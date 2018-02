Az Apple a legnagyobb okostelefon-gyártó

Az IDC friss eredményei szerint 2017 során már csökkent az értékesített okostelefonok száma, a 2016-os 1,473 milliárdról 1,472 milliárdra, ahogy tetőzött az emberiség vásárlási kedve. A negyedik negyedévet tekintve még egyértelműbb a trend: míg 2016 végén még 430 millió okostelefont vásároltunk globálisan, 2017 végén már "csak" 403,5 millió egység kelt el, ahogy a piac elérte a telítődési pontot.

A keresletet pedig leginkább az árak fogták vissza. Az új generációs zászlóshajók jóval magasabb árakon rajtoltak minden gyártónál, mint a korábbi években, ami arra ösztönözte a vásárlókat, hogy kicsit tovább tartsák meg a régi eszközeiket - fogalmaz az IDC közleménye. Ezt kiegészíti, hogy a 2017-es trend, a "faltól-falig" kijelzők inkább luxusként, nem pedig tényleges igényként jelentek meg a felhasználók oldalán.

Gyártói sorrend

A piac csúcsán az Apple - az ünnepi szezon hagyományosan a cég vadászterülete, 2016 végén is az iPhone-ok vitték a prímet. A 77,3 millió eladott darab 19,3 százalékos piaci részesedésre volt elegendő, és hiába csökkent 1,3 százalékkal a darabszám, a zsugorodó piacon így is tudta növelni részesedését egy százalékponttal a cég. Az IDC szerint sokat segített a vállalaton, hogy ma már nagyon széles portfólióval rendelkezik, az "iPhone" igazából már sok-sok modell keverékét jelenti, az olcsó iPhone SE-től az ezerdolláros iPhone X-ig.

A Samsung 74,1 milliós darabszámmal a második, a dél-koreai gyártó 4,4 százalékos zsugorodást mutatott be, részesedése azonban így is tudott picit növekedni, 18,4 százalékra. A cég viszonylag jól viselte a feltörekvő kínai márkák oldaláról erősödő versenyt, egész évet tekintve pedig piacvezető tudott maradni.

A sűrű üldöző mezőnyből a Huawei kezd felkapaszkodni az Apple-Samsung párosra, ez már az előző negyedévekben is nyilvánvaló volt. A kínai gyártó most botlott azonban, a 41 milliós darabszám számottevő, 9,7 százalékos visszaesés, ehhez némi piacvesztés is társul, részesedése 10,5 százalékról 10,2-re esett vissza. Ettől függetlenül a gyártó törekvései nem sikertelenek, a kétmárkás stratégia, amely a Huawei brandet a top szegmensben, a Honort pedig valahová alá pozicionálja, jól működik a fejlődő piacokon és segített megőrizni a cég korábban elért sikereit.

A kirobbanóan sikeres cég koronája most a Xiaomit illeti, a cég gyakorlatilag megduplázta eladásait, 14,3 millióról 28,1 millióig tudta emelni az értékesített okostelefonok mennyiségét, ezzel részesedése 3,3 százalékról 7 százalékig ugrott. A háttérben a nagyon aktív Kínán kívüli terjeszkedés van, a cég gyors ütemben építi ki infrastruktúráját Indiában, Oroszországban, Indonéziában, amit zajos siker követett.

A top 5-be még a BBK Electronics csoport egyik tagja, az Oppo-Vivo-OnePlus hármas legnagyobb tagja, az Oppo került be, 27,4 milliós darabszámmal és 13,2 százalékos zsugorodással. "Ahogy a Xiaomi, az Oppo is sikerrel mozdult a Kínán kívüli piacokra és szerzett részesedést a többi ázsiai országban, mint India, Indonézia és Vietnam." - mondja az IDC.

Érdemes megfigyelni, hogy a néhány évvel ezelőtt jól szereplő márkák közül ma már csak az Apple és a Samsung tudott a topon maradni, a Sony, a Motorola, az LG, a ZTE, a Nokia és számtalan más név is feloldódott lassan az "egyéb" kategóriában. Ez egyébként a piacnak mindössze 38,6 százalékát tette ki, ami nagyon jelentős visszaesés az egy évvel ezelőtti 42,7 százalékhoz képest és kiválóan jelzi a konszolidációt: a nagyok egyre nagyobbak, a kicsik egyre kisebbek lesznek.