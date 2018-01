Milliárd eurós büntetés a Qualcommnak

Kína, Tajvan és Dél-Korea után immár az Európai Unió is megbüntette a Qualcommot. Ma reggel Margrethe Vestager uniós biztos bejelentése szerint 997 millió eurós büntetést érdemelt a cég versenyellenes viselkedése 2011 és 2016 között, amellyel kizárta a versenytársakat az LTE-képes mobilos chipek piacáról. A látványos bírság megfelel a várakozásoknak, érdekes módon az indoklásban viszont csak érintőlegesen szerepel a Qualcomm szabadalmi licencelési gyakorlata.

Nagynak lenni szabad!

Rövid bejelentésében Vestager hangsúlyozta amit ilyenkor szokott: önmagában az, ha egy cég domináns szerepet ér el egy piacon, nem illegális. Sőt: gratulálni kell hozzá, hogy jobb termékeivel vagy stratégiájával legyőzte a versenytársakat. Az uniós jog azonban az ilyen domináns piaci szereplőkre már extra kötelezettségeket ró, szigorodik például az elfogadható üzleti gyakorlatok köre, ami kis szereplőnél még elfogadott, domináns, piaci erőfölénnyel rendelkező cégnél már illegális lehet.

Ilyen volt korábban az Intel CPU-piaci gyakorlata, és az Európai Bizottság döntése értelmében ilyennek bizonyult az is, ahogyan a Qualcomm az Apple-partnerséget kezelte. Az uniós hatóság ugyanis bizonyítottnak látja, hogy a Qualcomm a kizárólagosságért cserébe jelentős összegeket juttatott az Apple-nek, részben kedvezmény, részben pedig egyszerű kifizetések formájában. A 2011-es megállapodás lényeges eleme volt, hogy kikötötte, az Apple az iPhone és az iPad termékvonalban csak Qualcomm modemeket használ, ezt pedig 2013-ban egészen 2016-ig meghosszabbította a két cég.

További kitétel volt, hogy amennyiben ezt az exkluzivitást az Apple megtöri, büntetésképp az addig igénybe vett pénzügyi kedvezményeket is vissza kell fizetnie. A Bizottság szerint ez az egyezmény lehetővé tette, hogy a Qualcomm megakadályozta a piaci versenyt, így függetlenül attól, hogy mennyire jók voltak az Intel (vagy mások) termékei, nem léphetett piacra. A megállapodást az Apple 2016-ban végül nem újította meg, a modemeket pedig már az Inteltől és a Qualcommtól vásárolta, megosztva.

A fenti tényállás pedig az Európai Bizottság szerint kimeríti az erőfölénnyel való visszaélést. A Qualcomm erőfölénye ugyanis egészen nyilvánvaló, a cég a vizsgált időszakban globálisan 90 százalék fölötti piaci részesedéssel rendelkezett az LTE-képes rádiós modemek piacán. Ráadásul a piacot nagyon magas belépési küszöb jellemzi, új szereplőknek amúgy is roppant nehéz megfelelő terméket előállítani majd azokhoz vásárlót szerezni. És persze kap egy említést a Qualcomm szabadalmi portfóliója is, amelyet kötelező módon licencelnie kell minden új belépőnek.

A büntetés értéke 997 millió euró (mintegy 1,27 milliárd dollár), amelyet a különösen súlyos visszaélés miatt szabott ilyen magasra az EU - az összeg egyébként a Qualcomm éves forgalmának 4,9 százalékát teszi ki, ami bizony komolyan beleharap majd a vállalat profitjába.

A Qualcomm már be is jelentette egyébként, hogy a döntést megfellebbezi. "Meggyőződésünk, hogy ez az egyezmény nem sértette az EU versenyügyi szabályozását és nem károsította a piaci versenyt vagy az európai fogyasztókat." - mondta a cég szóvivője a TechCrunchnak. A cég igyekszik minél előbb bíróság elé vinni a döntést. Ez a Qualcomm részéről szinte biztosra vehető, a bírósági procedúrával ugyanis szinte végtelenségig el lehet húzni a büntetést, amit az uniós intézmények pont az Intel versenyügyi bírsága kapcsán demonstrálnak (abban az ügyben a 2002 és 2007 közötti gyakorlatról máig nincs jogerős döntés).

Az uniós döntéssel kapcsolatban meglehetősen szokatlan, hogy a korábbi büntetésektől eltérően az EU nem kifogásolta a Qualcomm szabadalmi licencelési gyakorlatát. Más piacokon, például Dél-Koreában és Kínában is az szúrta leginkább a helyi versenyügyi hatóságok szemét, ahogyan a cég a 3G-s és 4G-s technológiákhoz kötődő, kötelezően licencelendő szabadalmait kezelte és ahogyan a licencdíjakat megállapította a nem-Qualcomm modemeket használó gyártók számára.

Szegény embert...

A sorozatban bekapott jelentős büntetések és az Apple-per már komoly zavart okoz a Qualcomm háza táján is, a sebezhető pillanatban persze gyűlnek a keselyűk is a cég körül. Az Avago/Broadcom ellenséges felvásárlási ajánlatáról van szó, a november 7-i ajánlat továbbra is él, annak ellenére, hogy az a Qualcomm vezetése elutasította. A Broadcom ezért most igyekszik közvetlenül a részvényesekkel elfogadtatni az ajánlatot, arra kérve őket, hogy a soron következő közgyűlésen a felvásárlást támogató új vezetést helyezzen a cég élére.