltatásba - írja a TechCrunch.

A társalapítók közül Ben Keighran eredetileg a Chomp alkalmazáskereső motor kitalálója volt, melyet 2012-ben az Apple felvásárolt és ez képezte az alapját az App Store újratervezésének. Később Keighran az Apple TV terméktervezőjeként dolgozott, majd 2016-ban távozott a cégtől. A másik alapító pedig Sam Roberts, aki az Apple UX tervezőjeként hat évig különböző fotós-, videós- és TV-s termékek megvalósításában működött közre, majd a Caffeine létrehozása miatt hagyta el a vállalatot. A csapat részeként Anna Sweet - a Valve és az Oculus korábbi igazgatósági tagja - jelenleg a tartalomért és a stratégiáért felel, de érkezett még fejlesztő a Netflixtől, Amazontól, Oracle-től is.

A tervezők elképzelése szerint a Caffeine inkább az alkalmi játékosokat szolgálná ki, ezért egyszerű és könnyen kezelhető eszközöket fejlesztettek ki számukra. A felület inkább egy közösségi oldalra hasonlít, ahol a játékosok követhetik egymást, és főképp a követett felhasználók videói jelennek meg a hírfolyamban. Továbbá közvetítéskor is a rendszer az ismerősök hozzászólásait emeli ki a játékosnak - nem pedig amit a közösség megszavazott.

"Nagyjából 800 millió játékos van, de csak durván 2 millió tartalomkészítő van a Twitch-en. Úgy gondoljuk sok ember szeretne közvetítést indítani a saját játéka közben, de ez egy kicsit fájdalmas jelenleg" - magyarázta Keighran. A szakértő szerint ugyanis egy átlag felhasználónak túl bonyolult más szoftverek letöltése, IP-címek és stream kulcsok beállítása, ezért ennél sokkal könnyebben kezelhető megoldást akartak fejleszteni. Maga a Caffeine platform 10 megabájtos és ingyenes letölthető Windows gépekre, majd a streamelés "egy kattintással" indítható, de közvetíteni lehet egyébként a böngészőből és iPhone-ról is. A hozzászólások pedig közvetlenül a felületen is megjelenhetnek egy külön rétegként, ha a játékos beállítja azt a szolgáltatásban, és így nincs szüksége egyszerre több monitorra.

Ezenkívül a fejlesztők létrehoztak egy saját, valós időben működő videohálózatot WebRTC-alapokon, amellyel a Caffeine szolgáltatásban elméletileg minden teljesen késleltetés nélkül történik - míg a Mixernél és a YouTube Live-nál is 1-2 másodperces késleltetéssel lehet számolni. A valós idejűség egyébként a profi játékosoknál nem feltétlen jelent előnyt, hiszen akkor a másik képes lehet például előre kifigyelni a mozdulatot, és így kiiktatni a másikat a játékból (screen sniping) vagy akár moderációs okokból is lehet előnye a videós késleltetésnek, de ebben az esetben a platformot a fejlesztők kifejezetten hétköznapokra szánják.

Később a Caffeine is tervezi, hogy bevezet monetizációs eszközöket, amellyel a tapasztalt játékosokat vonzaná, és ez esetben a késleltetést is bevezetné külön lehetőségként. Erre inkább az idei év vége felé kerülhet sor, jelenleg a szolgáltatás inkább a sok alkalmi játékos bevonására fókuszál.