Napi 50 millió órával kevesebbet facebookoznak a felhasználók

Csökkenő napi látogatottság, de továbbra is elképesztő pénzügyi eredmények jellemzik a Facebook decemberrel záruló 2017 negyedik negyedévi pénzügyi jelentését, és a teljes tavalyi évét is. A bevétel 12,97 milliárd dollár volt a három hónap alatt, ami 47 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos negyedévéhez képest - egyébként szintén 47 százalék volt az éves szintű növekedés is 40,7 milliárd dollárral. A profit pedig az előző negyedévben 20 százalékos emelkedéssel 4,27 milliárd dollárt ért el, ami a nagy adó miatt lett kevesebb a vártnál a vállalat indoklása szerint. Tehát összességében az álhírek botránya és a hírfolyam problémái nem igazán akasztották meg a közösségi óriás növekedését.

Ezzel szemben a lassulás leginkább a napi felhasználószámban és oldalon eltöltött időben mutatkozott meg. A napi 1,4 milliárd felhasználó évről-évre 14 százalékos növekedésnek felel meg. Az előző negyedévhez képest viszont ez "csak" 2,18 százalékkal több, ami a korábbi negyedév 3,8 százalékos emelkedéséhez képest számottevő lassulásnak számít, sőt a Facebook eddigi legalacsonyabb százalékos növekedésének - hívja fel a figyelmet a TechCrunch. Ha a napi látogatottsági adatokat jobban megnézzük, akkor láthatjuk, hogy a legtöbb régióban továbbra is növekedett az arány, Amerikában és Kanadában viszont napi 700 ezer látogatót vesztett a vállalat.

Ráadásul a felhasználók nagyjából 50 millió órával kevesebb időt is töltöttek az oldalon, ami 5 százalékkal alacsonyabb a korábbi nézettségnél, fűzi hozzá Mark Zuckerberg vezérigazgató egy bejegyzésben. A megdöbbentő változás a Facebook-vezér indoklása szerint a kevesebb megjelenített vírusvideó eredménye, mellyel a vállalat a mostanában sokat emlegetett "jól-létet" szeretné biztosítani a felhasználói számára. Már korábban is említette a cég alapítója, hogy erre lehet számítani, de arra nem feltétlen gondolt senki, hogy ez ilyen hamar és ekkora intenzitással fog bekövetkezni. "Ez egy egyszeri csökkenés, nem pedig egy trend" - tette hozzá David Wehner pénzügyi igazgató az elemzői konferenciahíváson.

A havi látogatottsági adatok a napihoz hasonlóan szintén 14 százakékos növekedéssel 2,13 milliárd felhasználót mutatnak. Ebből a szempontból Amerikában és Kanadában stagnálás látszik 239 millió havi felhasználóval, de a többi régióban továbbra is növekedett a használók aránya. Az adatokból úgy látszik, hogy a látogatottság visszaesése inkább csak a napi felhasználószámot és az oldalon eltöltött időt befolyásolta, de a havi látogatás ettől független megmaradt az oldalon.

Az egy felhasználóra jutó bevételen pedig egyáltalán nem látszik a csökkenés. Világszinten 27 százalékos növekedéssel 6,18 dollárt gyűjtött be a vállalat egy facebookozón, és továbbra is Amerika és Kanada számít a legnagyobb piacnak felhasználónként 26,8 dolláros bevétellel. Európa a második 8,86 dollárral, illetve a másik két régióból szerzett összeg is szépen növekedik, az ázsiai-csendes-óceáni felhasználók 2,54 dollárt jelentettek a cégnek a negyedévben, a világ többi része pedig 1,86 dollárt. Összességében mindegyik egészséges növekedésnek felel meg, akárcsak a Facebook teljes bevétele.

Zuckerberg a 2018-as tervekkel kapcsolatban hozzátette: "arra fogunk fókuszálni, hogy a Facebook használata ne csak szórakozást jelentsen, hanem megfelelő legyen az emberek jól-léte és a társadalom szempontjából is". Megfogalmazása szerint a vállalat nem csak "jelentőségteljes tartalmakat" hanem ehhez illő interakciókat is szeretne elérni, amit az alapító már az első hírfolyammal kapcsolatos bejelentésben is megfogalmazott. Zuckerberg elismételte, hogy kutatásaik szerint a kapcsolatok erősítése segít a jól-léten, ehhez viszont a passzív tartalomfogyasztás (akár vírusvideó nézés vagy hírolvasás) helyett a közösségi médiában is az egymás közti, ismerősökkel közös kommunikációra lesz szükség. Ezt próbálják előmozdítani a folyamatos, hírfolyammal kapcsolatos változások, és még sok, egyelőre nem ismert változás az idei évben.

Mit gondolnak minderről a befektetők? A hírekre a részvényárfolyam ingadozással reagált, a bejelentést követően 4 százalékkal esett, majd 3 százalékkal nőtt, most pedig ismét enyhe negatív hatás látható. Úgy tűnik, hogy a részvényesek sem biztosak benne, mit hoz majd a változás, és az oldalon töltött idő csökkenése mennyire befolyásolja majd a bevételeket.