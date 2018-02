Felbukkantak a második generációs Xeon D processzorok

Feltűnt az elsősorban webkiszolgálókhoz és tárolókhoz tervezett Xeon D sorozat második generációja. A szerverekbe szánt processzorok friss szériája az Intel hivatalos árlistáján bukkant fel, ahol három modellel képviselteti magát a 2000-es sorozat. Az ezek mellett feltüntetett adatok alapján nőtt a magszám, amellyel párhuzamosan a gyorsítótár is meghízott. A paraméterekkel együtt a CPU-k TDP értéke is megugrott, az új modellek már 65 és 90 watt között skálázódnak. Végül, de nem utolsó sorban a termékek árazása is átalakult, például a potenciális csúcsmodellért cserébe az Intel közel kétszer annyit kér, mint az első széria legerősebb tagjáért.

A 2000-es sorozat egy alapvető változása, hogy a Broadwell helyét AVX512 támogatással is rendelkező, Skylake-SP magok vették át, amivel gyakorlatilag eltűnik a 2014-ben bemutatott fejlesztés az Intel palettájáról. A magcsere mellett a végrehajtók számához, illetve azok órajeléhez is hozzányúlt az Intel. A D-2191 típusjelzésű csúcsmodell 18 maggal érkezik, amely kettővel több (+12,5%), mint amit a korábbi csúcsnak számító D-1571 kínált. Ezzel párhuzamosan a magok alapórajele 1,3-ról 1,6 GHz-re nőtt (+23%), így a mikroarchitektúrát is beleszámítva optimális esetben 40-50 (AVX512 esetén még több) százalékkal is felülmúlhatja elődjét az új Xeon D. Mindezért cserébe ugyanakkor nagyot, 45-ről 86 wattra ugrott (+91%) a TDP keret, ám talán még ennél is fájóbb, hogy az Intel tolla lényegesen vastagabbat fogott, mint korábban. Az új csúcsmodell ugyanis 2406 dolláros listaáron kerül piacra, szemben D-1571 1222 dolláros árával.

A trió második, Xeon D-2161I jelölésű tagjába már csak 12 darab processzormag jutott, ám ezt némileg kompenzálva az alapfrekvenciát 2,2 GHz-re húzta fel az Intel, amelyhez 90 wattos TDP-t állított be. Ezzel az újdonság leginkább az előző sorozat D-1567 modelljére hasonlít, amely szintén 12 maggal, de 2,1 GHz-es alapórajel, illetve 65 wattos TDP-vel került piacra. Árazásban már más a helyzet, a szóban forgó kvázi elődért ugyanis 1299 dollárt kért az Intel. Az újdonság szerencsére ennél számottevően olcsóbb, számszerűen 962 dollár. A sor végén álló Xeon D-2141I-be már csak 8 darab Skylake-SP mag jutott, amelyek órajelét ugyancsak 2,2 GHz-re állította be az Intel. Ez alapján itt a D-1541 utódjával lehet dolgunk, amiért 555 dollárt kér az Intel, amely, ha nem is sokkal, de kevesebb a szóban forgó előd 581 dolláros árcédulájánál.

Hivatalos bejelentés híján a második generációs Xeon D processzorok egyéb újításaira eddig nem derült fény, így nem tudni, hogy esetlegesen fejlődött-e a termékek tárolós és hálózatos képessége, amennyiben pedig igen, akkor milyen irányba. Ugyancsak érdekes kérdés, hogy mikor kap ütős konkurenciát az Intel Atom-magos, illetve "nagy" Xeon szerverprocesszorai közé beékelődő sorozat. Az AMD Snowy Owl kódnevű fejlesztése épp a Xeon D-k ellen menne, ám a fejlesztés háza tájáról jó ideje nem hallani friss híreket.