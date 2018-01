Stagnál a Seagate forgalma

Gyakorlatilag stagnált a Seagate bevétele a tavalyi év utolsó negyedévében - derül ki a vállalat friss pénzügyi jelentéséből. A merevlemezgyártó bevétele a tavalyi 2,89 milliárd dollárról szerény 0,7 százalékkal 2,91 milliárdra emelkedett. A Seagate számára ennél rosszabb hír, hogy a nyereség csökkenő tendenciát mutatott, az egy évvel ezelőtti 297 milliós profithoz képest csak 159 millió dollár maradt a kasszában, amely 46 százalékos visszaesés. Öröm az ürömben, hogy ennek oka számos más amerikai vállalathoz hasonlóan az adóreformban keresendő, amely egy egyszeri, 207 millió dolláros tételként jelentkezik a könyvelésben.

A vállalat továbbra is két fő kategóriára bontja termékeit, amelyen belül a HDD-k, illetve a nagyvállalati rendszerek és flash-alapú megoldások vannak. Előbbi felel a bevétel oroszlánrészéért, merevlemezekből 2,7 milliárd, a többi termékből pedig mindössze 213 millió dollár folyt be az utolsó negyedévben. A különbség jól szemlélteti, hogy a Seagate sikere vagy bukása továbbra is a mechanikus meghajtókon múlik, ami a hosszútávú jövő szempontjából kétségeket vethet fel a befektetőkben. A vállalat ugyanis továbbra sem rendelkezik komolyabb NAND-os kompetenciával, flash-alapú termékei egyelőre csak a Micronnal kötött együttműködésből vannak. Ezzel szemben a nagy konkurens Western Digital lényegesen jobban áll, a nagy rivális egy ideje zsebében tudhatja a SanDisket, és az azzal járó fejlett, jól monetizálható technológiát.

A Seagate részletesebb bontásából kiderül, hogy a merevlemezek nagyobb részét továbbra is az OEM gyártóknál köt ki, amely a mechanikus háttértárak nagyjából kétharmadát, számszerűen 67 százalékát jelenti. A disztribútorokhoz a fennmaradó rész 17 százaléka kerül, és csak a maradék 16 százalék talál gazdára a kiskereskedelmi csatornákon. Emellett termékkategóriákra is lebontja az értékesített HDD-ket a jelentés, igaz itt már a leszállított kapacitás alapján számol a Seagate. Ez alapján a különféle nagyvállalati termékekből összesen 37,5 exabájtnyi összkapacitás fogyott, amely tetemes, 55 százalékos növekedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest.

Még tovább bontva: Az úgynevezett nearline kategóriába sorolt meghajtókból 35,1, az üzleti kritikus modellekből pedig 2,4 exabájtnyit szállított le a Seagate, amely alapján meghajtónként első hallásra nem túl magas, 4,3 terabájtos átlagot számolt a gyártó. Utóbbi számot ugyanakkor jobb fénybe helyezi, hogy egy évvel ezelőtt még csak kerek 3 terabájtot közölt a Seagate, amelyhez képest a mostani érték 43 százalékkal jobb. Mindet egybevéve vállalati meghajtókból a teljes bevétel 40 százaléka folyt be (kb. 1,17 milliárd dollár), ami az egy évvel korábbinál 3 százalékkal jobb. Utóbbi nem meglepő, az adatközpontokban továbbra is van igény a nagy kapacitású, költséghatékony merevlemezekre, a Seagate (reményei) szerint pedig ez még egy jó darabig így is marad.

Ezzel szemben az asztali és mobil PC-kbe, azaz notebookokba szánt belső merevlemezekből befolyt forgalom 1 százalékkal csökkent, így az ilyen termékekből csak a bevétel 23 százaléka, azaz körülbelül 670 millió dollár folyt be. Mindez az SSD-k folyamatos térnyerését mutatja, a tendencia pedig várhatóan megmarad, valószínűleg elsőként a PC-kből fognak eltűnni a mechanikus meghajtók, igaz, ez 2020 előtt már bizonyosan nem fog megtörténni. Az értékesített kapacitás ennek ellenére 12 százalékkal (17,1->19,2 EB) nőtt, amely mindössze 1,1 terabájtos meghajtónkénti átlagot jelent. Valamivel jobban áll a különféle szórakoztatóelektronikai eszközökhöz leszállított, tehát például a játékkonzolokban landolt HDD-k piaca. Itt közel 16 százalékkal gyarapodott az összkapacitás, amely HDD-nként 2,2 terabájtos átlagértéket eredményezett.

Mindent egybevéve 28,3 százalékkal, 68,2-ról 87,5 exabájtra nőtt a leszállított összkapacitás, miközben az egyetlen meghajtóra levetített kapacitás 1,7-ről 2,2 terabájtra ugrott. Ebből könnyen kiszámolható, hogy a leszállított darabszám tovább csökkent: 40,1 millió darabról 39,8 millióra. Ez ugyanakkor egybevág a Seagate nagyjából másfél éve felvázolt stratégiájával. A vállalat 2016 elején még körülbelül 55-60 millió merevlemezt gyártott negyedévenként, amit a korábbi tervek szerint 35-40 millióra akart visszavágni - ezt mostanra sikerült elérni, a sok kisebb meghajtó helyett a cég elkezdett a kevesebb, de nagyobb (és drágább) modellek felé fordulni. A stratégia lehetőséget adott arra, hogy a cég megszabaduljon alkalmazottai közel 20 százalékától, a két évvel ezelőtti 50 000 fős dolgozói létszám mostanra körülbelül 41 000-re apadt.