Játék-backendet vett a Microsoft

Felhős játék-backend fejlesztőjét vásárolja fel a Microsoft - jelentette be a cég. A PlayFab az (elsősorban mobilos) játékok mögé illeszthető, könnyen használható és skálázódó backend, amely így a jövőben az Azure bővülő szolgáltatáskészletét egészíti ki. A felvásárlás összegéről a felek nem beszélnek.

Okosbackend?

A PlayFab platformja kimondottan többjátékos üzemmódhoz ideális, tehát nem csak a be- és kijelentkezéseket, felhasználói profilokat vagy pontszámokat tárolja el, hanem igény szerint kiszolgálja az in-app vásárlást, kezeli a fizetési tranzakciókat is. A fejlett marketingmegoldással szegmentálható a játékosbázis, amelyekre célzott ajánlatok, sőt, célzottan működő in-app boltok is bevethetőek, mindez analitikával és A/B teszteléssel megspékelve. A platform gyakorlatilag mindent kínál, amire egy sikeres mobilos játéknak szerveroldalon szüksége lehet, és a funkciókat áttekintve leginkább a monetizálás-marketing-hirdetés vonalon tűnik kimagaslóan erősnek.

Hasonló szolgáltatás egyébként sok van a piacon, de a Google és az Amazon is kínál ütős szolgáltatáscsomagot mobiljáték-fejlesztőknek. A Microsoft most valószínűleg úgy döntött, hogy nem éri meg évek alatt nulláról felhúzni egy hasonló megoldást (amelynek ráadásul a sikere is kétséges a piacon), inkább megveszi az egyik legsikeresebb platformot és rögtön komoly szereplővé lép elő.

Jelenleg külön csomag jár a független fejlesztőknek - itt minden változhat.

Ami különösen érdekes: a PlayFab nem csak "igazi" mobilos játékokhoz, hanem az új generációs "kazuár" játékokhoz is befogható, amelyek fokozatosan elöntötték az elmúlt időszakban a Microsoft Store-t. A jól monetizáltható alkalmazás-kategóriának további lökést adhat a Microsoft az amúgy minden platformot (Android, iOS, UWP) támogató PlayFab segítségével.

Ezt az irányt már Satya Nadella is jelezte az elemzői konferencián: "Indulunk a 100 milliárd dollárnál is nagyobb játékpiac meghódítására. Ez azt jelenti, hogy szélesíteni fogjuk a megközelítésünket ahogy a játékokról gondolunk, a játékokkal kezdve, majd a készítésen és a disztribúción keresztül addig ahogyan azt játsszák és nézik." Ahogy a Gamekapocs írja, hamarosan a cég játékfejlesztő stúdiók felvásárlásával készül szélesíteni a saját játékportfólióját, eközben a Mixert is igyekszik felfuttatni a streamerek platformjaként - ebbe a stratégiába pedig illeszkedik a PlayFab is, amely a külső fejlesztők hóna alá nyúlva segíti az ökoszisztémát.

Közel Redmondhoz

A PlayFab székhelye és fejlesztőirodája Seattle-ben van, így fizikailag is közel van a Microsoft (és az Amazon) főhadiszállásához. De nem csak fizikai közelség van, ahogy a ZDnet megjegyzi a PlayFab egyik tanácsadója Hadi Partovi, aki az Internet Explorer egyik programmenedzsere volt, igazgatta az MSN portált is, sőt, már startupot is adott el a szoftverháznak a Tellme Networks formájában. A hasonló megoldások között a PlayFab nagyon sikeresnek számít, a platform jelenleg mintegy 700 millió játékost és 1200 játékot szolgál ki.