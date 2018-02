Több Switch fogyott, mint Wii U. Valaha.

Az igazán jó hír, hogy a Nintendo új otthoni-hordozható konzolja, a Switch kirobbanó siker lett. A konzol kevesebb, mint egy év alatt 14,86 millió példányban fogyott, amivel látványosan maga után rántotta a Nintendo bevételét is: a cég 4,4 milliárd dollárnak megfelelő forgalmat generált a negyedik negyedévben - míg 2016 végén ez a szám mindössze 1,59 milliárd dollár volt. Ezzel együtt a profit is kilőtt, a tavaly év végi 71 millió dollárnyi profit után most 1,1 milliárd (!) az eredmény.

Switch!

A sikerben nagyon fontos eleme volt a Nintendo okos(abb) termékmenedzsmentjének: míg korábban krónikus készlethiányokkal küzdöttek a felhasználók és a kereskedők, a Switchből többé-kevésbé sikerült elegendőt gyártani, hogy kielégítse a keresletet. Az ideiglenes hiányt a cég így sem tudta elkerülni, de a NES Minivel tapasztalt, a kommunista időket idéző "hiánygazdaságra" a Switch kapcsán nem került sor.

A legsikeresebb Nintendo-konzolok listáját toronymagasan vezeti persze a 3DS, amelyből közel 72 millió darab fogyott eddigi karrierje során, ehhez pedig 360 millió egység szoftvert is vásároltak a felhasználók. A Switch a 14,86 millió darabbal pedig már beérte a Wii U 13,56 millióját, igaz, annak 102 millió játékával (szoftverével) szemben még csak 53 milliónál tart. Házon belül egyébként a legsikeresebb a DS 154 millió darabbal, ezt pedig a Game Boy követi 118 millióval, a Wii 101 milliója csak a dobogó harmadik fokára elég.

Ami szintén nagyon jó hír a cég rajongóinak és a befektetőknek, hogy a játékokat is vitték az ünnepi szezonban, különösen a Super Mario Odyssey-t, amelyből több, mint 9 millió fogyott eddig - annak ellenére, hogy a játék nem a konzollal együtt rajtolt, nem volt az első körös szoftverek között. Ezt a Mario Kart 8 Deluxe és a Legend of Zelda: Breath of the Wild követi, 7,33 illetve 6,7 milliós számmal.

A Switch a japán piacon tarolt igazán, a konzolból az év végéig a hazai piacon 3,4 millió darab fogyott. Összehasonlításképp a Kotaku a Nintendo Soupot idézi, a PS4-ből az első évben mindössze 920 ezer fogyott - egyelőre tehát 4:1 az arány a Switch javára a Nintendo számára oly fontos hazai piacon. De nem csak ott: az Egyesült Államokban is nagyot szakított a Switch, a cég még január 4-én azt jelentette be, hogy ezen a piacon minden idők legjobban rajtoló konzolja, amely még a híresen sikeres Wiire is rá tudott tromfolni 4,8 milliós értékesítésével (szemben a Wii mintegy 4 milliós darabszámával).

Ezzel úgy tűnik a Wii U gigantikus buktája után a Nintendo újra masszív sikert hozott össze, amely a Wii és a korábbi hordozható konzolok diadalmenetét hozhatja meg újra a cég számára. Ez pedig (eddig) elég látványosan rácáfol arra a vélekedésre, hogy az okostelefonok, a PC-k és az új generációs konzolok mellett már nincs helye a Nintendo hagyományos üzleti modelljének.