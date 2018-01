Jövőre tovább bővül a biometrikus azonosításra építő fizetési funkciók palettája: a MasterCard bejelentette, 2019 áprilisától Magyarországon is elérhetővé teszi az arcfelismeréssel történő hitelesítést - azaz a "szelfis" fizetést - banki partnerei számára.

A MasterCard Identity Check csomag az arcalapú azonosítás mellett a "klasszikus" ujjlenyomat-leolvasást, sőt, a hangalapú azonosítást is támogatja, és a cég szerint jövő áprilistól minden, a MasterCarddal együtt dolgozó bankknál elérhetővé válik. A megoldás egyébként nem új keletű, azt a vállalat korábban már nem kevesebb mint 37 országban elérhetővé tette, így bőséges tapasztalatot gyűjtött össze a területen, a PSD2 élesedésével pedig az EU-ban is megnyílnak a kapuk hasonló azonosítási opciók előtt.

Az arcfelismeréshez a MasterCard a biometrikus azonosítási megoldásokat fejlesztő Daon IdentityX platformját használja, amellyel még 2016 év elején jelentette be együttműködését. A vállalat technológiája megfelel a PSD2-vel élesedő, úgynevezett Erős Ügyfélhitelesítés (Strong Customer Authentication, röviden SCA) elvárásainak. Az SCA implementációja minden fizetési szolgáltatónak (Payment Service Provider vagy PSP) számára kötelező lesz, legyen szó a fizetések mellett a kapcsolódó felhasználói számlákhoz való hozzáférésről vagy azok módosításáról.

Az azonosításnál a biztonság mellett a kényelem is kulcsfontosságú, miután ha sokat kell a PIN-ekkel, jelszavakkal molyolni, sok felhasználó akár félbe is hagyhatja a megkezdett vásárlási folyamatot. Erre vonatkozóan a MasterCard az Oxfordi Egyetemmel karöltve egy kutatást is készített, amelyből kiderült, a vásárlóknak mintegy 93 százaléka fizetne inkább biometrikus azonosítással, mint a PIN bepötyögésével. De a banki szakemberek körében is hasonlóan népszerű a megoldás, esetükben 92 százalék válaszolt úgy, hogy nyitott az ilyen szolgáltatásokra - ami annak fényében nem csoda, hogy a kutatásból kiderült, a bankok tapasztalatai szerint sokkal valószínűbb, hogy a felhasználó befejezi a vásárlást, ha biometrikus azonosítást használ.

Jövő áprilistól tehát Magyarországon is minden a MasterCarddal együtt dolgozó pénzintézet lehetővé kell majd tegye az ujjlenyomatos és arcalapú azonosítást az online tranzakcióknál, illetve mobileszközzel történő fizetés esetében a POS termináloknál is.