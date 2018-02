Így változtat a szoftverfejlesztésen az Apple

Az Apple-specialista újságírók között is kimagaslóan hiteles és jó összeköttetésekkel rendelkező Gurman szerint az újratervezett szoftverfejlesztési módszertanok ellenére a várhatóan idén ősszel érkező iOS 12 hoz néhány újdonságot majd, az Apple "mindössze" a nagyobb horderejű változtatásokat halasztja el. Így például csúszik a korábban említett újratervezett iPhone kezdőképernyő, valamint az iPadet, a CarPlayt, illetve a Photos alkalmazást érintő nagyobb fejlesztéseket is már csak legkorábban jövőre debütálhatnak.

Ezek helyett az Apple inkább saját fejlesztési modelljét rajzolja át, lazítva az elmúlt nagyjából tíz évben bevett gyakorlatán, amely szerint, ha törik, ha szakad, minden ősszel egy új, lenyűgöző funkciók csokrát hozó iOS főverziónak kell(ett) megjelennie. Gurman írása szerint Craig Federighi, illetve az általa vezetett, az operációs rendszert is fejlesztő csapat az iOS 11 fiaskója után belátta, hogy korábbi gyakorlatuk már nem tartható. Az évenkénti megjelenés bár egyelőre marad, egyes fejlesztéseket inkább elhalasztanak, amennyiben azok komolyan kockáztatják a rendszer megbízhatóságát.

A probléma alapja, hogy az Apple-ön mostanra túlnőtt az iOS korábban lefektetett ütemterve. A vállalat iPhone kínálata sosem volt még ennyire széles, az iPhone SE mellett két iPhone 6s, két 7, két 8, illetve egy iPhone X támogatását kell megoldani, miközben az iOS 11-nek még három korábbi készüléket (iPhone 5s, 6 és 6 Plus) is ki kell szolgálnia. A palettával párhuzamosan a felhasználói tábor is óriásira duzzadt, egyes felmérések szerint jelenleg 700-800 millió aktív iPhone foroghat közkézen. És ha ehhez hozzávesszük az iPadeket (három "simát", három Minit és két generációnyi Prót), akkor látszik, hogy nagyon átalakult már a tájkép.

Utóbbi kétélű kard. Bár a sok százmillió felhasználónak hála negyedévről negyedévre haladva újabb rekordot dönt az Apple szolgáltatás üzletágának forgalma, egy ekkora, kvázi ugyanazt a szoftvert futtató bázis esetében már egy 0,1 százalékot, tehát 700-800 000 felhasználót érintő probléma is hatalmas zajt csaphat. Gurman némaságba burkolózó forrása szerint az Apple az elmúlt nagyjából egy-két évben szembesült vele, hogy már képtelen tartani a saját maga által lefektetett ütemtervet, a betervezett funkciók vagy csúsznak, vagy rosszabb esetben hibásan kerülnek a nagyközönség elé.

A Bloomberg cikke szerint ezért Craig Federighiék januárban egy új fejlesztési módszertan alapjait fektették le. Ez több időt biztosít a nagyobb horderejű fejlesztésekre, illetve az azok megfelelő implementációjához szükséges motorháztető alatti finomhangolásokhoz, csökkentve a nyomást a fejlesztőcsapaton. Elvárásuk szerint ennek jótékony hatásaként megcsappan majd az új iOS-ek esetében egyre nagyobb tömegben jelentkező elégedetlenkedők száma.

Mindez ugyanakkor az Apple eddigi fejlesztési filozófiájának alapjaihoz is hozzányúl. Az összes támogatott iPhone (és iPad) tulajdonos számára egységes, egyszerre megjelenő szoftver ugyanis a cupertióniak egyik ütőkártyája, amivel a cég például tavaly egy csapásra vezetett be százmillióknál vadiúj fájlrendszert, vagy tette biztonságosabbá a gépjárművezetést a Do Not Disturb funkció automatikus aktiválásával. A megbízhatóságra fókuszáló, és emiatt vélhetően lassabb fejlesztési metodikával tompulhat az iOS-fegyver éle, emiatt pedig valamelyest csökkenhet az Apple termékeinek ebből eredő versenyelőnye az androidos készülékekkel szemben.

A két szoftveres ökoszisztéma közötti eltérést remekül mutatják a számok. Jelen állás szerint az iOS-t futtató aktív eszközök több, mint 90 százalékán az operációs rendszer legutóbbi két főverziója, tehát az iOS 10 és 11 valamelyik kiadása fut, miközben Android esetében az arány csupán 30 százalékos. A két szoftver között egy alapvető különbség, hogy a Google sosem volt nagyon szigorú az új Android kiadását illetően, amennyiben a cég úgy ítélte, néhány hetes vagy akár hónapos csúszást is megengedett magának minőségbiztosítási célokra.

Az Apple erőltetett menetének is köszönhető az iOS 11 kiadásából kerekedett panaszáradat, amely lassulások mellett leginkább lefagyásokról, illetve más, a termékek rendeltetésszerű használatát megkeserítő problémákról szólnak. A mobilos operációs rendszer aktuális legújabb főverziója készülékek tucatjainak akkus üzemidejét vágta meg, ám egyes (nem hivatalos) források szerint ennek oka csupán az új főverziók utáni, háttérben futó takarítás és (újra)indexelés számlájára volt írható - amely azonban nem csak töltőre dugva futott. A számológépet érintő triviális hiba azonban egészen egyértelműen a fejlesztést és tesztelést végző csapat sara volt, az egyszerű alkalmazás ugyanis bizonyos esetekben nem tudta követni a bevitel sebességét, így rossz végeredményt adott. A problémák egy része továbbra, a 11.2-es verziót követően is fennáll. A legújabb panaszok többek között gyors merülésről, elmosódott vagy lefagyott zárképernyőről, csengőhanggal kapcsolatos hibáról, illetve a kamera alkalmazásának összeomlásáról szólnak.

Amennyiben beválik Craig Federigh csapatának új módszere, úgy remélhetőleg a valamikor idén érkező iOS 12 jóval kevesebb problémával települ majd a felhasználók készülékeire. A következő főverzió a pletykák szerint jelzés értékűen "Peace" (béke) kódnév alatt fut, amely a megfontoltabb metodika ellenére néhány újítást is hoz. Talán a legnagyobb, de elsősorban inkább az Apple PC-it érintő dobás a Project Marzipan élesedése, amely az iOS és a macOS fejlesztői platformját egyesíti, elsősorban utóbbi alkalmazásbázisát gazdagítva. A Bloomberg szerint emellett a Face ID funkció bővítésének keretében javul a Animoji és FaceTime támogatása, fejlődik a Do Not Disturb és a Siri, valamint az AR támogatás is kiegészítéseket kap.