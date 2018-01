A Play Store letöltésben, az App Store költésben döntött rekordot év végén

Minden korábbi rekordját megdöntötte a Google Play Store a tavalyi utolsó negyedévben, az App Annie kutatása szerint az alkalmazásbolt egész évben kíméletlen tempót diktált, a teljesítményre azonban a Q4 tette fel a koronát. Az időszak több mint 19 milliárd letöltést hozott a Play Store-nak globálisan, ezzel ez a felület történetének eddigi legsikeresebb negyedéve - főleg figyelembe véve, hogy a kutatás nem számolta az újratelepített appokat és alkalmazásfrissítéseket, a tekintélyes szám így valóban csak az újonnan a telefonokra került appokra vonatkozik.

Ezzel az időszakban már 145 százalékra hízott a Play Store előnye a rivális iOS App Store-ral szemben, továbbá 10 százalékos növekedést hozott az egy évvel korábbi eredményeihez képeset. A legtöbb letöltés a feltörekvő piacokról, közülük is elsősorban Indiából, Indonéziából és Brazíliából érkezett, a legnépszerűbb alkalmazáskategóriákat pedig a játékok, a pénzügyi és a rendszer személyre szabását célzó appok képviselték.

Ezek közül különösen a pénzügyi appok előretörése látványos, a különböző neobankok megoldásai mellett a kriptopénz-kereskedéshez használt alkalmazások is nagyot mentek a tavalyi kriptodeviza-láz nyomán. Ugyanakkor a két kategória több helyen össze is ér, lásd például a Revolut alkalmazását, amely maga is bevezette a kriptopénz-kereskedést. De nem kell ilyen messzire menni a mobilos fintech megoldások hullámáért, hiszen abból itthon is bőven akadt 2017 folyamán: amellett hogy a Gránit Bank után többek között az MKB, Simple alkalmazásával az OTP, illetve később a K&H is felszállt a mobilfizetési vonatra, az online számlanyitás is feltűnt több szereplő repertoárjában. A kategóriában az App Annie elemzői 2018-ban is hasonló, lendületes növekedést várnak.

De nem csak a darabszámok hoztak új rekordokat, a platformok összesített felhasználói költése is új csúcsot döntött, 17 milliárd dollárral. Itt ugyanakkor már az Apple viszi a prímet, amely annak dacára, hogy a Play Store letöltéseinek kevesebb mint felét produkálta 2017 Q4-ben, költésben majdnem a dupláját hozta, 95 százalékot verve rá a riválisra, a maga 11,5 milliárd dolláros eredményével. Valószínűleg senkit nem lep meg hogy ezt az összeget már inkább a fejlett piacok csengették ki, legnagyobbrészt az Egyesült Államok - de a Play Store-ban is az amerikaiak költötték a legtöbbet. Az ezüstérem az App Store-ban Tajvané, a Google boltjában pedig a dél-koreaiak költöttek a második legtöbbet, a dobogó harmadik foka mindkét platformon a németeket illeti. Az iOS-es elképesztő vásárlóerőt a fenti számok mellett az is remekül illusztrálja, hogy a tavalyi negyedik negyedévben a platformon a vásárlás kategória produkálta a legnagyobb éves szintű növekedést az App Store-ban.

A kutatócég azt is kiemeli, hogy a felhasználók a különböző szórakoztatóappokban is egyre többet költenek, 2015-ről tavaly év végére több mint négyszeresére nőtt az alkalmazáson belüli előfizetések számra, iOS-en főként a videóstreaming appokban, míg a Play Store-ban ezen a téren inkább a produktivitássegítő alkalmazások húzták a szekeret.