Új struktúrával próbál életet lehelni GPU-s fejlesztéseibe az AMD

Bejelentése szerint új felépítésben a cég kettéválasztotta a mérnöki feladatokat és az elmúlt években látszólag nem túl hatékonyan működő üzletfejlesztést. Az AMD egyúttal a tavalyig mentőövként funkcionáló Semi-custom Business Grouphoz, tehát az egyedi megrendelésre készített chipek tervezésével foglalkozó részleget is hozzányúlt, amely mostantól az RTG ernyője alá tartozik. A tervezőcég feltett szándéka, hogy az egyre hosszabbra nyúló hullámvölgyből kilábalva ismét egyértelműen versenyképes legyen a GPU-k piacán, amelyhez további befektetéseket is eszközöl.

Kezdjük azzal, ami nem változik: A bejelentés alapján immár biztosra vehető, hogy a 2015 őszén a processzoros részlegről leválasztott grafikus divízió önálló egységként működik tovább az AMD-n belül. Ez azért is fontos, mert egyes pletykák szerint az RTG létrehozásának ötlete, illetve az ahhoz szükséges leválasztás a tavaly november elején Intelhez szerződött Raja Koduri nevéhez köthető. A HardOCP korábbi, belsős értesülései szerint anno Koduri és csapata lobbizta ki a leválasztást, a szakember pedig egy ultimátumot is intézett az AMD vezetéséhez: amennyiben nem kapja meg a divízió vezetői posztját, úgy a konkurens Intelhez távozik.

Ahogy a HWSW korábban már pedzegette, az RTG megalakítása mögött akár a részleg értékesítésének előkészítése is állhatott, a grafikus bizniszt ugyanis az AMD többi részétől gyakorlatilag teljesen független szervezetbe tette, amelynek teljhatalmú ura Raja Koduri lett. Ez akkor egy masszív hátraarc volt az AMD-től, amely addig a percig a CPU-GPU fúzió megvalósításán dolgozott, nem csak termék, hanem szervezet szintjén is. Ez, a processzoros és grafikus divízió összeolvasztása volt (lett volna) az AMD-ATI felvásárlás legfontosabb fegyverténye - legalábbis ami a szervezeti felépítést érinti.

A teljes összeolvadás garantálta, hogy a CPU-s és a GPU-s fejlesztésen nem egymástól függetlenül, hanem kéz-a-kézben, szinkronban haladnak, közös, egységes vízió mentén. Emiatt volt hatalmas meglepetés, hogy a vérrel-verítékkel (sőt: ostorral és korbáccsal) végrehajtott összeolvasztást az AMD akkor Koduri kérésére azonnal hatállyal visszafordította és leválasztotta a grafikus részleget a processzoros divízióról. Az átszervezés annak beismerését is jelentette, hogy a 9 éves szervezeti fúzió korábbi formájában megbukott, az AMD-nek mégis szüksége volt egy dedikált, koherens, egységes vízió alá rendelt grafikus divízióra. A piac jelenlegi igényei alapján pedig erre továbbra is szükség van. A PC-k világában a heterogén, azaz a CPU és a GPU képességeit egyesítő általános számítási mód totális csődöt mondott, illetve a kiszolgálóknál is inkább a diszkrét gyorsítókártyákra voksoltak a nagyvállalatok, így érthető, hogy nincs napirenden egy esetleges újabb összevonás.

Két új alelnökkel

Igazán versenyképes GPU-ra azonban talán nagyobb szükség van, mint eddig bármikor, az AMD ezért igyekszik gatyába rázni a Koduri (állítólag viharos) távozása után árván maradt RTG-t. Ennek egyik lépésként a vállalatot vezető Lisa Su két alelnököt szerződtetett a divízió élére (és a struktúrában közvetlenül maga alá), amelyek eltérő feladatkörrel rendelkeznek. A mérnöki feladatok összefogásáért az ugyancsak tajvani származású David Wang felel majd, amely bő 5 éves kihagyás után tér vissza az AMD-hez ahol korábban nagyjából 12 évet húzott már le, pályája ilyen szempontból hasonlít elődjééhez. A veterán szakember az ArtX ezredfordulón történt felvásárlásával került az ATI kötelékeibe, ahonnan a 2006-os akvizíciót követően lépett át az AMD-hez.

