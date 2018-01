Már a Wi-Fi hálózatok sebességét is jelzi az Android

Apró, de hasznos újdonságot hoz az Android 8.1 Oreo legújabb frissítése, a rendszer az elérhető Wi-Fi hálózatoknál már azok sebességét is kijelzi - legalábbis a nyilvános hálózatok esetében. A funkció kifejezetten jól jöhet, ha a készülék tulajdonosa egy például egy plázában vagy kávézókkal zsúfolt utcában igyekszik használható hálózatot találni.

A sebességre vonatkozó jelzések a Wi-Fi beállításokban az elérhető hálózatok listájában, azok neve alatt tűnnek fel. A Google a sávszélességet nem számszerűsíti, helyette négy osztályba sorolja, ezek a "nagyon gyors", "gyors", "OK", és "lassú". A cég szerint az első csoportba azok a hálózatok tartoznak, amelyeken "nagyon jó minőségű" videók streamelése is lehetséges, míg a másodikon a "legtöbb" videó nézhető szaggatás nélkül. A Spotify-hallgatásra, böngészésre vagy épp a Facebook görgetésére az "OK" címke is elég - az ennél gyengébb kapcsolatok pedig értelemszerűen az utolsó kategóriába sorolódnak.

Public Wi-Fi can be spotty. For the first time, #AndroidOreo 8.1 lets you take out the guesswork & see the speed of networks before you hit connect. Rolling out now: https://t.co/lSzvCFgNk7 pic.twitter.com/60EmoPxUX4