Felgyorsult a Netflix nemzetközi növekedése

Sokkal többet nőtt a Netflix nézők száma az utóbbi néhány hónapban, mint ahogy azt az elemzők várták: 8,3 millióval többen nézik a videostream szolgáltatást az elmúlt három hónapban a 6,3 milliós várakozáshoz képest - derül ki a vállalat 2017 negyedik negyedévi pénzügyi jelentése kapcsán. A vállalat összesen 3,29 milliárd dolláros bevételt ért el a decemberrel záruló negyedévben, ami 32,6 százalékkal nagyobb az előző év azonos negyedévéhez képest. A kisméretű DVD-s üzletág mellett a streaming összesen 3,18 milliárd dollárt termelt, ebből 1,63 milliárd dollárt az amerikai ("hazai") netflixezők és 1,55 milliárd dollárt a többi ország előfizetője.

A nemzetközi és amerikai felhasználók aránya viszont az elvárásoknak messzemenőkig megfelelően alakult. A három havi 8,3 milliós növekedésből a nemzetközi nézők száma 6,36 milliót tett ki, miközben az amerikai felhasználóké 1,98 milliót. Tehát a cégnek egyre jobban sikerül a hódítás a külföldön, az egyedileg gyártott és célterületre szabott tartalmaknak, és szinkronnal vagy feliratokkal lokalizált videóknak köszönhetően. A nemzetközi felhasználók száma már tavaly nyáron átlépte az Egyesült Államok nézőinek számát, és a kettő közötti olló azóta még tovább nőtt. A korábbi leheletnyi különbséghez képest a "hazai" nézőszám jelenleg 54,8 milliós, míg az azon kívüli 62,8 millió, tehát már 117,6 millió felhasználót tudhat magáénak a szolgáltatás.

Mexikóban a legnépszerűbb a szolgáltatás, de általánosságban is jó eredményeket ér el Latin-Amerikában, ahol a cég spanyol nyelvű tartalmakkal jelentkezik. Emellett Reed Hastings vezérigazgató elégedett a haladással Indiában, Délkelet-Ázsiában és Japánban is, de ezekben a régiókban még sokkal kevesebb ideje van jelen az elemzői konferenciahíváson elhangzott értékelés szerint, így ehhez mérten kell nézni az adatokat.

Egyre több és drágább tartalom

A nagymértékű növekedés továbbra is az eredeti tartalomba fektetett erőforrásoknak köszönhető a vállalat és az elemzők szerint, mint például a német Dark, a Bright vagy a Stranger Things második évada. Ráadásul a cég saját sorozatai az utóbbi időben több díjat is átvehettek az ismert filmfesztiválokon, például az Emmy-díjátadón, ami ezek szerint szintén újabb előfizetőket vonzott - jegyzi meg a TechCrunch. A nemzetközi bővítéshez a jövőben hozzájárul, hogy a vállalat a legfrissebb közlemény szerint átigazolta Rodolphe Belmert, a Canal+ televízióhálózat korábbi vezérigazgatóját, azaz még inkább a televíziós tartalmakkal igyekszik felvenni a versenyt.

A kutatások szerint a streaming tartalmak fogyasztása valóban egyre nagyobb minden korosztályban, míg a televízió előfizetések száma csökken. Hastings meg is jegyezte, hogy a növekedés részben az internetes tv egyre általánosabb elfogadásához is köthető, amelyhez a versenytárs YouTube, Hulu (és a nem említett Amazon Prime Video) is hozzájárul. Mégis, öt évvel ezelőtt a cég a 60-90 milliós amerikai nézőszámot tűzte ki célként, de ez megragadt 55 milliónál. Az idősebb korosztály továbbra is távolabb tartja magát a streamtől, amin az egyszerűbb eléréssel és szintén a rájuk szabott tartalommal lehetne változtatni. A Grace és Frankie sorozat például ezt a célt szolgálja, de a sorozatot a fiatalabb generáció tagjai is követik az adatok szerint.

2018-ban a vállalat nagyjából 7,5-8 milliárd dollárt tervez az új tartalmakba fektetni, míg ez a ráfordítás tavaly "csak" 6 milliárd dollár volt. Ezzel arányosan pedig a marketingköltség is nő, 1,3 milliárdról 2 milliárd dollárra. A vezérigazgató szerint ugyanis azzal lehetne további növekedést elérni, ha egyre többen a netflixes sorozatokról beszélnének. Ezzel párhuzamosan viszont az előfizetési költség is növekedett, Európában 10-ről 11 euróra, Amerikában ugyanez dollárban. A cég szerint azonban a lépés már szükséges volt a tartalomfejlesztés miatt, és nem tapasztalható túl nagy lemorzsolódás.

Nem csak pozitív dolgok történtek az utóbbi időben a sorozatgyártó és videostreaming óriással, mivel a népszerű House of Cards záróévad forgatásának felfüggesztése Kevin Spacey botrányai miatt, anyagi vonzattal járt a cégnek. A Netflix közleménye szerint a kiadatlan tartalom 39 millió dollárnyi nem pénzbeli kárt okozott, bár nem pontosította milyen jellegű tartalomról van szó.

Összességében viszont a pozitív számadatokra a tőzsde is jól reagált, mivel az előfizetők számának növekedése általában jó indikátor a cég egészséges növekedésének felméréséhez. Az előfizetőkkel együtt növő, megújuló bevétel pedig szükséges az új tartalmakba fektetett hatalmas összegek miatt. A részvényárfolyam 10,8 százalékkal emelkedett, ami először emelte a Netflix piaci értékelését 100 milliárd dollár fölé.