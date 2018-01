Stabilizálódott az AMD

Viszonylag jó negyedévet (és évet) zárt tavaly december végén az AMD. A chiptervező tizenkét hónap leforgása alatt 34 százalékkal, 1,1-ről 1,48 milliárd dollárra növelte forgalmát. A relatíve nagy mértékű gyarapodásnak hála szerény, 61 millió dolláros nyereséggel zárta 2017 utolsó három hónapját a cég, amely egy évvel korábban még 51 milliós veszteségről adott hírt. A vállalat vezetése mindezt sikerként könyveli el, az eredmények a nagyjából három éve felvázolt stratégia hitelességét támasztják alá, amivel mostanra sikerült stabilizálni az AMD-t. A terv idén második fázisába léphet, amelynek célja az egyértelmű növekedés, azaz mind a forgalom, mind pedig a nyereség feljebb tornászása.

A Ryzenek és a Radeonok is kelendőek voltak

2017 utolsó negyedévben a kliensprocesszorokkal és GPU-kkal foglalkozó üzletág bevétele nagyot nőtt, hála az asztali Ryzen processzoroknak, illetve a Polaris és Vega-alapú Radeon videokártyáknak. Az ugrás tetemes, az egy évvel ezelőtti 600 millió dolláros forgalmat 60 százalékkal szárnyalta túl a chiptervező, így a végösszeg 958 millió dolláron állt meg, amihez 85 milliós üzemi eredmény társul. A jelentés elsősorban a Ryzenek teljesítményét emeli ki, az AMD szerint kliensprocesszorai nagyon kelendőek voltak az utolsó negyedév során (is). Bár a cég ezt most sem részletezi, a sorok között olvasva arra lehet következtetni, hogy elsősorban az olcsóbb, Ryzen 5 és 3 modellek fogytak az év végén, legalábbis erre utal a vártnál némileg alacsonyabb átlagos eladási ár.

A jelentés kiemeli, hogy a szezonális trendekkel ellentétesen 140 millió dollárral (17%) nőt a szóban forgó Computing and Graphics üzletág forgalma a harmadikról a negyedik negyedévre fordulva. Az AMD vezetése szerint a szokatlan növekedés nagyjából harmada a bányászoknak köszönhető, amelyek nagyjából 47 millió dollár értékű videokártyát vásároltak fel az év utolsó negyedévében. Ahogy múlt héten hírt adtunk róla, a GPU-kkal bányászható kriptovaluták árfolyama komolyan megindult az utóbbi nagyjából két hónapban, amely miatt a kitermelők szinte az összes használható terméket felvásárolták.

A jelentést taglaló konferenciahíváson természetesen többször szóba került a téma. Erre reagálva a vállalat vezérigazgatója, Lisa Su elmondta, hogy már december elején érzékelték az igények növekedését, amely azóta sem hagyott alább. Erre reagálva elmondta, hogy AMD lázasan dolgozik azon, hogy a mostanra kvázi kiapadt készleteket feltöltse, ám ennek jelenleg akadálya a VGA-khoz elengedhetetlen GDDR5-ös és HBM2-es memóriák hiánya - a GPU-k gyártásával le lehetne követni megnőtt a keresletet. A vezérigazgató szerint az első negyedévben fennmaradhat a szezonálishoz képest a videokártyákra lényegesen nagyobb igény. A szakember végül elmondta, hogy a teljes tavalyi évben az AMD bevételének 5-10 százalékát, azaz egy nagyjából 266-533 millió dollár körüli összeget köszönhetnek a bányászoknak, körülbelül ennyiért vásároltak Radeon kártyákat kriptopénz kitermeléshez.

Lassú pályán mozog az Epyc

A jó klienstermékes eredménnyel szemben nem brillírozott a nagyvállalati, beágyazott és a semi-custom (nagyrészt konzolos) processzorok divíziója. Itt gyakorlatilag stagnált a forgalom, a tavalyi 506 milliós bevétel szerény 3 százalékkal 522 millióra kúszott fel 19 milliós üzemi eredményt hagyva maga után. Az AMD szerint ez megfelel elvárásaiknak, lassú, de biztos növekedésre számít tavaly bemutatott új szerverplatformjánál a cég, számottevő forgalmat pedig az év második felére prognosztizált Su. Eközben a konzolos chipek ellentétes pályán mozognak, az egyedi lapkákra csökken az igény. Utóbbit a cég azzal magyarázza, hogy piac lassan telítődik, némely modell a frissítések ellenére már az ötödik életévét tapossa.

Visszatérve az Epycre: Az AMD pontosabban számot nem közölt, csupán annyi derült ki, hogy a cég elégedett a szerverplatformjának értékesítéseinél tapasztalt folyamattal. (Ennél beszédesebb lehet a következő, április végén esedékes jelentés, ebben ugyanis a semi-custom termékek forgalmát már a Computing and Graphics részleghez sorolja a cég.) Az AMD egyébként arra számít, hogy az idei év végére 10 százalék körüli piaci részesedést sikerül kiharcolnia szerverprocesszoraival. Erre mind forgalom, mind pedig nyereség szempontjából nagy szükség lenne, a drága, adatközpontokhoz tervezett termékeket ugyanis viszonylag vastag árréssel kerülnek piacra.

Mi lesz a sebezhetőségekkel?

Ahogy múlt héten az Intel esetében, úgy most sem maradhatott el a közönséget hetek óta lázban tartó Spectre/Meltdown probléma boncolgatása. Az erre irányuló kérdésre Lisa Su elmondta, hogy a cég szilárd álláspontja szerint a Meltdown továbbra sem érinti termékeiket. A Spectre 1 ezzel szemben már igen, amelyet az operációs rendszerek javításával orvosolnak. A Spectre 2 esetében az OS javítás mellé mikrokód-frissítés is érkezik, a vezérigazgató ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a szóban forgó biztonsági résen továbbra sem sikerült áthatolnia senkinek AMD processzort tartalmazó rendszereken. Végül, de nem utolsó sorban Su elmondta, hogy a bő egy év múlva érkező Zen 2 mikroarchitektúra immúnis lesz a nagy port kavart sebezhetőségekkel szemben, azt ugyanis már ennek megfelelően tervezték a cég mérnökei. A második generációs Zennel kapcsolatban az is kiderül, hogy jelen állás szerint valamikor az év végén kaphatják meg a processzorok első mintapéldányait a kiemelt partnerek.

Zárás gyanánt Lisa Su elégedettségének adott hangot a 2017-es évet nézve. A cég első embere szerint eddig elért eredmények a három évvel ezelőtt lefektetett stratégia életképességét támasztják alá. A vezérigazgató úgy látja, hogy a Ryzen és az Epyc márkák bemutatásával sikerült lerakni a következő időszak sikerességéhez szükséges alapokat. Erre építve idén további termékek jelennek meg, a konzumer és üzleti gépekhez tervezett asztali és mobil Ryzen processzorok mellett újabb Vega-alapú videokártyák kerülnek piacra az év végéig.

Az AMD a következő negyedévben körülbelül 1,55 (+/-50 millió) milliárd dolláros bevételre számít, ami a 2017 első negyedévében elért forgalomnál nagyjából 32 százalékkal lenne magasabb.