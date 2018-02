Microsoft: Office és Azure a húzótermék

Lendületes negyedévet zárt a Microsoft, szűrhetjük le a cég frissen közzétett adataiból. Az utolsó naptári negyedévben a cég 28,9 milliárd dolláros bevételt könyvelt el, ami egészséges, 12 százalékos növekedés az egy évvel ezelőtti adathoz képest (az árfolyamhatás kiszűrésével: 11 százalék). Ennél is sokatmondóbb, hogy a nyereség 20 százalékkal 7,5 milliárd dollárra ugrott - volna. Mert az amerikai adóreform egyszeri hatásának betudhatóan a cég benyelt egy látványos, 13,8 milliárd dolláros tételt, ami így a szabványos könyvelés szerint 6,3 milliárdos mínuszba küldte a céget. Ezzel persze a Microsoft nincs egyedül, gyakorlatilag minden amerikai céget meredek veszteségbe tolt, hogy most egyben fizeti meg az előző években be nem fizetett adót.

Office!

A Productivity and Business Processes szegmens nagyot ugrott, a 24 százalékos növekedéssel már eléri a 9 milliárd dolláros forgalmat - ami magasabb a vártnál. A növekedést leginkább a LinkedIn hajtotta, amely egymagában 15 százalékpontot adott a szegmens növekedéséhez. Ennél is sokatmondóbb, hogy a részleg (ahogy szokásos) nyomtatja a készpénzt, ezúttal 3,34 milliárdos üzemi eredményt mutatott fel.

A kereskedelmi (céges) Office-bevétel 10 százalékkal nőtt, ebből az Office 365-ös előfizetések bevétele 41 százalékos növekedéssel tűntek ki. Ráadásul nem csak az előfizetések száma nőtt, az ARPU (az egy előfizetésre jutó bevétel) is szépen emelkedik, ahogy a cégek meglátják a fantáziát a drágább E3-as és E5-ös előfizetésekben. A konzumer Office-nál is egészséges, 11 százalékos a bevételnövekedés, ahogy az előfizetések száma lassan, de folyamatosan emelkedik - jelenleg 29,2 milliónál tart. Ez a teljes Office telepített bázisnak továbbra is csak töredéke, így ebben még hatalmas potenciál van a Microsoft számára.

A LinkedIn a vártnál lényegesen jobban teljesített, már 1,3 milliád dolláros forgalmat generál, a Microsoft szerint az értékesítés minden szolgáltatásnál nagyon sikeresnek bizonyult, mind az előfizetők gyűjtése, mind az előfizetések megújítása, mind az upsell hatékony.

A Dynamics 365 előfizetések összebevételét továbbra sem ismerjük, de ahogy minden negyedévben, most is lendületesen nőtt ez az érték: a Salesforce (és SAP és Oracle) kihívó üzleti programcsomag felhős kiadásának bevétele 68 százalékkal emelkedett.

Felhő és szerver

Az Intelligent Cloud szegmens igazi igásló, húzza is rendesen a Microsoft pénzügyeit. A szegmens 7,8 milliárdos bevételt generált, a 15 százalékos növekedés pedig jobb lett a vártnál, köszönhetően a hibrid felhős megoldások jó teljesítményének. Az üzemi eredmény itt 2,83 milliárd, ez negyedével nagyobb az egy évvel ezelőtti eredménynél.

Az Azure továbbra is hihetetlen menetelést folytat, a rendszer bevételei duplázódtak 2016 végéhez képest - ez annak fényében komoly fegyvertény, hogy már tavaly sem jelképes összegről beszéltünk. A Microsoft-kliensek viszont szépen ráharaptak a megoldásra, úgy tűnik továbbra is rohamosan nőni tud ez a szegmens.

A klasszikus szerveres licencek viszont nem vettek lendületet, a növekedés szerény 4 százalékos. Ez részben magyarázható azzal, hogy a cég értékesítői hálózata egyként állt rá az Azure-re, a hagyományos termékek mögött így kevesebb ösztönző maradt.

More Personal Computing

Az egyetlen igazi kellemetlen meglepetést ez a szegmens hozta, itt a 12,2 milliárdos bevétel mindössze 2 százalékos növekedést jelent - érdemeben tehát nem tett hozzá a cég eredményeihez. Ráadásul a megtermelt üzemi eredmény is esett, a három nagy szegmens közül már ez teszi hozzá a legkevesebbet a profithoz, ebben a negyedévben 2,51 milliárd dollárt (2 százalékos esés). Ide egyébként nagyon változatos termékkategóriákat sorolt a cég (eléggé megkérdőjelezhető módon) ide tartozik a kereskedelmi és OEM Windows-licencelés, a Surface család, az Xboxok (hardverek és játékok), az online szolgáltatások, illetve (ha emlékezetem nem csal) az androidos gyártóktól a telefonok után befolyó szabadalmi licencek sok százmilliós tétele is itt rejtezik.

Lássuk melyik termékcsalád hogyan dolgozott! Egyértelműen a legjobb a Windows OEM Pro licencek viszik a prímet, a számítógépekre előtelepített céges licencek eladása 11 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a nem-Pro, vagyis konzumer licenceké viszont 5 százalékkal esett, a teljes PC-piac mozgását lekövetve.

Aggasztó a hardveres biznisz helyzete, a korábban gyorsan növekvő Surface megtorpant, alig tudta összehozni a 2016 év végi teljesítményt idén az 1,3 milliárdos bevétellel. Ráadásul ezt úgy sikerült elérni, hogy az értékesített eszközök száma (valamennyivel) csökkent, azonban a drágább termékek miatt nőtt az átlagos eladási ár. Ez komoly csalódás és azt jelenti, hogy az év közepén megjelent Surface Laptop bizony nem hozta lázba karácsony táján a vásárlókat - a várakozásokkal ellentétben.

Az Xbox-üzletágat viszont szépen lendületbe hozta az új konzol, a teljesítményben jelentős ugrást hozó Xbox One X rajtja, amelynek hátán 8 százalékkal nőtt a részleg bevétele. A szolgáltatások és szoftverek viszont csak szerény 4 százalékot nőttek, ami komoly fejvakarásra késztetheti a Microsoft döntéshozóit, a tavalyi év ütős AAA-játékainak hatását idén alig sikerült beérni.

Telefonok? Azok nincsenek.

PC? A Microsoft meglenne nélküle.

A negyedéves adatokból is egyértelműen kirajzolódik: a Microsoft a Windows fejlesztőjéből mára az Office-szolgáltatások, az Azure és a szerveres technológiák fejlesztőjévé vált. A konzumer technológiák, a Windows és az Xbox is termel még profitot, ezek azonban nem növekednek és nem is túl ígéretes szegmensek. A jövőben is várható e trend folytatása, ahogy a cég a kliensoldali platformok felől a felhős platform (Azure) és a dokumentumkezelés (Office) felé fordul. Legalábbis ami a zöldhasúakat illeti.