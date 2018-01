Megérkezett a Cisco HyperFlex szoftverének harmadik főverziója

Bejelentette (hiper)konvergens HyperFlex rendszerének harmadik főverzióját a Cisco. Az előre integrált, szervert, szoftveres tárolót és hálózati egységet egyaránt tartalmazó csomag ezzel ismét szintet lépett, hála a rendszer hozzáadott értékét jelentő szoftver 3.0-s verziójának. A legfrissebb verzió számos újítást hoz, a Cisco elsősorban a konténerek, a Microsoft Hyper-V, a stretch cluster (több telephelyes fürt) támogatását, valamint a multicloud lehetőséget emeli ki. A cég szerint fejlesztéseinek hála platformja tradicionális és cloud-native alkalmazásokhoz egyaránt remek alapot kínál.

A fejlesztések egy részének még egy tavalyi akvizícióval ágyazott meg a Cisco, amely augusztusban felvásárolta beszállítóját, a HyperFlexek szoftveres alapjait fejlesztő Springpath-t. Ez teszi lehetővé, hogy a hiperkonvergens klaszter dedikált tárolótömb nélkül megépíthető legyen, helyette a szerverekben található meghajtók összevonásával képez tárolót. Ez a szoftveres tároló rendelkezik az tárolóktól ma elvártó összes képességgel, objektum- és blokkalapú elérést is támogat, tud rétegezni, deduplikálni, tömöríteni. A Cisco szerint ráadásul mindezt igen magas hatékonyság és automatizálhatóság mellett biztosítja a rendszer, amelyből többek között a Microsoft SQL and Oracle adatbázisa is sokat profitálhat.

A teljesítménnyel szemben a különféle funkciók kézzel foghatóbbak a cég közleménye alapján. Például bővül a támogatott hypervisorok listája, a VMware ESXi mellett már a Microsoft Hyper-V is szerepel a HyperFlex repertoárjában - ezzel komoly adósságot pótolt a gyártó. A konténertámogatás is javult, a FlexVolume drivert kifejezetten a Kubernetessel menedzselt konténerekhez építette be a Cisco. A nagyvállalati alkalmazások migrációjához és validációjához is kínál új eszközöket a HyperFlex 3.0. Ezzel a Virtual Server Infrastructure (VSI) és Virtual Desktop Infrastructure (VDI) mellett már az üzleti kritikus adatbázisokhoz, analitikához, illetve ERP alkalmazásokhoz is támogatást nyújt a szoftver.

A 3.0-s kiadás másik hívószava a multicloud, vagyis a rendszer több szabványos nyilvános felhős infrastruktúrával is összeköthető, illetve hibrid (publikus+privát) architektúrát is támogat. Ehhez született az AppDynamics, amellyel hibrid, több felhőn futó alkalmazások teljesítményét lehet monitorozni, miközben a CWOM (Cisco Workload Optimization Manager) automatizált analízist és munkafolyamat elhelyezést nyújt. A szintén ide sorolható CloudCenter már nem újdonság, ezzel VM-eket, konténereket, illetve alkalmazásokat lehet telepíteni és menedzselni. Végül, de nem utolsó sorban a skálázhatóság szintén javult a 3.0-s verzióval. Ennek hála már 64 node-ig skálázható egy klaszter, amely mellé megjelent a stretch cluster (több telephelyes fürt) támogatás. A Cisco ehhez az Intersightot is hozzászabta, a menedzsment és automatizációs platform immár a HyperFlex Cloud Deploymentet is támogatja.