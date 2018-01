Jön az Office a Microsoft Store-ba

Régi adósságát törleszti a Microsoft, a saját magáról elnevezett szoftverboltba immár megérkezik a cég messze legfontosabb alkalmazáscsaládja is, az Office. A lépést már tavaly beharangozta a vállalat, de azóta nem igazán lehetett hallani a projektről. Most viszont a Neowin megfigyelése szerint hivatalosan, előnézeti címke nélkül elérhetővé váltak az első Desktop Bridge-zsel (Project Centennial) csomagolt alkalmazások a boltban, köztük a Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, Outlook 2016 és a Publisher 2016.

A Store persze eddig sem volt Office alkalmazások (vagy "Office") nélkül, a cég korábban az UWP-s, elsősorban mobilra fejlesztett appokat már régóta elérhetővé tette. Ezek azonban nem teljes értékű Office alkalmazások, a funkciókészlet csak töredéke a "rendes" asztali alkalmazásoknak - utóbbiak boltosítása így hosszú ideje adóssága volt a cégnek.

Mindenki csomagolhat!

Ahogy már többször írtunk róla, a Centennial a Win32-es alkalmazások köré húzott konténeres-sandboxos megoldás, amely x86-os platformokon lehetővé teszi a hagyományos szoftverek modernizált, Windows Store-osítható telepítését-futtatását-eltávolítását. Eddig viszont a vállalat saját Office appjai - a Windows-univerzum legfontosabb alkalmazásai - nem támogatták ezt a technológiát. Így eléggé abszurd módon a Microsoft úgy győzködte a Centennial bevezetéséről a külső fejlesztőket, hogy saját zászlóshajójánál sem vezette még azt be.

Most ez változik majd meg, a hagyományos, C++-ban készülő, Win32-es API-t használó Office csomag modernizálódik, ezzel már utat tud mutatni más fejlesztőknek is. A modernizáció szó szerint érthető: a Centennial hatalmas előrelépés a felhasználói élményben. Például az alkalmazások saját sandboxban települnek és futnak, ami biztonsági szempontból is fontos ugrás, de például az eltávolítást is nagyban megkönnyíti. További fontos változás, hogy a wrapperrel az alkalmazás már eléri az UWP-s API-k egy részét, így mélyebben tud integrálódni az API-t támogató operációs rendszerbe.

De mi lesz az UWP-s Office alkalmazásokkal? A Microsoft szóvivője úgy nyilatkozott a ZDNet kérdésére, hogy az Office appok a jövőben Office Mobile alkalmazásokként folytatják, amelyeknek használata 10.1 hüvelyknél kisebb kijelzővel rendelkező telefonokon és tableteken ajánlott. Erre az újrapozicionálásra még nem került sor, de hamarosan sorra kerülhet majd.

Nagyon vártuk már

A centennialos Office a Microsoft-vízió egyik kulcseleme, amit jól illusztrál a Windows 10 S. Ez a Windows 10 korlátozott változata, amely kizárólag a Microsoft Store-ból letöltött alkalmazásokat képes futtatni - ezzel biztonságosabb is, illetve megadja azt a "hosszanfriss" élményt, amit a modernebb mobilos rendszerektől megszoktunk. A rendszer viszont hamarabb rajtolt el, mint a centennialos Office, így eléggé abszurd módon a víziót demonstráló Windows 10 S épp az alkalmazások hiányát tudta csak demonstrálni. A Microsoft gyorsan lépett és "előnézeti" verzióban kiadta a centennialos Office-t, ez azonban kizárólag Windows 10 S-re volt eddig elérhető. Most döntött úgy a vállalat, hogy a bétás címke elhagyható és hivatalosan is elrajtolhat a csomagolt-modernizált Office.

Ezzel szeretné a Microsoft a fejlesztőknek szemléltetni, hogy a komplexebb Win32-es appok átültetése a Store-ba is lehetséges és hasznos a biztonság és bővíthetőség szempontjából. Sőt, a Thurrott szerint ezzel a lépéssel utal rá a vállalat, hogy a későbbiekben a Store lesz az egyetlen hely, ahonnan az Office appok letölthetők lesznek a vásárlók számára asztali változatban - akárcsak az asztali Skype -, és a tervek szerint ezeket megvásárolhatóvá tenné a vállalat. Addig viszont még a cégnek érdemes lesz fejleszteni a telepítési folyamat megbízhatóságát, vagy hogy ne fordulhasson elő kékhalált okozó hiba a centennialos appok telepítésénél és indításánál. Ha valaki szeretné kipróbálni az új Office megoldást, akkor először le kell törölnie a meglévő desktop appot, és utána megtekinteni a Store ajánlatát.

Problémás csomag

Az Office Centennial-kiadásának nehéz szülése egyébként annak is tünete, hogy mennyire elszakadt az irodai programcsomag fejlesztése a Microsoft egyéb törekvéseitől. A Microsoft közel 20 éve tűzte zászlajára a menedzselt kódot, 2002-ben adta ki a .NET első kiadását és azóta hatalmas lendülettel fejleszti ezt a fejlesztői platformot - az Office-t azonban ez az évtizedek során nem érintette meg, az ma is nem felügyelt nyelven, C++-ban készül, kvázi figyelmen kívül hagyva mindent, amit a Microsoft külső fejlesztőknek üzent az elmúlt évtizedekben - nem csak a nyelvek, fejlesztői keretrendszerek, de például a grafikus felületek iránymutatásait is.

Emiatt nem kis fegyvertény, hogy a Centennialt végül csak sikerült az Office-fejlesztőkre "kényszeríteni", és házon belül is bemutatni, hogy egy rendkívül komplex Win32-es alkalmazás is modernizálható. Arról persze nem szól a fáma, hogy ez az erőfeszítés pontosan mennyibe került, mennyi mérnökórát vitt el és milyen világos előnyöket hoz a felhasználók szempontjából - de tény, itt van, elkészült.

A rajt sajnos egyelőre nem egészen hivatalos, aki látja már a Store-ban a termékeket, annak már nincs "preview" címke. De egyelőre nem mindenkinek tűnik fel a megfelelő csomag a boltban, a teljes indulásra úgy tűnik még kell egy keveset várni.