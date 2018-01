Tovább csökkent az európai startup felvásárlási kedv

Megjelent a Tech.eu technológiai cégekről szóló éves jelentése a 2017-es évre vonatkozóan, amelyből a piac lassulása rajzolódik ki. Összesen 610 üzletet kötöttek a vállalatok 2017-ben, ami ugyan csak 7 százalékkal kevesebb az előző évhez képest, viszont ezeknek a 61 milliárd dolláros tőkebevonási összértéke 47,8 százalékkal alacsonyabb a 2016-os összeghez viszonyítva. A tranzakciók közül 555 a felvásárlások száma, ezenkívül 36 IPO, 16 egyesülés és 3 kivásárlás történt.

Kockázatitőke-alapú exitek közé összesen 218 sorolható a tavalyi üzletekből a Tech.eu szerint, ami 27 százalékkal kevesebb a megelőző évhez képest. Ezek közül a legnagyobb az Intel egyik legnagyobb felvásárlása, melynek keretében az önvezető autós rendszereket fejlesztő izraeli MobilEye-t vette meg összesen 13,4 milliárd euró értékben - például a Dealroom elemzése nem is tekinti kockázati tőkének az Intel beruházását. A többi exit ennél jóval kevesebb tőkét igényelt, úgy mint Németország két legnagyobb tavalyi IPO-ja, a Delivery Hero (4,5 milliárd euró) online ételkiszállító cége vagy HelloFresh (1,7 milliárd euró) főzési alapanyagokat kiküldő szolgáltatása.

Ahogy a legnagyobb exitek listájából is látszik, tavaly már nem egészen a fintech húzta a piacot, mint ahogy 2016-ban, ugyanis a PSD2 miatti fejlesztések valószínűleg már folyamatban vannak, ezért a terület csak a harmadik helyre csúszott. A vezetést szó szerint is a közlekedési ipar vette át, melynek egyik eleme a MobilEye, de emellett a Mercedes-Benzt is tulajdonló Daimler AG autógyártó is négy európai felvásárlást tudhat 2017-ben maga mögött.

A legelhivatottabb egyébként tavaly az Apple volt az európai startup akvizíciók területén, így öt új céget könyvelhet el magáénak. Ezek közé tartozik például a finn Beddit, amely ágyra illeszthető szenzoros szalagot és hozzá kapcsolódó mobilalkalmazást kínál, és adatai már korábban is szinkronizálhatóak voltak az Apple Health appal. Továbbá a Shazam, amely valószínűleg az Apple Music zenestreaming szolgáltatását fogja erősíteni a jövőben. Mindezzel együtt továbbra is az Egyesült Államok az európai startupok legnagyobb bekebelezője, 2017-ben összesen 133 cég került át amerikai kézbe.

Svédek az élen

A legnagyobb meglepetést Svédország okozta, amelynek egyszerre sikerült beelőznie a korábbi években az exitek számát tekintve folyamatosan az élen szereplő Németországot, Egyesült Királyságot, Franciaországot és Izraelt. A sorrend lényegében megmaradt, csak Svédország a maga 121 üzletkötésével az élre tört (a piac 19 százaléka), míg a német startupok közül 112 lépett át másik kategóriába (17,8 százalék), a britek közül pedig 77 talált új üzleti formára (12,2 százalék).

A svédek hirtelen népszerűsége többnyire országon belüli felvásárlásoknak tudható be, ugyanis az exitek megugró aránya mellett megfigyelhető, hogy az ország harmadik helyen végzett a felvásárlásokat végző országok közt is 64 startup megszerzésével, ami az 58,4 százalékát teszi ki az összes országon belüli akvizíciónak - ezek azonban kisebb összegek voltak. A legtöbbért az egyszerű fizetési megoldást ígérő Bambora kelt el, amelyet a francia Ingenico, érintésmentes fizetéssel foglalkozó versenytárs cég 1,5 milliárd euróért olvasztott magába. Második helyen az Etraveli online repülőjegy-értékesítő startup végzett, amelyet 510 millió euró értékben vett meg a CVC magántőke befektető társaság.

Összességében 2017 nem annyira volt kedvező a startupok számára egy-egy kiugró eredménytől eltekintve. Az elemzőcég egyedüli biztató jelként azt tudta kiemelni, hogy az IPO-k száma nőtt a tavalyi évben, méghozzá a 2016-os 26 tőzsdei jegyzéshez képest 36-ra. Ebből viszont nem feltétlen olvasható ki pozitív trend a jövőre nézve, mivel minden más érték csökkent.

Metodológia

A Tech.eu folyamatosan monitorozza kontinensen működő startupokról szóló híreket, és 2014-es vonatkozási időtől kezdve évente kiadja az összesített adatokat egy tanulmányban, így ez a negyedik éves jelentése. A csapat több mint 150 európai forrást figyel 12 különböző nyelven. A követett országok közé tartozik Izrael, Oroszország, Norvégia, balkáni térség és más olyan országok, amelyeket a szerzők a technológia szempontjából fontosnak tartanak.