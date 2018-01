Nyáron végleg megszűnik a Pebble okosórák támogatása

Kitűzte a Fitbit, hogy mikor üti majd az utolsót a Pebble (okos)órája, az egykori Kickstarter-szupersztár készülékeihez a vállalat idén június 30-ig tartja meg a támogatást. A cég korábban csak annyit mondott, az órák "2017-ben" maradnak változatlanul használhatók, végeredményben tehát jó fél évet húzott rá a Pebble készülékeinek élettartamára. Ebben az időszakban a Fitbit elsősorban arra biztatja a Pebble tulajdonosokat, hogy böngésszék végig a leköszönő okosórák örökségét saját termékeiben, hiszen a vállalat sok mindent átvett a felvásárolt cégtől.

A Pebble neve még 2012-ben vált közismertté, a vállalat első, kiugróan sikeres Kickstarter kampánya során. A cég első generációs, transzflektív LCD panellel szerelt modellje tekintélyes, 10,3 millió dollárt kalapolt össze, ezzel minden addigi Kickstarter rekordot megdöntve - miután pedig az órák nyilvános árusítását is megkezdte a cég, a vásárlók öt nap alatt a teljes készletet elkapkodták. A következő verzió, a Pebble Time 2015-ben rajtolt, ebből a vállalat egy Time Steel kiadást is készített. A rekorddöntés itt sem maradt el, a támogatók 20,3 millió dollárt vágtak a Pebble-höz az órákért.

Ugyanakkor ahogy a mondás tartja, minden csoda három napig, vagy a Pebble esetében három okosóra-generációig tart: a cég ugyan elrúgta a Time 2 Kickstarter kampányát is, az nem folytatta az elődök diadalmenetét, a cég pénzügyi problémák miatt kénytelen volt visszatéríteni a támogatók által befizetett pénzt. Végül a Fitbit általi felvásárlás tett pontot a cég a lendületét vesztett történetének végére, a sportkarperec-gyártó 2016-ban mintegy 40 millió dollárért vette meg a Pebble-t, pontosabban a vállalat szoftverplatformját, a hardverekből a cég nem kért - a hardverfejlesztés ezzel le is zárult a Pebble oldalán, amely az előrendelésekre, illetve az addig még le nem szállított termékekre befizetett összegeket is visszautalta a vásárlóknak.

Mostanra a Pebble közösségének számottevő része az új anyacéghez vándorolt, a Fitbit közleménye szerint mára több száz, korábbi Pebble-fejlesztő dolgozik a Fitbit SDK-val - nekik még hat hónapjuk van, hogy fejlesztéseikkel a Fitbit platformjához csábítsák az okosóra nélkül maradó felhasználókat. Június 30. után a Pebble alkalmazásboltja, fórumai, az órák hangfelismerési funkciói és a CloudPebble fejlesztői eszköz sem működnek majd tovább, illetve az iOS-es SMS és email válaszok lehetősége is eltűnik - ugyanez a funkció Androidon továbbra is használható marad. Emellett értelemszerűen az órák szoftvere, valamint a hozzá tartozó iOS-es és androidos társalkalmazások sem kapnak több frissítést. A Pebble közösség lelkesebb része azért nem engedi el teljesen az órát, a külső fejlesztők által készített Rebble alternatív szoftverboltja például továbbra is elérhető marad.

A Fitbit azonban érthető módon inkább a váltásra noszogatja a felhasználókat, amit egy kedvezménnyel is nyomatékosít: a Pebble tulajdonosok, (érvényes szériaszám birtokában) 50 dollárral olcsóbban vásárolhatnak Fitbit Ionic okosórát. A Pebble története tehát a végéhez ért, ezzel pedig újabb szereplő esik ki a viselhető eszközök piacáról, amelyről tavaly nyáron az Intel is távozott.