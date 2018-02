Csalódást okozott a Google pénzügyi eredménye

Nem sikerült annyira jól a decemberrel záruló 2017-es utolsó pénzügyi negyedév a Google anyacége, az Alphabet számára - derül ki a most megjelent pénzügyi jelentésből. Bár az eredmények továbbra is pozitív irányba mutatnak, de összességében az elemzők várakozásai alatt maradtak néhány kevésbé várt tényező miatt. A csalódást nem a bevétel okozta, ugyanis a 32,3 milliárd dolláros összeg 24 százalékkal magasabb az előző év azonos negyedévéhez képest, és ez túlteljesítette az elemzők nagyjából 31,9 milliárd dolláros várakozását.

Ahogy a legtöbb globális amerikai cégnél, az Alphabetnél is az adóreform tolta mínuszba a könyvelést, a cég a hazavitt külföldi profit után egyszeri 9,9 milliárdos költséget könyvelt, ami az egészséges 6,9 milliárdos profitot meredek mínuszba, 3 milliárdos veszteségbe tolta. Ez azonban egyszeri tétel, ahogy az Intel vagy a Microsoft esetében, úgy a Google/Alphabetnél sem befolyásolja a cég pénzügyeit.

Főleg, hogy egyébként a teljesítmény az elvárásokhoz mérten alakult. Az Egyesült Államokból származó bevétel 21 százalékos növekedéssel 15,4 milliárd dollár, amelyet EMEA régió követ 24 százalékos növekedéssel 10,3 milliárd dollárra. Míg az APAC (Ázsia-Csendes-óceáni) régióból 30 százalékkal több, összesen 4,69 milliárd dollár érkezett, és az "egyéb amerikai" területek 31 százalékot nőttek, 1,89 milliárd dollárra.

Ebből a hirdetési bevételek összesen 27,2 milliárd dollárt hoztak a vállalatnak, és a fizetett kattintások is az elvárások fölött teljesítettek. Az aggregált fizetett kattintások 43 százalékkal növekedtek az egy évvel ezelőttihez képest, míg a mobilos átállás miatt évek óta folyamatosan csökkenő CPC 14 százalékot esett a várt 14,6 százalékhoz képest. A YouTube bevételeit külön kiemelte Sundar Pichai vezérigazgató az elemzői konferenciahíváson, hogy elébe menjen a kérdéseknek. Mindössze annyit árult el, hogy a hirdetési bevételek "egyik kulcseleme" a videós platform, és bár voltak vele problémák, de a cég sokat dolgozott a javításán, melynek kapcsán azóta pozitív visszajelzések érkeztek a hirdetőktől és mégsem hagyták el a nagy partnerek a platformot.

Kissé aggasztó pont, hogy a TAC (Traffic Acquisition Cost) költségei még tovább nőttek, ami azt szemlélteti, hogy mennyit fizet a vállalat más cégeknek, hogy a Google keresője legyen az alapértelmezett, elsősorban a böngészőkben - mint például a Firefox-ban, de az Apple vagy a Samsung is részesül ebből. A teljes TAC költség már összesen 6,45 milliárd dollárt tesz ki, azaz 24 százalékkal többet az előző évhez képest, amiből 3,67 milliárd dollárt kapnak a Google Network tagjai és 2,78 milliárd dollárt a disztribúciós partnerek. Mint ahogy azt a vezérigazgató az előző pénzügyi negyedéves jelentés kapcsán is elmondta, a TAC növekedése főleg a mobilok terjedésének tudható be, mivel a felhasználók az asztali gépek helyett már elsősorban inkább mobil oldalakról, vagyis a cég számára fizetős hozzáférési pontokon keresztül indítják el a keresést. A cég pénzügyi igazgatója, Ruth Porat az elemzői híváson hozzátette, hogy a TAC további emelkedése várható, de lassulni fog a jövőben.

A hirdetéseken túl

A hirdetéses üzletág mellett szépen növekednek az "egyéb bevételek", amely egyaránt magába foglalja a hardveres üzletágat, azon belül a Pixel okostelefonok és a Google Home otthoni okoseszközöket eladásait, de ebbe a kategóriába tartoznak a felhős üzletág bevételei is. Ezek összesen már 4,69 milliárd dollárt termelnek a cégnek, de a bontást a jelentés most sem tartalmazza, arról csak a vezérigazgató árult el többet az elemzői konferenciahíváson. Mint Pichai megjegyezte, a leszállított eszközök száma csaknem megduplázódott az egy évvel ezelőtti negyedév eredményéhez képest. 2017-ben pedig összesen "több tízmillió" Chromecast és Google Home készülék fogyott.

A felhős bevételekről is kicsit többet mondott ezúttal a vezérigazgató, állítása szerint már negyedévente 1 milliárd dolláros üzletet jelent a Google Cloud. Bár az összeget nehezen lehet közvetlenül összehasonlítani a versenytárs Amazon és Microsoft szolgáltatásokkal, de a Google minden bizonnyal ezek alatt marad. Mint láthattuk, az Amazon felhője az azonos negyedévben 5,1 milliárd dollárt hozott és az Azure szolgáltatásai is egy milliárd dollárnál bőven többet hoznak a Microsoftnak.

Ezúttal kevésbé az Alphabet pénzégető kis innovációs projektjeiről szólt a negyedév, amelyek egyébként bevételben szintén jól növekednek, és a tavalyi 262 millió dollár helyett már 409 millió dollárt hoztak a vállalatnak. Miközben a működési költség is apránként csökken, és az üzemi veszteség mint 1 milliárd dollár helyett ezúttal 916 millió dollárba került a fejlesztgetése például a Nestnek, a Fibernek vagy a Waymónak.

Ezenkívül bejelentette az Alphabet a jelentésben, hogy nagyjából 8,6 milliárd dollárnyi részvény visszavásárlását tervezi - pontosabban egy Google-féle "matematikai poénnal" élve 8 589 869 056 dollárt, ami a "tökéletes számok" közé sorolható. A részvényesek ezúttal a humort sem tudták túlzottan értékelni a profit helyetti veszteséges eredmény miatt, a kereskedés utáni órákban 6 százalékot esett az Alphabet részvényárfolyama, de ez később mérséklődött, és "már csak" 2 százalék körüli mínuszban van a vállalat.