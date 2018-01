Itt a DJI legújabb zsebdrónja, a Mavic Air

Újabb DJI drónról hullott le a lepel, a legnagyobb dróngyártó portfóliójának legkisebb és eggyel nagyobb négyrotorosa közé ékelt be egy újabb terméket. A Spark és a Mavic Pro közé pozicionált Mavic Air, ugyancsak a kozumer szegmenst veszi célba, annál a cég a lehető legkompaktabb kialakítást helyezte fókuszba - a gép ennek megfelelően összehajtva akár egy bővebb nadrágzsebben is elfér, azt a cég csak "okostelefonméretű" drónként emlegeti. Mindezek mellett a Mavic Air a Pro verziónál mintegy 41 százalékkal könnyebb is.

A drón mérete kinyitott állapotban egész pontosan 168x184x64 milliméter, míg összecsukott rotortartó karokkal 168x83x49 milliméter, tömege pedig 430 gramm. A kis gépen azért egy izmos kamerának még jutott hely, a háromtengelyes stabilizátoron egy 12 megapixeles, 85 fokos látószögű lencsével kiegészített szenzor ül, amellyel 4K videó is készíthető, 30 FPS sebességgel. A másodpercenkénti képkockaszám itt is feltornázható a felbontás visszatekerésével, "2,7K" azaz 2720×1530 pixeles felvételt akár 60 FPS-sel, Full HD-t pedig 120 FPS sebességgel is rögzíthetünk - de a gép akár 32 megapixeles gömbpanorámák készítésére is képes. A drónon a fő kamera mellett további hat szenzor található amelyek párosával előre, hátra és lefelé figyelnek, és amelyekkel a gép képes elkerülni a különböző akadályokat.

A Mavic Air, ha nem kell a széllel küzdenie, 21 perces repülési időt produkál, csúcssebessége pedig óránként 68,4 kilométer. A géphez egy ugyancsak összecsukható kontroller is párosul, amelybe a gyártótól megszokott módon okostelefon is dokkolható, amelyen aztán élőben követhető a drón képe - hogy a távirányító is zsebre vágható legyen, annak analóg karjai lecsavarhatók és egy belső rekeszben tárolhatók. A vezérlővel a drón kétsávos Wi-Fi-n kommunikál, amelyen keresztül a gyártó szerint akár 4 kilométeres távolságból is 720p felbontású élő kamerastreamet biztosít. Az eszköz természtesen támogatja a DJI Googles drónvezérlő FPV szemüvegét is.

Az új DJI drón fegyvertárából a szoftveres funkciók sem maradtak ki. A gépben elérhető a cég ActiveTrack megoldása, amellyel a gép automatikusan követi a kijelölt célpontokat, akár futás vagy kerékpározás közben is. Emellett az eszköz hat "QuickShot" funkciót is kap, amelyek különböző, előre meghatározott mozgásminták mentén készítenek videót a kijelölt célpontról. Ezek közül különösen érdekes az "Asteroid" funkció, amelynél a gép az önmagába visszatérő "apró bolygó" panorámamódból közelít a kívánt helyre. A SmartCapture-rel elhagyható a drón távirányítója a csapatos szelfikről, a Mavic Air kézgesztusokkal is vezérelhető, feltartott tenyér láttán a gép felemelkedik, a kéz elfordításával pedig annak megfelelő irányba oldalaz. Mindezek mellett a TapFly is bekerült a csomagba, azzal a drón aktív vezérlése nélkül, annak élő kameraképén választhatjuk ki, hova küldenénk a négyrotorost.

Hogy a cég az Air-t a Mavic Pro és a Spark közé szánja az árban is megmutatkozik, azt a cég előbbi nettó 999 és utóbbi nettó 399 dolláros árcédulája közé lőtte be, azaz nettó 799 dollárért lesz megvásárolható, fekete, fehér és piros színekben.