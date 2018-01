Megérkezett az első nagy Microsoft Teams frissítés

Több új funkciót hoz a Microsoft a Teams csoportmunkára fejlesztett szolgáltatásba, amely a közlemény szerint a legnagyobb frissítési csomag a tavaly márciusi megjelenés óta. Kisebb-nagyobb változtatások eddig is voltak a rendszerben, mint például a Skype for Business hívásfunkciók, de ezúttal több régóta várt megoldás is megérkezik. Néhányra viszont még mindig várni kell.

Legfontosabb újdonság, hogy a Teamsen belül külön Store-ból lehet majd letölteni az együttműködéshez használható alkalmazásokat. Az appokat lehet keresni név, kategória (például projektmenedzsment, analitika és BI, HR) vagy az integráció típusa (például botok, tabok) szerint. A kiválasztás után eldöntheti a felhasználó, hogy az appot a személyes alkalmazásfelületére vagy pedig egy Teams csatornára szeretné helyezni. A felhasználó saját nézetében láthatja az elmentett alkalmazásokat, és a feladatait is, például ami a Plannerből, Jira Cloudból vagy Bitbucket Cloudból érkezik számára.

A letöltött alkalmazások innentől kezdve integrálhatók a csevegőfelületre is "interaktív kártyák" formájában. Így az appok közt megjelenik az Office 365 kínálata, továbbá különböző partnerek megoldásai, úgy mint a Trello, az InVision vagy a SurveyMonkey. Az egyik új alkalmazás a Microsoft Graph API által támogatott Who, amellyel nevekre és témákra lehet keresni a szervezeten belül. Az appok segítségével például meg lehet találni egy konkrét feladatot a Trellóban, egy munkaelemet a Wrike-ban vagy az időjárás előrejelzést, majd ezt a kártyaformátumban az üzenőfelületre illeszteni.

Így néz ki egy beszélgetésbe illesztett "interaktív kártya"

Az integrálható alkalmazások könnyebb használata miatt a fejlesztők egy kereséshez és parancsokhoz használható mezőt is illesztettek a Teams felső sávjába. Egyelőre lényegében kétféle parancs működik, a kukac jellel (@) lehet megjeleníteni az appokat. "Ahogyan eddig GIF-eket és emojikat lehetett beilleszteni, most úgy az appokon keresztül is be lehet szúrni információkat a chatbe vagy a csatorna üzenőfalára egy kattintással" - írja a Microsoft blogbejegyzése. A másik pedig a perjel (/), amellyel a Teamsen belül lehet navigálni vagy pedig feladatokat megadni, mint például az elérhetőségi státuszt átállítani.

A felsorolt változtatások nagy része olyan, amely a Microsoft saját alkalmazásai és partneri kapcsolatai miatt akár a Teams versenyelőnyét is jelenthette volna a konkurens szolgáltatásokkal, például a Slackkel vagy a Cisco-féle Sparkkal szemben az elmúlt egy évben. Meglepő, hogy mindez csak most jelenik meg a vállalat kollaborációs zászlóshajójaként emlegetett megoldásban. A nagy frissítési csomagból pedig úgy látszik, hogy továbbra is kimaradt a régóta várt vendég-hozzáférés. Az elkészült funkciókat tartalmazó frissítést a Microsoft mostantól kezdte kiadni, és "rövidesen" megjelenik minden felhasználónál.