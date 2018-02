Leköszön a Sony éléről Hirai Kaz

Lemond a Sony jelenlegi, elnöke és elnök-vezérigazgatója, Hirai "Kaz" Kazuo, aki saját bevallása szerint új kihívásokat szeretne keresni az életében. A pozíciót az új japán üzleti évtől, azaz áprilistól kezdődően Josida Kenocsiro veszi át, aki eddig pénzügyi igazgatóként és elnökhelyettesként volt jelen a cég életében - írja a Sony közleménye. A japán szokásoknak megfelelően Hirai nem távozik teljesen a vállalattól, hanem az igazgatóság elnökeként lesz majd jelen.

Hirai "Kaz" Kazuo a 90-es évek közepén került a Sonyhoz, ahol oroszlánrésze volt a PlayStation konzol és az üzletág felvirágoztatásában, majd 2006-ban teljesen átvette a Sony Computer Entertainment operatív irányítását, 2007-ben pedig már a részleg vezérigazgatójává nevezték ki. Amikor a Sony összevonta a PC-részleget a PlayStation-divízióval, és megalakult a Networked Products & Services Group részleg 2009-ben, annak Hirai lett a vezetője. Innen pedig már csak egy lépés vezetett az elnöki és elnök-vezérigazgatói pozícióig, amelyet 2012-ben vehetett át.

Hirai, leköszönő Sony elnök-vezérigazgató

A Sony korábbi vezérigazgatója Howard Stringer volt, aki nem japán származásúként eleve nehéz feladatot kapott egy egy japán gyökerű vállalat vezetésével. Stringer felszámolta a veszteségeket, költséghatékonyság javulást ért el, de a válság idején a cég részvényei sokkal többet romlottak mint más japán cégeké. Ráadásul a korábbi vezérigazgatónak nem sikerült visszaállítania a Sony relevanciáját technológiai innovátorként, és megállítani az Apple, a Samsung vagy épp az LG előrenyomulását. Ebben a helyzetben, a vállalat legveszteségesebb pénzügyi éve után vette át a vezérigazgatói pozíciót a japán Hirai, akitől nem kisebbet, mint a vállalat hírnevének megerősítését és a nyereséges működést várták.

Sikert hoztak a konzolok

Az új vezérigazgató rögtön átstrukturálással és tízezer fő leépítésével kezdte meg a vállalat új alapokra helyezését, melynek középpontjába eredetileg a mobil eszközöket, a digitális képalkotást és a játékokat helyezte, de végül a sikert nem ez hozta meg a Sony-nak. A gyártó okostelefonjai a várakozásokkal ellentétben nem fogytak jól, és a telefonos részleg értékleírása 2014-ben nagy veszteséget is hozott a cégnek, úgyhogy ismét alakítani kellett Hirainak a stratégián. Többször is felmerült, hogy a Sony a felemás eredményeket produkáló mobilgyártástól megválna, de erre a mai napig sem került sor, helyette inkább fokozatos eljelentéktelenedés lett a részleg sorsa.

Más döntések viszont ennél jobban sikerültek, a hatalmas leírásokat halmozó mobildivíziótól eltekintve a Sony eredményei jó irányba mutattak. Főleg a konzolos üzletág halmozta a sikereket, melynek növekedését a PlayStation 4-nek, illetve a PlayStation 4 "Slim" és a PlayStation 4 Pro konzoloknak köszönhette, és az eladásokkal együtt a különböző Sony-szolgáltatások előfizetési bevételei is számottevően megnőttek. Bár az első generációs PS4 árleszállítása miatt a siker kevésbé köszönt vissza a pénzügyi eredményben, de az új konzolok azóta is szépen húzzák a Sony bevételeit.

Másik sikeresnek mondható divízió a komponensgyártás, azon belül is elsősorban képérzékelőkkel foglalkozó üzletág. A Sony más gyártók eszközeihez, telefonjaihoz (is) gyárt lapkákat, itt készülnek például a csúcs-Samsungok és az iPhone-ok képérzékelői. Bár az üzletág teljesítménye szintén hullámzott, bizonyos mobilos képérzékelők értékvesztését le kellett írni, de összességében sikert hozott a cégnek a hátlapi kétkamerás okostelefonok terjedése, melyekbe a szokásosnál eggyel több szenzor kell.

Érdemes még megemlíteni a tévégyártást, amely a Sony korábban veszteséges és ezért 2014-ben kiszervezett üzletága volt. A gyártás kiszervezése viszont jó döntésnek bizonyult, és még valamennyi nyereséget is hozott a cégnek. A Bravia készülékek viszont az utóbbi időben már nem annyira meghatározók a vállalat üzletmenete szempontjából.

Nagyobb döccenőkkel működik a Sony Pictures Entertainment üzletág, amely a gyengébb mozis bevételeknek és a fizikai adathordozós (DVD, Blu-Ray) eladások vártnál gyorsabb csökkenésének is tulajdoníthatók. Az utóbbi időben viszont úgy tűnt, hogy ez a divízió is valamelyest erőre kapott, az új igazgató vezetése alatt viszont nem biztos, hogy a Sony nagy hangsúlyt fog fektetni erre a piacra. "A legnagyobb globális vállalatok jelenleg mind technológiai cégek" - idézi az újonnan kijelölt vezérigazgatót, Josidát a Variety. Hirai viszont hangsúlyozta, hogy az igazgatótanács elnökeként is szeretne foglalkozni a szórakoztató üzletággal, amelynek egyelőre kérdésesnek tűnik a szerepe a jövőben.

Áprilistól Josida a Sony-vezér

Összességében Hirainak sikerült, amit az elvárások megfogalmaztak vele szemben, és újból nyereségesre fordította a Sony eredményeit - az viszont már másik kérdés, hogy a Sony-nak a konzolos üzletágon kívül továbbra sem sikerült a márkával meghódítani az otthonokat és visszaállítani régi relevanciáját a technológiai cégek között. A vezérigazgató a nyereséges tavalyi évet jó apropónak tartotta arra, hogy bejelentse visszalépését és átadja a helyét egy új menedzsmentnek. Iparági források szerint a vállalat nem tervezte Hirai visszalépését, hanem ez valóban a saját döntése volt, de Josida Kenicsiroeddig is alelnökként és pénzügyi igazgatóként a vezérigazgató mellett állt, például a Sony Vaio számítógépes üzletág eladásakor és más pénzügyi döntések meghozatalakor, ezért kézenfekvő volt kiválasztása az új szerepre.

Az április 1-től vezérigazgatói pozíciót elfoglaló Yoshida 1983-ban csatlakozott először a Sony-hoz, ahol jó stratégiai és üzleti érzékéről ismerték meg, de kevésbé a kreativitásról, ami a filmes üzletághoz lenne szükséges. Yoshida 2013-tól állt Hirai mellett alelnökként és pénzügyi igazgatóként, és ebben a szerepben segítette a Sony eddigi átalakulását. Most pedig újonnan kijelölt vezérigazgatóként most a középtávú üzleti terv véglegesítését és a 2018-as pénzügyi terv összeállítását határozta meg elsődleges prioritásként. Ha a szemlélete a továbbiakban is érvényesült, akkor szigorúan a pénzügyi eredményekre koncentráló döntéshozást tapasztalhatunk majd az új vezérigazgatótól