Wang végigjárta a ranglétrát, volt GPU tervezői pozícióban, majd maradva a grafika területén menedzser és igazgató lett, végül pedig alelnöki posztban távozott az AMD-től a Synapticshoz, innen tér most vissza korábbi munkaadójához. Fontos részlet, hogy Wang számára egyáltalán nem ismeretlen az AMD jelenlegi grafikus mikroarchitektúrája, a szakember még a cégnél volt, amikor piacra került a mai fejlesztések közvetlen elődjének számító GCN 1.0 (Southern Islands) család. Wang feladatkörének nagy részét Koduritól örökölte, így a különféle GPU-s mérnöki munkák mellett a technikai stratégia, az architektúra, valamint a komplett grafikus hardver és szoftver fejlesztését is a szakember fogja majd össze.

Párja a Microntól érkező Mike Rayfield lesz, aki Wanghoz hasonlóan ugyancsak alelnöki pozíciót kap az RTG-nél. Rayfield a Texas Instrumentsnél kezdte karrierjét, itt 16 évet húzott le. Ezt követően megjárta a Ciscót, 2005-ben pedig az AMD egyik nagy konkurensének számító Nvidiánál kötött ki, ahol közel 7 évig a mobilos üzletágnál (~Tegra) töltött be menedzseri pozíciót. Rayfield innen került a Micronhoz, ahol ugyancsak a mobilos termékekért (DRAM, NAND) felelt. A szakembernek tehát Wanghoz képest lényegesen kevesebb tapasztalata van a GPU-kkal, ám feladata sokkal inkább az üzletfejlesztésről fog szólni. Vitán felül áll, hogy erre (is) nagy szüksége van a cégnek, amely bizonyos területeken (pl. nagyvállalati termékek, önvezető autók) mindmáig képtelen volt megkapaszkodni, miközben a konkurens Nvidia sikerrel aknázta ki a piacban rejlő újabb lehetőségeket.

Több munka, több pénz

A személycserék mellett ugyancsak fontos bejelentésnek számít, hogy Semi-custom Business Group, tehát az egyedi megrendelésre készített chipek tervezésével foglalkozó részleg átkerül a grafikus fejlesztésekért feleöls RTG alá. Az AMD ezt mindez idáig a nagyvállalati (szerverekhez tervezett) és beágyazott termékek mellett tartotta, mostantól viszont Rayfield kormányzása alatt megy tovább a szekér. A lépés logikusnak tűnik, hisz a Semi-custom Business Group mindmáig csak GPU-val szerelt termékekre nyert megrendelést, ez a csoport tervezte a 2013 óta megjelent Xbox és PlayStation konzolok központi egységeit.

A "semi-custom" feladata a meglévő építőelemekből, de megrendelői igényre összerakott processzorok tervezése. Ezek bár jelentős profitot nem termelnek, versenyből eredő kockázat sincs, és hosszú, sokéves kiszámítható bevételi forrást jelentenek az ilyen lapkák. Az AMD számára hosszú évekig mentőövet jelentettek ezek a termékek, nagy részt a "semi-custom" sikerének köszönhető, hogy a Zen-alapú processzorok megjelenéséig a víz fölött tudott maradni a tervezőcég. Az elmúlt pár negyedéves pénzügyi eredmények alapján most úgy fest, hogy a cég lassan ismét egyenesbe jön, most vélhetően a nagyobb profittal kecsegtető termékek kerülnek előtérbe a jó szolgálatot tett "semi-custom" kárára.

Végül, de nem utolsó sorban az AMD elmondta, hogy megnöveli az RTG büdzséjét. A cég ezzel kapcsolatban semmilyen számot nem közölt, így nem lehet tudni, hogy a költségvetés 5 vagy esetleg 30 százalékkal bővül. Az viszont nem kérdés, hogy a lépésre nagy szüksége van az RTG ahhoz, hogy a kisiklásokon és belső viszályokon túllépve ismét minden szempontból versenyképes GPU-k kerülhessenek piacra Radeon márkanév alatt, még mielőtt a korábbi első ember vezénylete alatt befutnak az Intel új irányát képviselő első fejlesztések.