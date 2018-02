Drámai leépítések jönnek a Xeroxnál

Bonyolult tranzakcióval szerez többségi részesedést a Xeroxban a Fujifilm - majd azzal a lendülettel egy drámai leépítést is bejelentett. A lépést a multifunkciós nyomtatók piacának nehézségei indokolják, a konszolidáció azonban jelentős költségcsökkentést hoz a felek reményei szerint, így továbbra is életképes maradhat az üzletág. A tranzakcióra mindkét vállalat igazgatótanácsa rábólintott.

Az új Fuji Xerox

A kombinált vállalat neve Fuji Xerox lesz, ebben a Fujifilm 50,1 százalékos részesedéssel rendelkezik majd, a Xerox-részvényeseké pedig 49,9 százalék lesz. Emellett a Xerox-részvényesek összesen 2,5 milliárd dollárnyi speciális osztalékot kapnak (9,8 dollárt részvényenként). A cég megtartja majd a Xerox tőzsdei azonosítóját (XRX) és két főhadiszállással rendelkezik majd - eggyel Japánban és eggyel az Egyesült Államokban.

A nagy összeborulás célja a hatékonyság növelése, leginkább leépítések és bizonyos párhuzamos tevékenységek kiiktatása által. Eszerint a cég mintegy 10 000 munkavállalótól fog fokozatosan megválni. A gyártók várakozása szerint a lépéssel 2020-ig 1,2 milliárd dollár takarítható meg, hosszú távon pedig 1,7 milliárdot is elérheti a költségcsökkentés pozitív hatása. A várakozások szerint a kombinált vállalat összbevétele eléri majd az évi 18 milliárd dollárt miközben fontos piacokon lesz majd vezető pozícióban.

Egy képen az átalakulás.

Az új tulajdonosi struktúra nem lesz egyszerű, a két cég ugyanis jelenleg is rendelkezik egy közös leánnyal, ez a régi, még 1962-ben alapított Fuji Xerox, amelynek háromnegyede a japánoké, a Xerox pedig 25 százalékos részesedéssel bír. Az "új Fuji Xerox" entitásnak ez is része lesz, de része lesz a teljes Xerox is, amely így különálló cégként teljesen feloldódik. A Fujifilm megmarad önálló vállalatként, a Fuji Xeroxban pedig többségi részesedéssel rendelkezik majd. Maga a tranzakció meglehetősen bonyolult lesz: a Fuji Xerox banki hitelt vesz fel 6,1 milliárd dollár értékben, amellyel megvásárolja a Fujifilm részesedését a vegyesvállalatban, a Fujifilm pedig ezzel a készpénzzel vásárolja meg a Xerox részvények 50,1 százalékát.

A multifunkciós eszközök piaca már korábban elkezdett konszolidálódni, 2016-ban például a Samsung szállt ki a piacról és adta el érdekeltségeit a HP-nak. A kis samsungos üzletág ugyanis önmagában már nem volt kifizetődő, egy nagyobb szereplő részeként azonban még hosszú ideig nyereséges tud maradni. A Fujifilm-Xerox összeborulást is ez indokolja, a méretgazdaságosabb működéssel jobban állja majd a versenyt a cég - leginkább a HP ellen.