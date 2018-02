Új funkciókkal készül a Spotify a tőzsdei rajtra

Sorban jelennek meg a Spotify zenestreaming cég bejelentései kisebb fejlesztésekről és partneri megállapodásokról, melyek feltételezhetően már a közelgő tőzsdei rajt előtt próbálják fenntartani a figyelmet a szolgáltatással kapcsolatban. Egy iparági forrás szerint a cég már januárban benyújtotta a dokumentumokat a tőzsdefelügyeletnek, de azok még nem nyilvánosak, és a hivatalos tőzsdei kereskedés IPO nélkül, márciusban vagy áprilisban indulhat.

A svéd vállalat bejelentette, hogy a dalszerzők és producerek nevei is megtekinthető a dalok mellett az asztali alkalmazásban. A fejlesztők a mezőben a felvételek metaadatait mutatják be, azoknak forrásával együtt, de a vállalat a jövőben még több és pontosabb információt tervez feltüntetni az "iparági partnerekről". Ezzel a cég az egyik régi adósságát szeretné törleszteni a dalszerzők felé, akik már többször csoportos perrel fordultak a cég felé, hogy nem licenceli vagy fizeti a zeneszámok díjait.

Tavaly 43,45 millió dollárt kellett fizetni a cégnek egy csoportos perben, mely egyben arra is kötelezte, hogy szerezze be a zeneszámok közreműködőinek adatait a megfelelő kifizetések első lépéseként. Tehát a "credit" feltüntetése önmagában nem oldja meg a licencelési problémát, de egy fontos lépés a megoldás irányába, mint ahogy a kiadókkal kötött megállapodások is, amellyel a Spotify a jövőbeli pereket szeretné elkerülni, és bizonyítani stabilitását a befektetők felé.

Spotify fizetős felhasználók számának változása 2010-2018 (Statista)

Egy másik fejlesztéssel pedig múlt héten rukkolt elő a vállalat, amellyel a Spotify-tól különálló Stations alkalmazásban lehet az internetes rádiókhoz és a konkurens Pandora apphoz hasonlóan ingyenesen zenei listákat hallgatni. A megoldást egyelőre csak Ausztráliában és kizárólag androidos készülékeken teszteli a vállalat, és a sorsa a visszajelzésektől függ. Az alkalmazásban nem lehet új listákat létrehozni, dalokat átugrani, sőt keresni sem, mivel ez a fizetős változatban lenne továbbra is megtalálható. Így a cég élesebben el tudná különíteni a fizetős és nem fizetős funkciókat, ezáltal esetleg többen térnének át a fizetős megoldásra, de ez egyelőre csak kísérleti projekt.

Kifejezetten a videojátékosokat célozza a Spotify szintén múlt héten bejelentett partnersége a játékosok chatplatformjaként működő Discorddal. A Spotify-integrációval megjelenhet a chatfelületen, hogy egy felhasználó épp milyen zenét hallgat, ezt mások is elindíthatják, sőt az előfizetők akár közösen is hallgathatnak a játék közben számokat. Ezzel a svéd zenestreaming cég megerősíti érdeklődését a játékos szegmens felé.

Hiába a Spotify erőfeszítései, egy friss információ szerint az Egyesült Államokban az Apple Music gyorsabban növekedik mint Spotify, míg előbbi az elmúlt félévben 5 százalékkal több előfizetőt tud felmutatni, utóbbi csak 2 százalékkal lett nagyobb a piacon. Ebben az ütemben pedig az elemzők becslése szerint az Apple szolgáltatása még idén beelőzheti a konkurenst. Nemzetközi viszonylatban azonban még a cupertinói zenestreaming szolgáltatásnak van hová fejlődni, amely 36 millió előfizetőt tudhat magáénak, miközben a Spotify már túl van a 70 millión, a teljes aktív felhasználói bázis pedig már 140 millió fölött jár. Tehát az Apple kétségkívül előnyökkel rendelkezik az iOS készülékekre előre telepített zenei alkalmazások miatt, de nemzetközi szinten még mindig inkább a Spotify számít a legnagyobb zenestreaming szolgáltatónak, amely a kiadókkal kötött megállapodásokkal is biztosította már piaci pozícióját, így hamarosan a befektetők is értékelhetik mennyit ér szerintük a vállalat.