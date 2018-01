Itt vannak a népszerű Samsung SSD-k utódjai

Az évekkel ezelőtt bemutatott két rendkívül népszerű NAND flash-alapú Samsung háttértár alapkoncepciója lényegében változatlan maradt, a három főkomponens leváltását elsősorban a korábbi típusok gyártásának leállítása inspirálhatta. A SATA csatoló limitációja miatt az egyes meghajtók átviteli paramétereit nem változtak számottevően, ám ezzel szemben néhol nagy mértékben módosultak a garanciális feltételek, a vásárlók számára jellemzően kedvező módon.



Külsőre alig változott a termékek, a Samsung gyakorlatilag ugyanazt a 2,5 hüvelykes alumíniumházat viszi tovább amit az elődöknél megismerhettünk. (M.2 és mSATA kiadásban csak a 250, 500, és 1000 gigabájtos EVO-k kerülnek piacra.) A fémburkolat alatt már más a helyzet, a dél-koreai gyártó lecserélte a vezérlőt, amelynek szerepét a TLC-s NAND-dal szerelt 860 EVO, illetve az MLC-s 860 PRO esetében is egy új fejlesztésű, MJX típusjelzésű modellre bízták. Arról egyelőre nincs információnk, hogy egy pontosan miben tér el az elődökben található kontrollertől, de vélhetően finomhangolásokról, illetve esetlegesen a gyártástechnológia megváltoztatásáról lehet szó.





Ugyancsak fejlődött a vezérlő mellé társított DRAM puffer, amely immár LPDDR4 szabványú, tehát magasabb sávszélességre képes alacsony(abb) fogyasztás mellett. A természetesen ugyancsak Samsung tervezte és gyártotta memória kapacitása tárhelytől függően változik, a kisebb modellek esetében 512 megabájtból gazdálkodhat a vezérlés, a legnagyobb modell esetében pedig már egy 4 gigabájtos chip kerül fel gyorsítótár gyanánt a NYÁK-ra.



A legfontosabb változást a NAND chipek környékén kell keresni, amelyek helyét a Samsung legújabb fejlesztésű, 64 rétegű 3D NAND-ja (a cég terminológiájában V-NAND) foglalja el. Mind a 850 PRO, mind pedig a 850 EVO 32 rétegű lapkákkal rajtolt el, amit 2016 közepén váltott a 48 rétegű fejlesztés. Nem hivatalos információk szerint utóbbinak nem volt jó a kihozatala, ezért a Samsung igyekezett viszonylag gyorsan túllépni azon. Emiatt nem is csoda, hogy a 860-as modellekbe került 64 rétegű utód jóformán minden paraméterében felülmúlja 48 rétegű elődjét, az új fejlesztés ugyanis 30 százalékkal növeli az egységnyi területre eső bitsűrűséget, miközben a cellák terhelhetőségén is javult. A Samsung szerint a különféle változtatások áldásos hatása 20 százalékkal hosszabb élettartamot eredményezett.

forrás: AnandTech

A lapka ráadásul nem csak strapabíróbb, de elődjénél kevesebbet is fogyaszt, hála a 3,3 voltról 2,5 voltra redukált üzemi feszültségnek. Ezek mellett a tempó is javult, a dél-koreai gyártó egyik korábbi közleménye szerint a 256 gigabites kapacitású TLC-re konfigurált lapka másodpercenként 1 gigabites átviteli sebességre képes, amely a Samsung szerint rekord. Emellett a lapprogramozáshoz szükséges idő (tPROG) a TLC-s megoldások között a legalacsonyabb, mindössze 500 mikroszekundum, ami a 10 nanométeres osztályú planáris lapkák értékénél nagyjából négyszer, a 48 rétegű előd értékénél pedig másfélszer jobb.



A SATA csatolós 860-as SSD-k esetében ezekből elsősorban a terhelhetőséget és a fogyasztást lehet tetten érni, előbbit elég egyértelműen. A 250 gigabájttól (PRO esetén 256-tól) egészen 4 terabájtig skálázódó meghajtók esetében ugyanis jelentősen megugrott a hivatalos terhelhetőség (TBW), a 850-es modellekhez képest néhol nyolcszor magasabb a garancia tartama alatt elvégezhető írási műveletek mennyisége. Utóbbi, azaz a szavatossági idő már inkább negatív irányba változott, a 850 PRO extrém hosszú, 10 éves szavatosságát 5 évre felezte a 860 PRO esetében a Samsung, illetve ugyanennyi jár a TLC-s 860 EVO-kra is. Visszatérve az terhelhetőségre: a fejlesztések hatására a legolcsóbb modellnek számító 250 gigabájtos 860 EVO-ra 150 terabájtot vállal a gyártó, pont annyit, mint az előd 850 EVO 500 gigabájtos 850 tagjára. A nagyobb kapacitású modellek esetében ennél még inkább szembetűnőbb az előrelépés, a 2 terabájtos 860 PRO-ra 1200 terabájtot vállal a Samsung (tehát az SSD hatszázszor írható újra), amely négyszer jobb a 850 PRO hasonló kapacitású modellének értékénél.

forrás: AnandTech

Végül, de nem utolsó sorban az árazás. A listaárak alapján sajnos nem látszik nagy változás, a 860 PRO cédulái dollárra egyeznek a 850 PRO-nál láthatóakkal. Az inkább a mainstream kategóriát célzó 860 EVO széria esetében valamivel jobb a helyzet, itt helyenként látni néhány százaléknyi (~5%-os) csökkenést. Az esetleges nagyobb mértékű különbséghez valószínűleg még hónapok kellhetnek, a korábbi szériák tagjait ugyanis a készletsöprés szellemében több helyen jelentős kedvezménnyel kínálják.