Már a Facebook is fizetni kezd a játékstreamért

Elkezdett nyitni a Facebook is a profi játékosok felé, ami akár valódi konkurenciát is jelenthet hosszabb távon a Twitch-nek vagy a YouTube-nak, de főleg a kisebb versenytársaknak, mint a microsoftos Mixer vagy a twitteres Periscope. A Facebook Gaming Creator Program egyelőre pilot projektként indult el, melynek célja a játékstreaming népszerűsítése Facebook Live-on, Instagramon és még Oculuson keresztül is, továbbá új eszközök fejlesztése a videókhoz, illetve támogatói rendszer kialakítása a játékosoknak. Egy ideje már fizet a Facebook Live közvetítésekért, de eddig ezzel inkább a hagyományos kiadókat és hírességeket célozta meg, és csak most terjeszti ki az ajánlatot a játékosokra.

A vállalat támogatásán kívül a nézők is utalhatnak kedvenc streamereiknek a platformon keresztül - legalább 3 dolláros összeget -, ahogy az a konkurens szolgáltatásoknál is megszokott. Egyelőre nem tudni, hogy a "rajongói támogatásnak" nevezett összegből a Facebook mennyit fog megtartani vagy hogy a befizetők milyen előnyökben fognak részesülni, jegyzi meg a TechCruch. A konkurens YouTube 30 százalékot von le a Super Chaten befolyt összegekből, és a Twitch is 30 százalékos részesedést kér a Cheering Bits bevételeiből, úgyhogy Facebook is nagyjából ehhez tarthatja magát.

Lesz még hová nőni nézőszámban a Facebooknak is (2017. 3-4. negyedév, Streamlabs)

Valószínűleg a jövőben a Facebook sem szeretne közvetlenül a játékosoknak fizetni, hanem a nézők befizetéseiből és a hirdetésekből oldaná meg a bevételüket, de az üzleti modell még nagyon képlékenynek tűnik. A vállalat jelenleg 45 százalékot harap le általában a videókban elhelyezett hirdetések után járó összegekből, ami nem kevés részesedésnek tűnik. A cég hangsúlyozza, hogy a jövőben a játékközvetítéseket külön kezelné a többi videós tartalomtól, és a partnerprogrammal együtt beharangozott támogatói rendszer csak a kezdet.

Akárcsak a YouTube-nál, úgy a Facebooknál is a videóknak csak egy részét tennék ki a játékosvideók, de a vállalat reményei szerint egy jövedelmező részét. Az elmúlt nagyjából másfél hónapban a közösségi óriás aktívan együttműködik néhány ismert játékossal a partnerprogram megalapozása érdekében, és a Electronic Sports League-gel is partnerséget kötött néhány profi verseny közvetítése miatt a Watch-on. A Gaming Creator Program néhány tucat játékossal indult, de a vállalat várja az elkötelezett játékosok jelentkezését, gyakorlatilag előzetesen közzétett feltételek nélkül, de a jelentkezők közül valószínűleg így is válogat. Ahhoz viszont szüksége lesz a nézőket bevonzó játékosokra, ha szeretné a Twitch vagy akár a YouTube sikerét megközelíteni.