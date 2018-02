Samsung: csak egy újabb rekordnegyedév

Újabb rekordnegyedévről adott hírt friss pénzügyi jelentésében a Samsung Electronics. A vállalat 2017 második és harmadik negyedéve után az év végén is egy minden korábbit felülmúló időszakot produkált. A bevétel az előző év hasonló időszakához képest 23,7 százalékkal, 49,76 milliárdról 61,56 milliárd dollárnak megfelelő koreai wonra duzzadt. Ezzel párhuzamosan a nettó profit is tovább gyarapodott, amely egészen elképesztő 73 százalékos növekedést produkálva 6,61 milliárdról 11,43 milliárd dollárra lőtt ki. Lássuk mi okozta a kiugró számokat!

Konzumer elektronika

A Samsung a CE (Consumer Electronics) alá a tévés-audiós tevékenység mellett a háztartási eszközök (légkondik, hűtők stb.) sorolja. Az ilyen termékekből származó a megelőző év hasonló időszakához képest 4 százalékkal, 12,32 milliárdról 11,86 milliárd dollárra apadt. Ezzel szemben az üzemi eredmény közel 19 százalékkal javult, az egy év leforgása alatt 401-ről 476 millió dollárra nőtt, amely a feljebb említett bő 11 milliárdhoz képest szinte eltörpül.

A jelentés nem részletezi a változások pontos okait, mindössze annyi derült ki, hogy a TV-kből származó forgalom enyhén csökkent a termékpaletta átalakítása miatt, amely elsősorban a középkategóriás és belépőszintű modellek kigyomlálást jelentette. Ezzel szemben a háztartási eszközökből befolyt bevétel nőtt, hála a prémium kategóriás mosógépeknek és sütőknek.

Mobilok

Az utolsó negyedévben is kelendőek voltak a Samsung (okos)telefonjai, a termékek forgalma bő 10 százalékkal, 21,1-ről 23,35 milliárd dollárra ugrott. Az üzemi eredmény ezzel ellentétes pályán mozgott, az egy évvel korábbi 2,33 milliárdos összeget enyhén, 3 százalékkal alulmúlva 2,26 milliárd dollárnak megfelelő koreai wonon állt meg a nyereség. A Samsung magyarázata szerint a forgalom növekedése a termékmix javulásának köszönhető, amelyben az év végére nagyobb hangsúlyt kaptak a csúcskategóriás, drága készülékek (Galaxy S8 és Note8). Ezzel szemben a belépőszintű modellekre csökkenő keresletet tapasztalt a cég, a profitot azonban nem ez, hanem a megugrott marketing költségek vágták meg.

Az okostelefonokkal kapcsolatban a Samsung megemlíti, hogy az első negyedévben némi javulásra számít, hála a heteken belül piacra kerülő Galaxy S9 készülékeknek. A vállalat feltett szándéka a termékmix átalakításának folytatása, amelyet még inkább a (nagyobb) profittal kecsegtető prémium modellek felé tolna el. A jelentésben a Samsung elhintette, hogy az idén megjelenő felsőkategóriás telefonok elsősorban a kamerára és a virtuális asszisztensre (Bixby) fókuszálnak majd.

A pénznyomtató memória

Nem általánosan ismert, de a Samsung nem csak a késztermékek gyártásában nagyon erős, hanem hagyományosan komponensgyártóként is. Legyen szó szinte bármilyen félvezetőről (CPU-k, NAND és DRAM chipek) vagy kijelzőről, netán akkumulátorról, a Samsung az elmúlt nagyjából bő két évtizedben felküzdötte magát az élmezőnybe. A dél-koreai konglomerátum már az elmúlt években is tetemes összeget húzott be a vásárlók számára kvázi láthatatlan termékekből, az elmúlt bő egy évben kitört DRAM és NAND áremelkedés azonban komolyan megrántotta a már amúgy is sok milliárdos forgalmat bonyolító részleg teljesítményét.

Ennek mértékét mi sem mutatja jobban, mint a bevétel egészen elképesztő mértékű, 44(!) százalékos növekedése. Ezzel a Device Solution (DS) részleg már amúgy sem alacsony 20,77 milliárd dolláros forgalmat 29,9 milliárdra sikerült fellőni, amely így már bőven felülmúlja a közelmúltig legvastagabb lábnak számító mobilos részleg bevételét. A Samsung tovább bontja a DS eredményét, így látható, hogy a félvezetőkre 42 százalékkal nőtt a kereslet (13,86->19,7 milliárd dollár), csak a memóriákra pedig 54 százalékkal (10,84->16,74 milliárd dollár), azaz utóbbi hozta a komplett részleg forgalmának 56(!) százalékát. A kijelzőpanelek is remekül teljesítettek, ezek forgalma 50,7 százalékkal, 6,92-ről 10,43 milliárd dollárra nőtt.

A Samsung hirtelen talált milliárdjai persze nem az égből pottyantak, az elmúlt bő egy évben meredeken megugrott a chipeket használó eszközök ára is az SSD-ktől a különböző RAM-okig, így a PC-k, szerverek és okostelefonok oldalán is hirtelen számottevően emelkedett az árszínvonal. Ez az emelkedés pedig végső soron a komponensgyártóknál, közülük is leginkább a Samsungnál csapódott le. Ennek hála a komplett Device Solution (DS) részleg üzemi eredménye 92,4(!) százalékkal ugrott meg 12 hónap leforgása alatt, az egy évvel korábbi 5,87 milliárdos forgalom 11,38 milliárd dollárnak megfelelő wonra nőtt. A Samsung jelentése ehhez kapcsolódóan megjegyzi, hogy a memóriák oldalára az első negyedévben sem vár csökkenő keresletet, köszönhetően az adatközpontok felől hónapok óta tapasztalt kiugró igényeknek.