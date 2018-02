Több európai UPC-leányra is vevő lehet a Vodafone

Közel két és fél év után újrakezdődtek a tárgyalások az európai távközlési piac két nehézsúlyú szereplője, a Liberty Global és a Vodafone Csoport között a két cég érdekeltségeinek összevonásáról. A Vodafone-nak régóta eltökélt célja, hogy vezetékes szolgáltatásokkal egészítse ki portfólióját, hogy a vezetékes üzletággal rendelkező versenytársakkal hatékonyabban fel tudja venni a harcot - az elhatározás ezúttal akvizíciók formájában ölthet testet több európai piacon, így elsősorban Németországban, de akár Magyarországon is.

Újra összefeküdnének

Noha a Vodafone és a Liberty Global közti násztánc évek óta zajlik, a tárgyalások 2015 szeptemberében megszakadtak, miután a cégek több fontos ponton nem tudtak megegyezésre jutni egymással. John Malone, a Liberty Global feje akkor azt nyilatkozta, hogy bár a két szereplő érdekei közösek, és az összeolvadás kézenfekvő lenne, a felek közt olyan hozzáállásbeli különbségek vannak az üzlet bizonyos aspektusait tekintve, mely útjában áll a megállapodásnak.

A két cég tavalyelőtt ugyan sikeresen egyesítette erőit a holland piacon, a Vodafone ezúttal már határozottan a Liberty-érdekeltségek felvásárlásában gondolkodik. A brit tulajdonú mobilszolgáltató a sajtóban megjelent pletykákra reagálva egy múlt pénteken kiadott sajtóközleményében közölte: több európai Liberty-leány felvásárlásáról is folytat tárgyalásokat, olyan országokat érintve, ahol mindkét fél jelen van szolgáltatásaival. A cég ugyanakkor leszögezi, hogy a tárgyalások kezdeti stádiumban járnak, azok végkimenetele pedig legalábbis képlékeny. A Vodafone kiemelte, nem érdekelt további vegyesvállalatok létrehozásában, vagyis a holland modell alighanem egyszeri és megismételhetetlen lesz.

A Financial Times tudni véli, hogy a Vodafone elsősorban németországi jelenlétét kívánja megerősíteni a Liberty tulajdonában lévő Unitymedia felvásárlásával, így a cég a német piacon rendkívül erős konkurenciája lehetne a Telekom Deutschlandnek, a Deutsche Telekom legnagyobb európai hídfőállásának. A lap belsős forrásoktól úgy értesült, hogy az üzlet részeként a kábelszolgáltató több kelet-európai leányvállalata is - így a román, a magyar és a cseh UPC is a Vodafone tulajdonába kerülne. Az üzlet összértéke piacelemzők szerint ezzel megközelíthetné a 14 milliárd eurót.

Minden borulna itthon

A UPC Magyarország esetleges tulajdonosváltása teljesen újraosztaná a lapokat a magyar távközlési szektorban. A cég lakossági és üzleti vezetékes ügyfeleinek száma megközelíti a 850 ezret, a UPC ügyfélbázisának mérete ezzel nagyságrendileg megegyezik a román kézben lévő DIGI-ével. A piaci erőviszonyok azonban idén jó eséllyel jelentősen változnak majd azáltal, hogy a DIGI felvásárolja az Invitel lakossági üzletágát - ezzel további mintegy 400 ezer ügyfelet bekebelezve. Az akvizícióról várhatóan még az első negyedévben dönt a Gazdasági Versenyhivatal.

A Vodafone Magyarország egyébként már önállóan, más, nagyobb helyi szereplők bevonása nélkül is megkezdte vezetékes lábának kiépítését, az így kínált szolgáltatások azonban kizárólag üzleti ügyfelek igényei szerint lettek kialakítva. A UPC bekebelezésével ugyanakkor merőben új helyzet állhatna elő, a mobilpiacon évekig, évtizedekig szenvedő Vodafone kombinált csomagjainak köszönhetően hirtelen a Telekom első számú versenytársává válhatna hazánkban.

A fentiek kritikus helyzetet teremthetnének a kizárólag mobil üzletággal rendelkező, mobilos ügyfélbázisának méretét tekintve a Vodafone-t megelőző Telenor Magyarország számára. Könnyen elképzelhető, hogy mindezt a norvég anyacég már meghatározó szempontként mérlegeli a társaság kelet-európai érdekeltségeinek felvásárlását célzó vételi ajánlat értékelése során - a tulajdonos január végén jelentette be, hogy ajánlat érkezett a magyar, a montenegrói, a szerb és a bolgár leányvállalatokra.