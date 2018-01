Külön alkalmazás mutatja majd be a Windows 10 által gyűjtött adatokat

Bejelentette a Microsoft, hogy a Windows 10 következő kiadásától kezdve megjelenik a felhasználók számára egy Windows Diagnostic Data Viewer alkalmazás, melyen keresztül az adminisztrátor felhasználói fiókkal lehet követni az eszközről gyűjtött diagnosztikai adatokat. Hagyományos telemetriai adatoknak a biztonsági és megbízhatósági adatok számítanak, emellett pedig egy másik adatgyűjtési típus vonatkozik a személyre szabott szolgáltatásokra - ez a kettő adja a Microsoft által gyűjtött adatok körét, amiről részletesebben legutóbb itt írtunk.

A nagyvállalati ügyfelek számára egy ideje már elérhető egy hasonló eszköz, de ezzel inkább az IT szakemberek követhetik a begyűjtött adatokat. Az új nézet viszont a Microsoft közleménye szerint könnyebben kezelhető lesz a kevésbé informatikai beállítottságú felhasználók számára is. Továbbá az új nézet elméletileg "teljes átláthatóságot" biztosít majd az eszközről gyűjtött adatokkal kapcsolatban - írja a Microsoft blogbejegyzése.

Néhány képernyőmentésen szemléltette a vállalat, hogy a Diagnostic Data Viewerrel egyszerűen lehet majd navigálni a különböző hardver- és alkalmazástípusok között, illetve egy keresőmező és egy kategóriaszűrő is segíti az eligazodást. Továbbá egy kapcsolóval azt is lehet ellenőrizni, hogy a nézet az "alap" beállítás mellett milyen adatokat gyűjt be, jellemzően a rendszer működése kapcsán, és hogy mi a különbség a "teljes" diagnosztikai adatgyűjtéshez képest, ami már a felhasználó nevét és az alkalmazások használatára vonatkozó részletes információkat, felhasználó által generált adatokat is gyűjti.

A nézeteken belül az adatok bináris formában jelennek meg, amit a ZDNet kérdésére Rogers "másodlagos mechanizmusként írt le a tavalyi 1703-as frissítéssel kiadott dokumentációhoz kapcsolódóan, ami később frissült 1709-es verzió információival is. Ebben a leírásban található meg, hogy a vállalat milyen "alap" és "teljes" diagnosztikai adatokat gyűjt.

A megtekintő nézet a korábbi listával azonos főbb kategóriákat használ az eligazodáshoz, beleértve az általános adatokat (operációs rendszer neve, verziószáma, egyedi eszközazonosítók), az eszköz hálózati kapcsolatát és diagnosztikai adatait, a termékek és szolgáltatások teljesítmény- és használati adatait, valamint a telepített alkalmazások és eszközfrissítések részleteit. Továbbá a "teljes" gyűjtésben a Microsoft Edge-hez kapcsolódó böngészési előzményeket, és a Cortanával összefüggésbe hozható gépelési és beszédadatokat.

Párhuzamosan a nézet megjelenésével, a Microsoft Privacy Dashboard is frissítést kap, amelyen a bejelentkezés után nem csak megtekinthető, hanem törölhető is lesz a Cortana és az Edge használata közben összegyűjtött böngészési adat, a Bingben végzett keresési tevékenység, a tartózkodási helyre vonatkozó információ. Ezenkívül ebben a formában megtekinthetők és szerkeszthetők a Cortana "jegyzetfüzet" gyűjtései, ami alapján a rendszer "személyre szabott javaslatokat nyújt". A későbbiekben pedig exportálni is lehet majd az irányítópultról a jelentést, ami a médiafogyasztási adatokat, illetve a termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységeket is tartalmazni fogja.

Az újabb fejlesztésekkel a Microsoft folytatja az átláthatóságra törekvést, hogy próbálja letisztítani magáról a a "kémkedő operációs rendszer" bélyeget. Az adatokkal továbbra is azt igyekszik bizonyítani mint az 1703-as frissítés kapcsán kiadott dokumentációval, hogy a begyűjtött telemetriai adatokat a cég a termékfejlesztéshez használja, nem pedig a felhasználók tevékenységének nyomon követésére. A lista és az új alkalmazás is kétségkívül növeli az átláthatóságot, de nem feltétlen fejleszti a bizalmat, mivel az adatgyűjtést továbbra sem lehet teljesen leállítani, csak hamarosan egy nézetben is nyomon lehet követni.

A Windows Insider Program tagjai a napokban már megkapják a hozzáférést a Windows Diagnostic Data Viewer alkalmazáshoz, amelyet a Microsoft Store-on keresztül tudnak letölteni. A többi felhasználó számára pedig a nézet a következő Windows verzióval lesz elérhető.