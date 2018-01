Bővülnek a Mixer-streamerek pénzkeresési lehetőségei

Megosztotta fejlesztési terveit az idei évvel kapcsolatban a Mixer, vagyis a Microsoft által 2016-ban, még Beam néven felvásárolt játékos videóközvetítő platform. Az élő és közvetítés közötti alacsony csúszási időről megismert szolgáltatásnak a redmondi vállalat segítségével sem sikerült megközelítenie a konkurens Twitch sikerét, sőt közben a YouTube Live még a késleltetési időben is elkezdte szorongatni a szolgáltatást. Úgy tűnik, idén a streamerek és ezáltal a nézők bevonzására kezd törekedni a vállalat, a streamelésből származó bevételforrások színesítésével.

Úgyhogy a jövőben, ha egy Mixer Partner közvetít egy digitális vagy letölthető játékot, akkor meg is lehet venni azt a platformon. A videós a részesedést fog kapni a kifizetett összegből, bár azt nem közölte a cég, hogy pontosan milyen arányban jut a vásárlásból a streamernek. Viszont az újdonság eleinte biztosan csak a Microsoft online boltjában megvásárolható játékokra vonatkozik, akár az Xbox One vagy a Window 10 ajánlataira. Egyelőre a Mixer Direct Purchase funkció még tesztelés alatt áll, de "hamarosan" megjelenik a felületen.

Havi aktív streamerek száma az Egyesült Államokban 2017 utolsó negyedévében (Streamlabs)

Egy másik támogatási forma a streamerek közvetlen megajándékozása valamilyen pénzügyi adománnyal. Erre más cégek kifizető csatornáin eddig is volt lehetőség, de a Microsoft szeretné minél inkább saját felügyelet alá vonni ezt a fizetési formát is. Továbbá ha valaki szeretne majd feliratozni egy csatornára, akkor azt már a weben és mobilon kívül Xbox One-on is megteheti majd. Ezekről a lehetőségeket is a "következő hetekben vagy hónapokban" tapasztalhatják a felhasználók.

Igazából egyik módszer sem új, a Twitch-nél már régóta megtalálhatók a streamerek támogatási formái közt, sőt egy ideje már a partnerprogram mellett a Twitch Affiliate tagjai is kapnak a játékvásárlásokból, és a játékon belüli vásárlásokból egyaránt 5 százalékot - ráadásul a Cheering Bits ikonokból szintén kapnak 1-1 centet, a partnerek pedig a hirdetésből is részesülnek. Valószínűleg a jövőben továbbra is jobban megéri majd a játékosoknak inkább a Twitchet használni főbb közvetítési formaként, főleg hogy még mindig ez a legnagyobb játékközvetítő platform, de legalább a Microsoft törekvése látható, hogy honorálja a nézőket vonzó streamerek erőfeszítéseit.